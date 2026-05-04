麺屋NOBUNAGAが″スパイシー″と″シビレ″の両刀を効かせた新商品【NOBUNAGA麻辣RAMEM】を期間限定発売
濃厚魚介鶏白湯ラーメンを展開する「麺屋NOBUNAGA」 （運営：株式会社NOBUNAGA／代表取締役：薄田典靖）は、2026年5月より、全店舗にて 期間限定の新商品 「NOBUNAGA 麻辣 RAMEM 」を発売いたします。
辛さだけじゃない。“痺れ”で完成する一杯 、ただ辛いだけのラーメンでは、物足りない方におすすめです。
今回NOBUNAGAが挑んだのは、 「辛さ」と「痺れ」が同時に押し寄せる、極限の一杯になっております。
※ベースが辛いのでご理解宜しくお願いします。
スープのベースはブランドを象徴する 濃厚魚介鶏白湯。
そこへ、厳選した唐辛子と花椒（ホアジャオ）を重ね、突き刺さる辛さと、舌を包み込む痺れを融合しました。
一口目で襲う“痛みレベル”の辛さ 直後に広がる電流のような痺れ そして最後に残る、圧倒的な旨味が魅力の一杯です。
ただ刺激的なだけでは終わらない。
**「また食べたくなる中毒性」**のある一杯だと思っています 。
気づけば箸が止まらない。
これは“食事”ではなく、体験型ラーメン。
価格1,500円（税込）
NOBUNAGAの挑戦作をお試しください。
素材・配合・火入れすべてを徹底的に追求した、NOBUNAGA 麻辣RAMEN
提供概要： 商品名 NOBUNAGA 麻辣RAMEN （期間限定）
販売開始： 2026年5月～5月末（予定） 価格：1,500円（税込）
提供店舗： 麺屋NOBUNAGA 全店舗
🌶 痺れと辛さをさらに極めるトッピング
辛味 100円（※辛さ増幅）
フライドガーリック 50円
フライドオニオン 50円
味玉 150円
鶏チャーシュー 450円
麺屋NOBUNAGAについて
麺屋NOBUNAGAは、濃厚魚介鶏白湯を軸に、 国内外のラーメンファンから高い評価を獲得。
Tripadvisorでも高評価を獲得し、 訪日観光客からも支持を集めています。
毎月1日は「NOBUNAGA DAY」 通常980円の看板ラーメンが、 500円（税込）で楽しめる特別イベントを開催中。
辛さのその先へ。 痺れの向こう側へ。 この一杯は、 “刺激を求める人間のためのラーメン”。 期間限定 「NOBUNAGA 麻辣RAMEN 」 ぜひ体験してください。
【新店舗オープンのお知らせ！！】
麺屋NOBUNAGA 4号店となる
新富町店が2026年3月17日、グランドオープンいたしました。
4年の試作を経て完成した「濃厚魚介鶏白湯」をはじめ、
和牛ラーメンや辛味ラーメンなど、
ここでしか味わえない一杯をご用意しております。
📍東京都中央区新富1-15-4
🚶♂️新富町駅 徒歩2分
🕐10：00～22:00(L.o)
「世界に感動の一杯を届ける」
その想いを、新たな地・新富町から。
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
最新のお得な情報は
麺屋NOBUNAGA公式LINEにて配信中！！
https://lin.ee/zrcEMbU