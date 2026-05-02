平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、逃走中リミナルワールド製作委員会は、フジテレビの人気番組『逃走中』の世界をVR空間で体験できる次世代型イベント『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』を2026年6月27日(土)から9月27日(日)まで東京・お台場のダイバーシティ東京 プラザ 6F(東京都江東区青海1-1-10)にて開催することとなりました。

『逃走中』はこれまで番組放送だけではなくイベント、映画、ゲームなど様々な展開をしてきました。今回は『逃走中』史上初めてバーチャル空間に進出！舞台となるのは、ネットミームとして世界的に話題の「リミナルスペース」。少し不気味でシュールな異世界に迷い込んだプレイヤー(逃走者)が、突如現れる「ハンター」の脅威から逃げ延びるという、これまでにないスリルとワクワク感が融合したバーチャル逃走劇をお楽しみいただけます。『逃走中』ファンはもちろんのこと、VRイベント未経験者の方も、大人から子どもまで心ゆくまで楽しんでいただける『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』を是非体験してみてください。





逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ_キービジュアル(横)





■『逃走中』プロデューサーからのメッセージ

これまで、スタッフ一同ワクワクとドキドキを楽しんでいただけることを意識して様々な『逃走中』を制作してきました。今回、素晴らしいVR制作チームとのご縁に恵まれ新しいジャンルの『逃走中』が誕生したことを嬉しく思います。

スタッフも体験しましたが、「ハンター」がリアルでビビりました(笑)

皆様にもぜひVR空間で「ハンター」から逃げ切っていただければ幸いです。





『逃走中』チーフプロデューサー：加藤 大(FCC)









【『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』のポイント！】

●ついにあなたも逃走者に！バーチャル世界でハンターから追われるスリル！

VRゴーグルを装着した瞬間、プレイヤーは逃走者に！オリジナル衣装を纏い、広大なエリアを自由に歩き回りながら、数々のミッションに挑みます。





●“走らず”に“隠れて”生き残れ！

本作は、体力勝負の追いかけっこではありません。不思議な異世界“リミナルワールド”を舞台に、ハンターから逃げながら“走らず”に“隠れて”生き残るバーチャルアトラクションです。





●目指すは“レジェンドランナー”そして最難関の「完全制覇」達成者は現れるのか！？

獲得するポイントに応じて逃走者のランキングが決まります！一度もハンターに捕まらず逃走すると「完全制覇」の称号が！記念として名前と顔写真が掲載されます。





VRイメージ





「逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ」ロゴ

■『逃走中リミナルワールド』開催概要

◆開催日時・営業時間

2026年6月27日(土)～9月27日(日)

平日 ： 11：00～19：00(最終受付 18：30)

土日祝： 10：00～20：00(最終受付 19：30)





＜8月のみ営業時間が変更になります＞

平日 ： 11：00～20：00(最終受付 19：30)

土日祝： 10：00～20：00(最終受付 19：30)





◆開催場所

ダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL(東京都江東区青海1-1-10 6F)





◆チケットサイト・料金(税込)

URL ： https://divercity.tosochuxr.abal.jp/release

大人 ： 平日2,700円、休日3,000円

大人ペア割 ： 平日5,100円、休日5,700円

18歳以下 ： 平日2,200円、休日2,500円

小学生(7歳以上)： 平日1,700円、休日2,000円





※以下の平日は土日祝の料金設定となります。

8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、12日、13日、14日

※前売りチケットは時間指定となっております。

※会場で当日券もお買い求め頂けますが、前売りチケットの売れ行き次第で、

入場をお待ち頂いたり、購入出来ない場合もございます。

事前にチケットを購入することをおすすめいたします。





◆対応原語：日本語・英語





◆所要時間：30分程度





◆注意事項：

・7歳未満の方、及び身長110cm未満の方は体験ができません。

(年齢を満たしていても110cm未満の場合は体験出来かねます)

・13歳未満の方の体験には、保護者の同意書が必要です。

・履物が5cm以上の場合は靴を履き替えていただく場合がございます。

※チケット購入前に必ず注意事項をご確認くださいませ。