【ゲラン】5月20日（水）～26日（火）の期間中、伊勢丹新宿店にてPOP UP EVENTを開催

ゲラン株式会社※上記はイメージ画像です。

ゲランは1828年の創業以来、時代を超えた美のクリエイションを通して、パリジャン・ビューティを継承し続けています。ゲランが一貫して身を捧げてきた芸術、そして代々にわたり美を追求し続けてきたフレグランス。ゲランの調香師たちは、自らの感情や刻々と変化する時代の流れを汲み取り、時代を超えて鮮烈な存在感を放つ名香の数々を生み出してきました。

5月20日（水）～26日（火）の期間中、素材をアートピースに昇華したゲラン最高峰フレグランス〈ラール エ ラ マティエール〉の中でも、人生の瞬間とテキスタイルが織りなす特別な関係性への賛歌として誕生した新フレグランス〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉に焦点を当てたイベントを開催します。香料とテキスタイル素材が呼応し合うスタイルの探求の中で、洗練された繊細なニュアンスの重なりによって、それぞれの感覚的な魅力を引き出します。

さらに、ゲランがエリゼ宮殿のために創作した、特別なフレグランス〈ジャルダン ドゥ レリゼ〉を数量限定で発売します。

メゾンに受け継がれる伝統と技術を体現するフレグランスコレクションの数々をぜひお楽しみください。

イベント情報

ラール エ ラ マティエール レ ゾー POP UP EVENT

期間：2026年5月20日（水）～26日（火）

場所：伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス／プロモーション

■イベントスペシャル製品・購入特典

ジャルダン ドゥ レリゼ（オーデパルファン）125mL+30mL 68,090円（税込）

ゲランが世界に名を馳せるきっかけとなったユージェニー皇后の公邸のひとつであった秘密の庭、エリゼ宮殿。この歴史に敬意を表し、ゲラン専属調香師&フレグランス クリエイション ディレクターのデルフィーヌ・ジェルクが、パリの中心・エリゼ宮殿に訪れる“春のひと時”を描きました。トップノートは、朝露のようにフレッシュに輝くベルガモット。ハートノートでは、マグノリア、ローズ、ジャスミンが織りなす花々のブーケが柔らかく肌に寄り添います。ラストノートは、静寂な余韻を残すアンバーと深みを添えるブラックティーの香りが溶け合い、春の庭園に漂う穏やかな温もりを閉じ込めました。

ゲランのアイコニックなビーボトルを飾るのは、フランス国旗のトリコロールをまとったリボン。フランスの卓越した職人技が光り、エリゼ宮殿の文化的・歴史的ヘリテージへの想いが凝縮された逸品です。

■本イベント会場にてゲラン製品を購入された方に、各種ギフトをご用意します。

- 〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉コレクションから製品を1点お買い上げごとに、刺繍入りハンカチをプレゼント。購入されたフレグランスと同じ柄を刺繍であしらったオリジナルハンカチをお渡しします。※在庫状況により、異なる柄になる場合もございます。- 〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉を除く、〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションのフレグランス製品を1点お買い上げごとに、刺繍入りハンカチをプレゼント。〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉コレクション5種のうち、お好きな柄があしらわれたハンカチの柄をお渡しします。※在庫状況により、お好きな柄をお選びいただけない場合もございます。- 〈ジャルダン ドゥ レリゼ〉を1品お買い上げごとに、本フレグランスの刺繍入りハンカチをプレゼント。

※すべて数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。

※1・2・3の併用は不可。

※お一人さまそれぞれ1回限り。

〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションについて

ゲランの調香師たちの手によって美しい素材を芸術へと昇華した、美を愛する方へ贈る香りの傑作〈ラール エ ラ マティエール〉コレクション。至高の素材を限りなく高め、芸術へと昇華させた「芸術と素材」という名の香りのコレクションで、アートからインスピレーションを得たゲランの調香師が厳選した素材を用い、ありのままの感情を表現したフレグランスです。

▼各種詳細はこちら

ラール エ ラ マティエール(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/the-exclusive-collection/lart-la-matiere-1/)

〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉コレクションについて

〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションから、人生の瞬間とテキスタイルが織りなす特別な関係性への賛歌として誕生した新コレクション〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉。香料とテキスタイル素材が呼応し合うスタイルの探求の中で、洗練された繊細なニュアンスの重なりによって、それぞれの感覚的な魅力を引き出します。日常のささやかな喜びから、人生に一度の大きな歓びまで、私たちの人生を貫く感情のすべてに寄り添うテキスタイル素材を讃えたゲランの美しさを表現したフレグランスです。

▼各種詳細はこちら

ラール エ ラ マティエール レ ゾー(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/the-exclusive-collection/les-eaux/)

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp

ゲラン公式インスタグラム https://www.instagram.com/guerlain/

ゲラン公式X https://twitter.com/Guerlainjp

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