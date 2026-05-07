株式会社イーオン、ハオ中国語アカデミーが「第25回『漢語橋』世界大学生中国語コンテスト日本地区大会」に協賛

株式会社イーオン

株式会社イーオン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：重野卓、以下「イーオン」）が運営するハオ中国語アカデミーは、中華人民共和国駐日本国大使館が主催する世界最大規模の中国語コンテスト、「第25回『漢語橋』世界大学生中国語コンテスト日本地区大会」に協賛いたします。本コンテストは、大学生を対象とし、2026年5月23日（土）に予選、6月14日（日）に決勝戦が開催されます。決勝進出者25名は中国への研修旅行へ招待され、優勝者は世界大会に進みます。

『漢語橋』は、スピーチに加え百科知識クイズや中国文化に関する特技などを披露します。中国語力を競い合うだけでなく、多角的な力が求められる総合的なコンテストで語学力のみならず文化理解や表現力までを問われる点において、まさに「中国語学習の集大成」ともいえます。

言語は単なる知識ではなく、文化と結びつくことで初めて「使える力」となり、学びの楽しさや継続意欲にもつながります。ハオ中国語アカデミーは、このような実践的かつ総合的な挑戦の機会こそが学習者の成長を大きく加速させると考えています。それゆえ、本大会に挑戦する学生一人ひとりを応援し、その可能性をさらに広げるとともに中国語学習の魅力をより多くの方に伝え、学習者の裾野を広げていくことを目的として協賛いたします。

今回の協賛では、日本地区大会に参加する学生の皆様に対し、参加賞としてハオ中国語アカデミーのマンツーマンレッスンのプレゼントや受講料割引特典の提供を、さらに決勝で1等賞を受賞した方には、Amazonギフトカード5万円分を贈呈いたします。

ハオ中国語アカデミーは、本大会での経験が一過性のものにとどまらず、その後の学びや成長へとつながっていくことを大切にしています。中国語を通じて得た気づきや自信が、これからの学習の原動力となるよう、学習者一人ひとりの歩みに寄り添ってまいります。

■参加賞 概要

1.日本地区大会予選参加者全員へのプレゼント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/265_1_6b79d54e5435e0c3a6c21b06ab3a3fb9.jpg?v=202605071051 ]

2.日本地区大会決勝進出者へのプレゼント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/265_2_c110f76f6974eecb5256dd1653a6508f.jpg?v=202605071051 ]

■ハオ中国語アカデミー生徒様へのコンテスト参加サポート

ハオ中国語アカデミーの生徒様が本大会にエントリーする場合、ハオ中国語アカデミー本部講師による

スピーチ個別指導（30分×2回）を無料で実施し、本番でのステージ発表を徹底サポートします。

指導期間：2026年6月13日（土）まで

■第25回「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト 日本地区大会 開催概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/265_3_eb77e47ff57bf4820312b0006a5fb954.jpg?v=202605071051 ]

【ハオ中国語アカデミーについて】

ハオ中国語アカデミーは2004年の開校以来、中国語（中国語標準語・台湾華語）の学習において「高品質な中国語レッスン」と「誠実なサービス」を提供することを使命とし、日本の中国語教育の発展に寄与してきました。多様化の時代に対応すべく、「eラーニング」「オンラインレッスン」「通学レッスン」など様々な学習スタイルを確立し、中国語教育専門機関として、入門中国語・ビジネス中国語・中国語検定試験対策・国家試験通訳案内士試験と、中国語学習の内容も充実させています。今後も日本における中国語教育の更なる発展のための改革を続けていきます。

◆ハオ中国語アカデミー公式HP：https://www.hao-net.com/

【イーオンについて】

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートすること」を理念としています。

これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。

2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。