「日本のエネルギー・脱炭素政策の行方とアジア経済への波及」と題して、キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 杉山 大志氏によるセミナーを2026年6月4日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【エネルギー供給途絶の衝撃】

日本のエネルギー・脱炭素政策の行方とアジア経済への波及

～イラン戦争による資源供給シナリオ、迫られる現実的政策転換～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26296

[講 師]

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 杉山 大志 氏

[日 時]

２０２６年６月４日（木） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

イランにおける戦争とホルムズ海峡封鎖は、日本およびアジアに戦後最大級のエネルギー危機をもたらしている。日本は石油の大半を中東に依存し、その多くが同海峡経由であるため、供給途絶の影響は極めて大きい。本講演では、戦争のシナリオ別に資源供給の行方を分析し、石油・LNG・石炭市場およびアジア経済への波及を検討する。さらに、気候変動と脱炭素政策についてデータを確認した上で、脱炭素を最優先としてきた日本のエネルギー政策の問題点を明らかにし、供給源の多様化、原子力再稼働、石炭活用など、エネルギー安全保障を軸とした現実的な政策転換が迫られていることを述べる。

１．ホルムズ海峡封鎖と世界・アジアのエネルギー供給への影響

２．日本の中東依存構造と供給途絶時の具体的ボトルネック

３．アジア諸国の対応と日本製造業のサプライチェーンへの波及

４．データが語る気候変動と脱炭素のホントとウソ

５．脱炭素政策・排出量取引制度がエネルギー安全保障に与える制約

６．化石燃料の調達多様化と原子力再稼働による供給安定化

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

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