神戸 南京町『YUNYUN』にて『果実100%の、贅沢。』100％カジューハイの新商品＜もも＞提供開始！ 焼小籠包や焼ビーフンとのマリアージュを堪能しよう！

富永貿易株式会社

ケンミン食品株式会社（本社：兵庫県神戸市）が運営するビーフンと焼小籠包の専門店『YUNYUN（ユンユン）』にて、富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）から発売した新商品『100%カジューハイ』〈もも〉の提供を開始しております。同じ兵庫県神戸市の企業として協同し、神戸の街の地域活性化に貢献できることを願っております。

人気店『YUNYUN』の料理と『100%カジューハイ』〈もも〉のマリアージュで、日本三大中華街のひとつ「神戸 南京町」でのひとときを、より一層お楽しみください。

果実でカンパイ！贅沢な果実感＜もも＞フレーバー

桃果汁を贅沢に100%使用

贅沢な果実感がたっぷりで、開けた瞬間から桃の芳醇な香りとまろやかな甘みで、とろけるような口当たりに仕上げました。

桃本来の特徴であるジューシーな果汁感を目一杯楽しめるチューハイに仕上げました。

『神戸 南京町 YUNYUN（ユンユン）』について

日本三大中華街の一つ「神戸 南京町」にあるビーフンと焼小籠包の専門店『YUNYUN』。モチッとした生地をカリッと香ばしく焼いた皮の中から熱々の肉汁スープがジュワッと飛び出す特製の「焼小籠包」などを販売しています。1985年に開店、2017年に移転・リニューアルしました。ビーフン料理をはじめ、月間10万個以上を販売する焼小籠包の人気店です。

「100%カジューハイ」シリーズについて

果実100%の贅沢な美味しさ、心地よく浸れるアルコール度数。「自分らしくリラックスしてお酒を楽しみたい」という声に応えて誕生したチューハイです。全国（一部エリアを除く）のスーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、特に女性の方を中心にご好評をいただいています。

100％カジューハイ ブランドサイト :https://www.tominaga.co.jp/pr/kaju-hi/

【こだわり1】果実のめぐみ（濃縮果汁）をお酒（スピリッツ）で割るから「カジューハイ」

100%ストレート果汁の水分を飛ばして濃縮したものを、スピリッツなどで割ることで果汁100%のお酒を実現。果物のおいしさがグッと引き立つ、贅沢な味わいです。

【こだわり2】心地よく浸れるアルコール度数と発泡性

3%のアルコール度数と、ほどよい刺激の炭酸でリラックス。自分のペースでお楽しみいただけます。

【こだわり3】「パケ買い」の声も！ ポップでかわいいパッケージ

普段の家飲みやお集まりのひとときを楽しく演出する、果物のイラストを散りばめたパッケージ。

【美味しい召し上がり方】

振らずに一度ゆっくり逆さにしてから開缶してください。果汁成分が全体に混ざり、より美味しくお召し上がりいただけます。

商品概要

商品名：100％カジューハイ もも

賞味期間：403日間

名称：リキュール(発泡性)

アルコール度数：3％

容量：340ml

希望小売価格：オープン価格

店舗・企業概要

店舗名称：神戸南京町 YUNYUN（ユンユン）

所 在 地：〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1-3-17

営業時間：11:00～18：00ラストオーダー（焼小籠包は売り切れ次第終了）

定 休 日：不定休

アクセス：JR元町駅、阪神元町駅 東側改札から徒歩約5分

YUNYUNサイト：http://www.k-yunyun.jp/



社名：ケンミン食品株式会社

創業：1950年（昭和25年）

所在地：〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5-1-1

企業サイト：https://www.kenmin.co.jp/