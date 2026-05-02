季節限定「抹茶のしずくソーダ」5月2日より登場

株式会社 K&S

初夏にぴったりの季節限定ドリンク「抹茶のしずくソーダ」が、5月2日より販売開始します。天空の抹茶(R)︎を使用した店内仕込みの抹茶蜜に、しゅわっと弾ける炭酸を合わせた、爽やかで上品な一杯です。

●初夏に楽しむ、爽やかな抹茶ドリンクが登場

日差しが少しずつ強くなり、冷たいドリンクが恋しくなる季節に合わせて、季節限定ドリンク「抹茶のしずくソーダ」を販売開始します。

抹茶のまろやかな甘みと、炭酸の軽やかな爽快感を同時に楽しめる、初夏にぴったりの一杯です。

●こだわりの「天空の抹茶(R)︎」を使用

「抹茶のしずくソーダ」メインビジュアル

「抹茶のしずくソーダ」の主役は、静岡県の山あいで丁寧に育てられた「天空の抹茶(R)︎」です。

覆下栽培された茶葉は、鮮やかなグリーンが美しく、旨み・やさしい甘み・ほのかな苦味のバランスが特長です。抹茶好きの方はもちろん、普段あまり抹茶を飲まない方にも楽しんでいただきやすい、やわらかな味わいに仕上げました。

●店内仕込みの抹茶蜜と炭酸が生む、すっきりとした後味

天空の抹茶(R)︎を使用して店内で丁寧に仕込む抹茶蜜を、しゅわっと弾ける炭酸と合わせました。

ひと口飲むと、炭酸の軽やかな爽快感が広がり、その後に抹茶のまろやかな甘みがふわりと重なります。後味には抹茶の余韻が心地よく残り、甘すぎずすっきりとした飲み心地をお楽しみいただけます。

◆商品概要

商品名：抹茶のしずくソーダ

販売開始日：5月2日

価格：Sサイズ 650円／通常サイズ 730円（税込）

販売期間：季節限定

特長：天空の抹茶(R)︎使用、店内仕込みの抹茶蜜、炭酸仕立て

●初夏のひと息に、爽やかなご褒美を

お買い物の合間や、ちょっとした休憩時間にも手に取りやすい「抹茶のしずくソーダ」。

炭酸の爽やかさと、抹茶のやさしい余韻を楽しめる季節限定ドリンクです。冷たいドリンクが美味しく感じられる初夏に、ぜひお楽しみください。

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