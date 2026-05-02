GWは“日常にちょっと贅沢”を。宮崎牛・黒毛和牛や宮崎県産豚をお得に楽しめるお得な5日間「GWSALE」開催｜日替わり限定BOXや母の日向け特別商品も登場

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、ゴールデンウィーク期間限定の特別セール「GWSALE」を2026年5月2日(土)より5日間限定開始いたしました。

本セールでは、“日常にちょっと贅沢を”をテーマに、宮崎県産和牛をはじめとしたお肉をお得にご用意。ご自宅での食事をより豊かに楽しめる商品を多数取り揃えております。

また、期間中は日替わりで楽しめる限定企画や、母の日に向けた特別商品もご用意しております。

●フェア概要

本キャンペーンは、一部商品で令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

■名称：GWSALE

■開催期間：2026年5月2日(水)～5月6日(水)まで

■特設ページURL：GWSALE(https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=142)

【GWSALE オススメ商品】

黒毛和牛ヒレステーキ3枚300g/粗挽きロングウインナー150g◆宮崎県産和牛ヒレステーキ3枚300g(粗挽きロングウインナー付)

きめ細やかでやわらかい最高級部位ヒレを定番のステーキで。

今だけインパクト大のロングウインナーも付いてくる特別セット。

※当商品は令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

【GWSALE特別価格】7,777円(税込・送料込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7941

◆宮崎県産和牛赤身焼肉500g(粗挽きロングウインナー付)

牛肉の旨みがぎゅっと楽しめる赤身(ウデまたはモモ)を焼肉で。

普段の食事はもちろん、BBQにもオススメ。さらに、今だけロングウインナーも付いてくる特別セット。

※当商品は令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

【GWSALE特別価格】4,280円(税込・送料込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7937

黒毛和牛赤身焼肉500g/粗挽きロングウインナー150g粗挽きロングウインナー150g/粗挽きロングウインナー(行者にんにく)150g/厚切りベーコン200g×2◆農村協働工舎BBQセット計700g

ミヤチクのハム・ソーセージブランド「農村協働工舎」のウインナーとベーコンのBBQセット。ジューシーでBBQの一品にいかがですか？

【GWSALE特別価格】3,500円(税込・送料込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7935

【50個限定】まだ間に合う！母の日ギフト

宮崎牛ウデしゃぶ200g/宮崎牛モモしゃぶ200g◆宮崎牛赤身しゃぶ用400g《花盛り》

宮崎牛ウデしゃぶと宮崎牛モモしゃぶを華やかな花盛りに。

見た目にも華やかな盛り付けで、特別な日の贈り物としてもオススメな商品です。

5/6までにご注文で、今なら【母の日カード・シール】の特典付き！

50個限定販売ですので、お買い逃しなく！

※当商品は令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

【特別価格】3,939円(税込・送料込)

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/7931

【GWSALE特別企画】

人気のお得なBOX商品を5日間限定で、日替わり販売！

その日だけの特別販売となりますので、お見逃しなく！

5月2日(土)限定/宮崎牛BOX2.0kg/7,980円5月3日(日)限定/豚満福箱2.5kg/5,990円5月4日(月)限定/BBQBOX2.8kg/7,980円5月5日(火)限定/宮崎牛・豚焼肉BOX2kg/8,929円5月6日(水)限定/和牛・豚切落し＆焼肉セット2.0kg/5,990円

その他、期間限定の特別セットを多数ご用意しております。

この5日間だけの特別セール、ぜひお見逃しなく！

皆さまのご利用を心よりお待ちしております。

■お問い合わせ先(ミヤチクギフトセンター)

TEL:0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】

お問い合わせフォーム:https://www.miyachiku.com/contact

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株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

●電話：0986-62-2901

●会社HP：https://miyachiku.jp/

●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/

●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/

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●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

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