麺屋NOBUNAGAが″スパイシー″と″シビレ″の両刀を効かせた新商品【NOBUNAGA麻辣RAMEM】を期間限定発売

株式会社NOBUNAGA

濃厚魚介鶏白湯ラーメンを展開する「麺屋NOBUNAGA」 （運営：株式会社NOBUNAGA／代表取締役：薄田典靖）は、2026年5月より、全店舗にて 期間限定の新商品 「NOBUNAGA 麻辣 RAMEM 」を発売いたします。

辛さだけじゃない。“痺れ”で完成する一杯 、ただ辛いだけのラーメンでは、物足りない方におすすめです。

今回NOBUNAGAが挑んだのは、 「辛さ」と「痺れ」が同時に押し寄せる、極限の一杯になっております。

※ベースが辛いのでご理解宜しくお願いします。

スープのベースはブランドを象徴する 濃厚魚介鶏白湯。

そこへ、厳選した唐辛子と花椒（ホアジャオ）を重ね、突き刺さる辛さと、舌を包み込む痺れを融合しました。

一口目で襲う“痛みレベル”の辛さ 直後に広がる電流のような痺れ そして最後に残る、圧倒的な旨味が魅力の一杯です。

ただ刺激的なだけでは終わらない。

**「また食べたくなる中毒性」**のある一杯だと思っています 。

気づけば箸が止まらない。

これは“食事”ではなく、体験型ラーメン。

価格1,500円（税込）

NOBUNAGAの挑戦作をお試しください。

素材・配合・火入れすべてを徹底的に追求した、NOBUNAGA 麻辣RAMEN

提供概要： 商品名 NOBUNAGA 麻辣RAMEN （期間限定）

販売開始： 2026年5月～5月末（予定） 価格：1,500円（税込）

提供店舗： 麺屋NOBUNAGA 全店舗

🌶 痺れと辛さをさらに極めるトッピング

辛味 100円（※辛さ増幅）

フライドガーリック 50円

フライドオニオン 50円

味玉 150円

鶏チャーシュー 450円

麺屋NOBUNAGAについて

麺屋NOBUNAGAは、濃厚魚介鶏白湯を軸に、 国内外のラーメンファンから高い評価を獲得。

Tripadvisorでも高評価を獲得し、 訪日観光客からも支持を集めています。

毎月1日は「NOBUNAGA DAY」 通常980円の看板ラーメンが、 500円（税込）で楽しめる特別イベントを開催中。

辛さのその先へ。 痺れの向こう側へ。 この一杯は、 “刺激を求める人間のためのラーメン”。 期間限定 「NOBUNAGA 麻辣RAMEN 」 ぜひ体験してください。

【新店舗オープンのお知らせ！！】

麺屋NOBUNAGA 4号店となる

新富町店が2026年3月17日、グランドオープンいたしました。

4年の試作を経て完成した「濃厚魚介鶏白湯」をはじめ、

和牛ラーメンや辛味ラーメンなど、

ここでしか味わえない一杯をご用意しております。

📍東京都中央区新富1-15-4

🚶‍♂️新富町駅 徒歩2分

🕐10：00～22:00(L.o)

「世界に感動の一杯を届ける」

その想いを、新たな地・新富町から。

皆様のご来店、心よりお待ちしております。

最新のお得な情報は

麺屋NOBUNAGA公式LINEにて配信中！！

https://lin.ee/zrcEMbU