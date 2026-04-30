新NISA開始から2年、次に問われるのは“投資判断力”--ゴールドマン・サックス出身のGA Partners代表がPIVOT出演で“情報を線で捉える力”を解説

GA Partners株式会社

GA Partners株式会社（代表取締役社長：尾崎邦明、以下「当社」）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」の番組「& TALK」に出演したことをお知らせいたします。公開日は2026年4月30日です。

新NISAの導入に伴い、個人投資への関心が高まる一方、NISAの次のステップとして何に投資すべきか判断に迷う方も少なくありません。今回の出演では、『情報を「線」で捉える プロの投資家思考術』をテーマに、金融・建築・不動産それぞれの専門知識を横断した視点から、複数の情報を統合して投資判断を行う思考法について解説しています。

＜視聴URL＞

・YouTube：https://youtu.be/_hrOQPrA0jU(https://youtu.be/_hrOQPrA0jU)

■ 動画の見どころ

1. ニュースを資産に変える「連想ゲーム」

日々のニュースを起点に情報を深掘りし、連想的に思考を広げながら投資戦略へとつなげる思考法を解説します。

2. 不動産と金融の良いところ取り二刀流投資戦略

金融と不動産を組み合わせることで、資産を守りながら効率的に増やす「二刀流投資戦略」の考え方を、具体的な事例とともに解説します。

3. 成功へ導く一生モノの金融教育

こどもから大人まで横断的に金融知識を身につけられる教育プラットフォーム「マネトレ大学」の特色についてご紹介します。

■視聴者特典

マネトレ大学の無料体験セミナーを受講後、個別相談にご参加いただいたPIVOT視聴者の方を対象に、代表・尾崎邦明の著書『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』を先着20名様にプレゼントいたします。同書はAmazon新着ランキング（金融・銀行部門）第1位を獲得した一冊です。ご希望の方は、まず無料体験セミナーへご参加ください。

申し込み締切：2026年5月31日

■番組概要

番組名：PIVOT「& TALK」

テーマ：情報を「線」で捉える プロの投資家思考術

出演者：尾崎邦明（GA Partners株式会社 代表取締役社長）

視聴リンク：https://youtu.be/_hrOQPrA0jU

■出演者プロフィール

尾崎邦明（おざき くにあき）

マネトレ大学 学長

GA Partners株式会社 代表取締役

2017年京都大学工学部建築学科大学院首席卒業後ゴールドマン・サックス証券にてアジア株のセールストレーダーとして従事。

2021年退職後、GA Partners株式会社を設立。

実践的横断的金融知識を教育するマネトレ大学を運営。セミナー受講者は延べ5000名を突破。

CPM（米国不動産経営管理士）取得

2022年から北海道ニセコ・ルスツエリアにて不動産ヴィラの国内外開発コンサルティング事業にも従事。不動産×金融の二刀流投資を軸として事業を行っている。

Instagram(https://www.instagram.com/kuniozaki2026/) / X(旧Twitter）(https://x.com/PartnersGa)/ Youtube(https://www.youtube.com/@o-chan_goldman)

■＜参考＞ 書籍概要

書名：『資産を守りながら大きく増やす 金融×不動産 二刀流投資』

著者：尾崎邦明（マネトレ大学 学長／元ゴールドマン・サックス証券）

発売日：2025年12月23日

定価：1,980円（税込）

出版社：サンクチュアリ出版

購入先：［Amazon／全国書店］

■ GA Partners株式会社について

京都大学にて建築を学び、学生起業を経てゴールドマン・サックス証券にてアジア株のセールストレーダーを経験した代表取締役の尾崎邦明が「不動産×金融を理念に掲げ、横断的で実践的な金融教育を提供するマネトレ大学と北海道ニセコ・ルスツのホテルヴィラコンサルティングブランド、％Villaを展開しています。

2025年からは「子どもへの教育は国への投資」を理念に

子どもから大人まで一緒に学べる新サービス”マネトレキッズ”を展開し、全国の市町村、教育機関と連携しイベントを開催しております。

【会社概要】

⚫︎ 会社名 : GA Partners株式会社

⚫︎ 所在地 : 東京都港区浜松町1-17-8 3階

⚫︎ 代表取締役 : 尾崎邦明

⚫︎ 設立 : 2021年4月31日

⚫︎ 事業内容 : 金融教育事業・不動産コンサルティング事業

⚫︎ HP： https://www.gapartners.co.jp/

【お問合せ先】

GA Partners株式会社（マネトレ大学）

⚫︎ マネトレ大学事務局：info@gapartners.com

⚫︎ マネトレキッズFacebookページ : http://www.facebook.com/groups/3957906854526515/

⚫︎ マネトレ大学HP： https://www.gapartners.co.jp/mtu/

⚫︎ マネトレ大学公式X：https://x.com/manetoredaigaku