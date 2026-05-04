TOKYO FM×三重県伊勢市今年は伊勢市とBlue Oceanがコラボ！『TOKYO FM「Blue Ocean」 伊勢市スペシャル～お伊勢さん令和15年遷宮への旅～』

株式会社エフエム東京

TOKYO FM で毎週月～金曜日に放送中の『Blue Ocean』では、5月5日（火）～ 5月26日（火）にわたり、伊勢の魅力を発信するコーナー『TOKYO FM「Blue Ocean」 伊勢市スペシャル～お伊勢さん令和15年遷宮への旅～』をお届けします。コーナーでは、1300年以上の歴史を持つ神宮式年遷宮や、遷宮をおこなうための重要な民俗行事である「お木曳」をはじめ、グルメや観光スポットなどさまざまなトピックや見どころについてお伝えしていきます。さらに、今年は伊勢の魅力を伝える60分の特別番組を、6月9日（火）の『Blue Ocean』内で放送します。番組パーソナリティの住吉美紀が伊勢に訪問し、「お木曳」への参加やご当地グルメ、観光スポットを巡り、現地の様子をレポート。伊勢の熱気と空気感をたっぷりとお届けします。ぜひ、お聴きください。

伊勢神宮はおよそ1300年にわたり、20年に一度社殿を始め全てを新調して神様にお遷りいただく式年遷宮を続けています。令和7年から御用材伐採にあたり御杣山の山口に坐(いま)す神を祭る「山口祭」が始まり、8年余りの歳月をかけて遷御まで至ります。令和15年秋の遷御を目指して準備が進められている第63回神宮式年遷宮まで、あと7年です。

今回『Blue Ocean』では、令和8年と令和9年におこなわれる「お木曳」にフォーカス。「お木曳」とは、式年遷宮で使用する「御用材（新しい神殿を建設するために必要な木材）」を、神宮まで運ぶ行事ですが、この行事の文化的な意味や重要性について、約1ヶ月間、番組を通してお伝えしていきます。

5月5日（火）からスタートする番組内コーナー『TOKYO FM「Blue Ocean」 伊勢市スペシャル～お伊勢さん令和15年遷宮への旅～』では、鈴木おさむをはじめとするさまざまなゲストをお迎えし、伊勢の魅力を4週にわたってご紹介。絶品の伊勢グルメや、伊勢の文化と伝統を守るための取組み、観光スポットなどをご紹介します。

また、6月9日（火）に放送の『Blue Ocean』は、60分の特別番組で、住吉美紀が実際に伊勢を訪れ、お木曳行事への参加や伊勢グルメを堪能した様子などの体験レポートをお届けします。

5月5日（火）からの放送と、6月9日（火）の特別番組を、どうぞお楽しみに。

【番組概要】

◇タイトル： 『TOKYO FM「Blue Ocean」伊勢市スペシャル～お伊勢さん令和15年遷宮への旅～』

◇放送日時： 2026年5月5日（火）、12日（火）、19日（火）、26日（火） 9：30～9：40

【特別番組 概要】

◇放送日時：2026年6月9日（火） 10:00～11:00

◇放送局： TOKYO FM

◇出演： 住吉美紀

◇番組特設サイト：https://www.tfm.co.jp/bo/ise2026/

◇radiko 番組ページ：https://radiko.jp/

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