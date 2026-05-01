AVAMが多彩なスタイルに挑戦、SPINNS春夏ビジュアル解禁！

株式会社ヒューマンフォーラム

若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS（スピンズ）」が、株式会社LIVE PLANET所属の「AVAM（アベアム）」を起用し、コンセプトビジュアルと店内のイメージビジュアルを展開いたします。

『AVAM』は、“小悪魔”をテーマに、ゴシックホラーや童話の世界観を取り入れた楽曲・ライブパフォーマンスを展開し、今Z世代から注目されている女性アイドルグループです。



今回のコンセプトビジュアルでは、SPINNSの春夏の推しテイストである、ガールズストリート、NEO森ガール、ギャルスタイルをAVAMが着こなしました。

さらに古着アイテムを取り入れたファッションでは、普段のイメージとは異なる魅力を魅せるAVAMにも注目です。

そして一部店舗の店内や、SPINNSが所在する対象のファッションビルにて、期間限定でサイネージを放映。

この機会にぜひチェックして下さい。

【ガールズストリート】

【NEO森ガール】

【ギャル】

【古着】

▼コンセプトビジュアル、イメージビジュアルポスター

展開期間：2026年5月2日(土)～6月30日(火)

展開店舗：SPINNS(スピンズ)全店 ※一部店舗は除く

▼SPINNS店内サイネージ

展開期間：2026年5月2日(土)～6月30日(火)

展開店舗：SPINNS SHIBUYA109店／SPINNS 高崎オーパ店／SUPER SPINNS 神戸三宮

オーパ店／SUPER SPINNS 梅田HEP FIVE店／SPINNS ゆめタウン久留米店

▼ファッションビルサイネージ・大型ビジョン

大宮アルシェ大型ビジョン：2026年5月3日(日)～5月10日(日)

三宮OPA 入り口大型ビジョン：2026年5月4日(月)～5月18日(月)

福岡PARCO 入り口・エスカレータ付近：2026年5月4日(月)～6月1日(月)



アミュプラザ熊本入り口付近：2026年5月4日(月)～5月18日(月)

■AVAM プロフィール

応募者約15,000人のオーディションで選ばれた、大原乙葉、桔梗花香、佐伯七海、東雲青空、月深乃絢、小鳥遊あみ、姫宮ゆかの7人からなる「小悪魔」コンセプトのアイドルグループ。

代表曲「今日、依存して。」がTikTokを中心にバイラルヒットし、デビューから2年目でZepp会場や豊洲PITをSOLD OUTするほどのライブ集客力を誇る。

MVの総再生数は1,800万回以上、グループのSNS総フォロワー数は212万人（個人含む）と、α世代・Z世代を中心に高い支持を集めている。

冠番組やTVアニメ主題歌の担当など活動の幅を広げ、2026年3月～4月にかけて、Zepp5大都市Zeppツアーも開催中。

HP：https://avam-fc.com/

TikTok：https://www.tiktok.com/@avam_official_

Instagram：https://www.instagram.com/avam_official_/

X：https://x.com/AVAM_official

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCT0d6w0oYRRR9NUqo-KypzA

◼︎SPINNS(スピンズ)

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”である。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。

HP：https://www.spinns.com/

online store：https://www.spinns.jp/

instagram：https://www.instagram.com/spinns_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@spinns_official

設立：1997 年 1 月

資本金：10 百万円

URL：https://www.humanforum.co.jp/

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[お問い合わせ]

株式会社ヒューマンフォーラム

担当 : 小澤、田村

電話 : 03-6434-9720

メール : press@spinns.com

■会社概要

商 号：株式会社 ヒューマンフォーラム

代 表 者：代表取締役会長 出路 雅明

本 社：京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地

TEL：075-212-8991