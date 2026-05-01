カスタムサラダ専門店 クリスプサラダワークス「白金高輪店」を5月15日（金）にオープン！

株式会社CRISP

株式会社CRISP（本社：東京都港区、代表取締役：宮野浩史）は、58店舗目となる「クリスプサラダワークス 白金高輪店」を2026年5月15日（金）にオープンします 。



「白金高輪店」は、東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪駅」直結、白金エリアのランドマークとして親しまれる複合施設「白金プラザ」内地下1階に誕生します。

同エリアは、都内屈指の洗練された居住エリアでありながら、多くのビジネスパーソンが行き交う拠点でもあります。駅直結という抜群のアクセスを活かし、忙しく働くオフィスワーカーのランチや、お買い物ついでに立ち寄る近隣住民の方々へ、アプリでの事前注文によるスピーディーな食の体験と共に、ヘルシーで美味しく、その日の気分に合わせて自由にカスタマイズできるサラダという選択肢をお届けします。

・店舗名 クリスプサラダワークス 白金高輪店

・オープン日 2026年5月15日（金）

・住所 東京都港区白金1-17-1 白金プラザ B1F

・客席 20席

・営業時間 平日・土日祝 11:00-21:00

・URL crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)

オープンを記念して、白金高輪店限定クーポンを配布

【白金高輪店オープン記念クーポン】

最大2,000円（400円×最大5回分）OFF

１.白金高輪店限定クーポン（400円OFF×2回分）

・コード helloshiro

・利用期限 2026年5月15日（金）- 6月30日（火）

・利用回数 期間内に2回利用可能

・利用条件 白金高輪店限定

キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可



２. 初回アプリダウンロードクーポン（400円OFF×3回分）

・利用回数 3回利用可能

・利用条件 初めてアプリをダウンロードした方限定

全店舗で利用可能

キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可

※こちらのクーポンは期間延長または早期終了する場合があります。

クリスプサラダワークス crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)

2014年に東京で創業したクリスプサラダワークスは、「熱狂的なファンをつくる」というミッションのもと、おいしくてお腹いっぱいになる高品質なサラダを提供するカスタムサラダ専門レストランです。

現在は、東京/神奈川/大阪に56店舗を展開し、年間190万食以上提供するカスタムサラダのリーディングブランドです。