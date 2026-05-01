ハンドボール2025‐26リーグＨ 男子レギュラーシーズンプレーオフ進出決定チーム同士による注目の頂上決戦！！日テレジータスで5/3(日)15時45分～無料生中継!

株式会社ＣＳ日本

CS放送日テレジータスでは、5月3日（日）東京・アリーナ立川立飛で開催される、ハンドボール2025-26リーグＨ男子レギュラーシーズン第24節「ジークスター東京vs豊田合成ブルーファルコン名古屋」を無料生中継でお届けします。

5月1日現在、ホーム・ジークスター東京が首位。アウェイ・豊田合成は2位。消化試合数に違いはあるものの、既に6月のプレーオフ進出を決めているトップ2による“頂上決戦”をお伝えします。

昨季のプレーオフを制し、リーグＨ初代王者に輝いたのが豊田合成。今季も王者として、その強さを存分に発揮している。一方、ジークスター東京は、昨季のプレーオフ準決勝で、豊田合成を相手に前半リードを奪いながらも逆転で敗れ、3位に終わった。それ故に、豊田合成への雪辱、日本一への想いは強い。GWに開催されるレギュラーシーズン終盤の熱き戦いに、ぜひご注目ください。

さらに、 CS放送日テレジータスでは、6月12日（金）～14日（日）まで、国立代々木競技場 第一体育館で開催される「リーグＨ 2025-26プレーオフ」を男女ともに全試合生中継予定です。

＜放送日程＞

ハンドボール2025‐26 リーグＨ 男子レギュラーシーズン

ジークスター東京（１位）vs豊田合成ブルーファルコン名古屋（２位） ※順位は５月１日現在

５月３日(日)15：45～18：15 ～アリーナ立川立飛～生中継 無料

【解説】大城 章 【実況】川井淳史

※放送日時変更の可能性あり

こちらの試合の模様は登録不要で無料視聴が可能！*1

スカパー！に未加入の方でもスカパー！「日テレジータス」にて無料でご視聴いただけます。

TVのCSボタンを押し、チャンネル（CS257）を選局してください（登録不要）。

＊1…BS・110度CS放送の視聴環境が必要です。

◆「ハンドボール2025‐26 リーグＨ」番組ページ

https://www.gtasu.com/handball/handballleagueh/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆「リーグHプレーオフ」特設ページ

https://playoffs.leagueh.jp/

（リーグH公式WEBサイト）

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます

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