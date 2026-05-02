【集患に特化】歯科医院のHP・ランディングページ制作、初期77,000円。AIで流入分析～ブログ更新まで自動化する新サービス開始。

合同会社Leadfive

合同会社Leadfive（本社：大阪府、代表社員：山下公一）は、歯科医院専門のホームページ・ランディングページ制作サービス「CRAFT for Dental」を2026年5月2日より正式提供開始しました。

初期費用77,000円（税込）からの低価格と、公開後のブログ記事AI自動投稿による検索流入増加を両立させる「育てる歯科ホームページ」として、個人開業の歯科医院を中心に導入を進めています。

＞＞＞サービスの詳細はこちら(https://craft-dental.vercel.app/)

「自動で育つホームページ」で新規集患が増える

集患に強いホームページ・ランディングページ

【このサービスの特徴】

通常のホームページ・ランディングページではなく、リリース後に記事を増やす機能・改善する機能を実装しています。

AIを活用した高度な運用により、検索エンジンやAI検索からの流入を加速させ、自費診療や時間あたり単価が高いサービスの集患を狙います。

なお、この仕組みは、集患だけではなく、歯科医師や歯科衛生士の求人にも転用可能なため、経営の安定化にも期待できるサービスとなります。

サービス提供の背景

歯科医院は全国に約67,000施設あり、コンビニエンスストアの店舗数を上回る激戦市場です。新患獲得には自院ホームページの充実が欠かせない一方、従来のホームページ制作は初期費用50～200万円、公開後の改善には別途月額10万円以上かかるケースが多く、個人開業の歯科医院にとって投資対効果の判断が難しい状況が続いていました。

また、公開後に更新されないホームページは検索エンジン順位が徐々に低下し、Googleマップの医院情報と比較されても選ばれにくくなる傾向があります。院長先生が日々の診療の合間にブログを更新することは現実的に困難で、結果として「作って終わり」のホームページが多数存在します。

CRAFT for Dentalは、この「制作コストの高さ」と「公開後の更新困難」という2つの課題を、低価格とAI自動運用の組み合わせで解決することを目指して開発されました。

サービスの特徴

1. 初期制作費 77,000円から、業界相場の約1/5

LP制作：77,000円（税込、1ページ完結型）／HP制作：132,000円（税込、複数ページ構成）／月額運用保守：5,500円（税込）～

従来の歯科医院向けホームページ制作の相場（50～200万円）に対し、AI活用と運用の自動化により大幅な低価格化を実現しました。

2. AIブログ記事を週2本自動投稿（月額16,500円プラン）

医院の商圏データ・診療内容・季節要因をもとに、AIが週2本のSEO最適化ブログ記事を自動作成・投稿します。院長先生の作業は必要なく、1年で100本以上の記事資産が積み上がり、検索エンジンからの自然流入が継続的に増加します。

3. 医療広告ガイドライン準拠の制作体制

厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」に準拠した原稿チェック体制を標準装備。ビフォーアフター写真の取扱い、体験談の限定解除要件、比較広告の回避など、違反リスクを抑えた公開が可能です。

4. 無料の商圏分析レポートを配信

貴院の半径3km圏の競合歯科医院数、競合が力を入れている自費メニューTOP3、「地域名＋歯科」の検索上位医院、Googleマップの口コミ状況、貴院サイトの改善点を6ページのPDFレポートにまとめて、LINE公式アカウント経由で無料配信します。営業電話は一切行いません。

＞＞＞https://craft-dental.vercel.app/(https://craft-dental.vercel.app/)

提供プラン

■LP制作：初期費用77,000円／対象：1診療特化、自費問合せ強化

■HP制作：初期費用132,000円／対象：医院全体の案内

■スタンダード運用：月額5,500円／サーバー・SSL・軽微修正

■プロ運用：月額16,500円／上記＋AIブログ週2本

オプションプラン（月額）

・MEO対策（Googleマップ最適化）：5,500円～11,000円

・LINE予約・自動問診システム：初期198,000円＋月額11,000円～

・自費診療専用LP追加制作：55,000円/件

・AI初回問合せ自動応答：11,000円

・歯科プレミアムパック（プロ運用＋AI自動応答）：25,000円/月

導入イメージ

１.無料レポートをLINE等で受け取り、商圏の競合状況を把握

２.制作プラン決定後、7～14営業日でホームページ公開

３.公開後は月次でアクセス解析・ヒートマップをレポート

４.プロ運用プラン契約医院はAIブログが週2本自動投稿

代表コメント

これまでのホームページは、納品した後は活用状況に関わらず高い維持管理費を払い続け、軽微な修正でしか対応することができないのが一般的でした。本来、ホームページは更新や検索キーワードに基づいた改善を重ね、成長させていくことで事業を加速させていくものだと考えています。

そこで私は「成長するホームページ」を作りたいと思い、このサービスを立ち上げました。

本サービスでは、検索キーワードやヒートマップなどのデータ分析を自動化し、ホームページやランディングページへのブログ投稿を通じて、SEO流入およびAI検索流入を継続的に狙います。放置していてもホームページが成長し、新規の患者さまが自動的にやってくる仕組みを実装することで、経営を安定的に進めていただくことが狙いです。

歯科医師の先生や院長先生は日々の診療に全力を注がれており、ホームページの改善に割ける時間や専門知識を十分にお持ちでない方がほとんどです。そこを、生成AI活用とマーケティングに強みがある弊社が担うことで、先生方が本来の仕事に集中できる環境を整えていきたいと考えています。

合同会社Leadfive 代表社員 山下公一

＞＞＞サービスの詳細はこちら(https://craft-dental.vercel.app/)

会社概要

会社名：合同会社Leadfive

代表社員：山下公一

本社所在地：大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス１５階

サービス名：CRAFT for Dental

提供開始日：2026年5月2日

お問い合わせ：06-7713-6747