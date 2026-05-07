ビックカメラにおいて「d払い＋5％還元キャンペーン」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ビックカメラにおいて、「d払い＋5％還元キャンペーン（以下、本キャンペーン）」を2026年5月7日（木）から2026年5月31日（日）まで開催いたします。

本キャンペーンの参加にはエントリーが必要で、ビックカメラ全店にて「d払い(R)」で期間中合計5,000円（税込）以上お支払いいただくと、お支払い金額の５％分のdポイントを進呈いたします。※1※2。キャンペーン詳細は、キャンペーンサイトにてご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/195_1_c3c7612aa065971b863e791abdc7e938.jpg?v=202605071051 ]

ドコモは今後も、「dポイント」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 進呈されるキャンペーンポイントは通常ポイントで、有効期限は最後にポイントを利用（ためる・つかう）した日から12か月後までです。

※2 進呈時期は2026年7月末に予定しています。進呈はシステムの都合で遅れる場合があります。

*「d 払い」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d141840-195-fe4626cf83cd9b3cc46ded8e0ad65ebd.pdf