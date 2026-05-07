医療AIプラットフォーム技術研究組合

【概要】

厚生労働大臣および経済産業大臣認可の非営利な法人である医療AIプラットフォーム技術研究組合（略称「HAIP」）、及び一般社団法人 Health ISAC Japan（略称「HIJ」）は医療分野における生成AI活用に関するサイバーセキュリティ対策の重要性についての共同提言を行います。

近年、医療DXの進展に伴い、医療分野における生成AIの活用は急速に拡大しています。診療録作成や要約、患者説明文の生成等、医療従事者の業務負担軽減や医療提供の質向上に資する技術としての実用も加速度的に進展し、今後、生成AIは医療業務に不可欠なものとして浸透すると考えられます。

一方で、サイバー攻撃の高度化・巧妙化が進む中、生成AIの利用に伴うセキュリティ対策は必ずしも十分に確立されているとは言えない状況です。

例えば、令和8年度診療報酬改定において、生成AIやロボット等の活用に対する評価が新たに位置づけられ、その前提として適切なサイバーセキュリティ対策の重要性が示されました。

ただし、生成AIにおけるサイバーリスクは従来の医療情報システムが前提とするサイバーリスクとは質的に異なる特性を多く有しています。従来の医療情報システムが、主として入力されたデータの保存・参照・共有等を目的とすることに対し、生成AIは外部サービスや学習基盤と接続した状態で、入力情報をもとに新たな文章や判断補助情報等を生成し、業務支援を行うことが主目的となります。

そのため、生成AIを用いた医療業務設計それ自体が、情報の流通経路や意思決定プロセスを変質させ、新たな攻撃・障害の影響点を生み出すリスクを内包していると考えられます。

しかしながら、医療機関の多くでは、従来の対策の踏襲、あるいは人材面のリソース不足等の問題により、このような新たなリスクを踏まえたセキュリティの必要性が十分に検討され、然るべき対策が講じられているとは言い難い状況です。

このような状況を踏まえ、医療AIプラットフォーム技術研究組合（HAIP）、及び一般社団法人Health ISAC Japan（HIJ）は、医療分野における生成AIの安全な利活用の実現に向けたセキュリティの重要性について、共同提言を行うことと致しました。

本提言では、個々の医療機関が理事長・院長や事務長等の経営陣主導のもとで全体最適型のセキュリティガバナンスを段階的に整備していく計画的な取組が重要であることを取り上げています。また、中長期的な観点より、リソースの多寡等に伴う医療機関間のセキュリティ対応面の格差が本来の医療業務の質に影響しない仕組みが必要になるという考えに立ち、安全な生成AIの継続的かつ平等な利活用を実現する共同プラットフォームの必要性を提起しています。

われわれHAIP及びHIJは、今後、本提言の具体化に向け、医療機関や官民学の関係者と連携し、ガイドライン整備、情報共有基盤の強化、人材育成、実証・普及活動等を共同で推進していきます。

これらの活動を通して、医療分野における生成AIの利活用と適切なサイバーセキュリティの両立を図り、患者保護と持続可能な医療提供体制の実現に貢献していくことをめざします。

【提言】

医療分野における生成AI活用に関するサイバーセキュリティ対策の重要性について（共同提言）(https://haip-cip.org/assets/documents/nr_20260507.pdf)

【医療AIプラットフォーム技術研究組合の概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113605/table/13_1_a84d7196721e80d9ea2fdb44149f0345.jpg?v=202605071051 ]

【ホームページ】

https://haip-cip.org

【一般社団法人 Health ISAC Japanの概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113605/table/13_2_174ebb46b62862a4f9a1c421ae1b89f9.jpg?v=202605071051 ]

【ホームページ】

https://health-isac-japan.jp

【本件問い合わせ先】

医療 AI プラットフォーム技術研究組合

- E-mail：admin@haip-cip.org

一般社団法人Health ISAC Japan

- E-mail：secretariat@health-isac-japan.jp

以上