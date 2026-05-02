季節限定「抹茶のしずくソーダ」5月2日より登場
初夏にぴったりの季節限定ドリンク「抹茶のしずくソーダ」が、5月2日より販売開始します。天空の抹茶(R)︎を使用した店内仕込みの抹茶蜜に、しゅわっと弾ける炭酸を合わせた、爽やかで上品な一杯です。
●初夏に楽しむ、爽やかな抹茶ドリンクが登場
日差しが少しずつ強くなり、冷たいドリンクが恋しくなる季節に合わせて、季節限定ドリンク「抹茶のしずくソーダ」を販売開始します。
抹茶のまろやかな甘みと、炭酸の軽やかな爽快感を同時に楽しめる、初夏にぴったりの一杯です。
「抹茶のしずくソーダ」メインビジュアル
●こだわりの「天空の抹茶(R)︎」を使用
「抹茶のしずくソーダ」の主役は、静岡県の山あいで丁寧に育てられた「天空の抹茶(R)︎」です。
覆下栽培された茶葉は、鮮やかなグリーンが美しく、旨み・やさしい甘み・ほのかな苦味のバランスが特長です。抹茶好きの方はもちろん、普段あまり抹茶を飲まない方にも楽しんでいただきやすい、やわらかな味わいに仕上げました。
●店内仕込みの抹茶蜜と炭酸が生む、すっきりとした後味
天空の抹茶(R)︎を使用して店内で丁寧に仕込む抹茶蜜を、しゅわっと弾ける炭酸と合わせました。
ひと口飲むと、炭酸の軽やかな爽快感が広がり、その後に抹茶のまろやかな甘みがふわりと重なります。後味には抹茶の余韻が心地よく残り、甘すぎずすっきりとした飲み心地をお楽しみいただけます。
◆商品概要
商品名：抹茶のしずくソーダ
販売開始日：5月2日
価格：Sサイズ 650円／通常サイズ 730円（税込）
販売期間：季節限定
特長：天空の抹茶(R)︎使用、店内仕込みの抹茶蜜、炭酸仕立て
●初夏のひと息に、爽やかなご褒美を
お買い物の合間や、ちょっとした休憩時間にも手に取りやすい「抹茶のしずくソーダ」。
炭酸の爽やかさと、抹茶のやさしい余韻を楽しめる季節限定ドリンクです。冷たいドリンクが美味しく感じられる初夏に、ぜひお楽しみください。
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