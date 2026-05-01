【 5/16開催 Rd.2 】エキシビションレース出走選手決定！～リアルレースで活躍する高校生ドライバーからストリーマー、VTuberまで幅広いメンバーが出走！

一般社団法人日本eモータースポーツ機構

5月16日（土）に開催するUNIZONE 2026 Rd.2のエキシビションレース出走選手が決定しましたのでお知らせします。

エキシビションレースとは

エキシビションレースとは、本戦と同日に開催される特別レースです。シリーズポイントを争う本戦とは異なり、UNIZONEというプラットフォームを起点に、ジャンルや垣根を越えた新しい交流の場を生み出すことを目的としています。

iRacingに親しむプレイヤーの輪を広げ、UNIZONEを応援してくださるファンを更に増やしていくための取り組みとして、様々なフィールドで活躍する選手同士の対戦、新たなUNIZONEドライバー候補の発掘、そしてUNIZONEというリーグの可能性を広げる挑戦を織り込んでいます。

今回のエキシビションレースには、UNIZONE所属チームの選手やeモータースポーツプレイヤーに加え、リアルレースで活躍する高校生ドライバー、人気ストリーマー、VTuberなど普段は別々のフィールドで活動する多彩なメンバーが出走。筑波サーキットを舞台に、オンラインで熱いバトルを繰り広げます。

UNIZONE Rd.2 大会概要

UNIZONE 2026 Rd.2 エキシビションレース出走選手

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/38_1_c207eb99d467c521033fbb10e0268102.jpg?v=202605010651 ]

今回の舞台は筑波サーキット。前回より周回数を増やした6周で、本レースの勝敗が決まります。意気込み十分の選手たちの中、勝利を掴むのは誰だ！

※本レースは交流戦となるため、UNIZONEドライバーは最後方からのスタートとなります

UNIZONEライセンスホルダー

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/38_2_afb288ca1dc4dc364ec2e6e2fad8cabe.jpg?v=202605010651 ]

※JeMO（UNIZONE運営母体）が定める条件をクリアし、ライセンスを取得しているメンバー

JeMOが発行するライセンスを取得したドライバーからの参戦。

あなたもUNIZONEライセンスを取得すれば、エキシビジョンレースへの参戦が可能となります！

伊藤 剛

【自己紹介・意気込み】

この度エキシビションレースに参戦させていただきます、UNIZONEライセンスホルダーの伊藤剛と申します。前回の開幕戦では優勝させていただいたので、今回も連続で優勝を飾れるよう全力で頑張ります！X(@imgobou)では日々の活動を投稿していますので、よろしければご覧になっていただいて、応援していただけますと幸いです。

深山 崇馬

【自己紹介・意気込み】実車のYarisCapの練習も兼ねてiRacingをはじめました。前戦抜き返す事が出来ず2位になってしまったので、今回はリベンジをします。

岩田 晶

【自己紹介・意気込み】iRacing難しいです!!頑張ります!!!!!

Huryu

【自己紹介・意気込み】初のUNIZONE出場なので分からないことが多いですが、結果を出せるよう全力を尽くします！まずは楽しむ！

鈴木 颯真

【自己紹介・意気込み】前回のエキシビションレースは7位だったので、その順位を超えられるように頑張ります！

UNIZONEチーム推薦ドライバー

UNIZONEに参戦している6チームから、それぞれチームが推薦する1名が参戦。

推しチームへのアピールで、あなたもエキシビジョンレースへの参加が可能になるかも知れません！

※（）内は推薦チーム名

栗林 怜央（恒志堂レーシング北海道）

【推薦チームコメント】道産子レーサー。KOSHIDO RACING HOKKAIDO練習生としてiRacing修行中。リアルレースではカートでJr-MAXに出場中です。/【自己紹介・意気込み】レーシングカートで瑞浪と御殿場に参戦している栗林怜央です！今回はこのような機会を与えていただきありがとうございます！精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします！

鈴木 拓生（岩手馬コレーシング）

【推薦チームコメント】岩手馬コレーシング代表取締役が立候補！人馬一体の魂を背負い、人車一体で走ります！/【自己紹介・意気込み】UNIZONEのエキシビジョンレースには誰でも挑戦できることを示すため、代表自ら立候補させていただきました。他の参加者は安定してしっかり走れると思うので、自分はバランスを取るためにそのハードルを下げにいきます！

狐櫻ねね（東京ヴェルディレーシング）

【推薦チームコメント】昨シーズン、東京ヴェルディレーシングの応援ミラー配信を行っていただいたVtuberさん！モータースポーツが大好きなので、開幕戦に引き続きEXレースに推薦しました。/【自己紹介・意気込み】モータースポーツ大好きVTuberの狐櫻ねねですの🦊東京ヴェルディeスポーツレーシングの盛り上げがんばりますの！

西川 颯（遠州ハママツモータース）

【推薦チームコメント】AUTOBACS JEGTに参戦している『遠州ハママツモータース 2nd』所属。静岡県沼津市在住で「はやてまるぅ。」のハンドルネームで活動しています。iRacingは初めてながらも、旋風を巻き起こします！【自己紹介・意気込み】普段はグランツーリスモを中心にプレイしておりiRacingでのレースは初めてとなります。全力で楽しみながら1つでも上の順位でゴールできるよう頑張ります！

松本 琉輝斗（名古屋OJA）

【推薦チームコメント】松本琉輝斗選手は、カートで活躍する17歳の若手レーサーです。iRatingも日本トップ層に位置し、石野選手と並び次世代を牽引する存在として期待しています。/【自己紹介・意気込み】今回は名古屋OJAさんから初めてのエキシビションに参戦なのでライバルの方達に勝って優勝出来るように頑張ります！

黒沢 和真（Saishunkan Sol 熊本）

【推薦チームコメント】UNIZONE開幕シーズンドライバーズランキング3位となった注目の実力派高校生ドライバー。チームメイトである新谷選手による、前回のエキシビジョンレースごぼう抜きに負けない走りを期待！/【自己紹介・意気込み】新谷選手と共に盛上げます！

JeMO招待ドライバー

松井 紗麗（ベア）

【JeMO推薦コメント】東京都出身の15歳、Williams Racingの育成ドライバーとしてヨーロッパを転戦していた注目の実力派若手女性ドライバーがUNIZONEにチャレンジ！今シーズンはKYOJO CUPにも参戦！/【自己紹介・意気込み】2回目のiRacingでのレースです！頑張ります！

松尾 瀬那（ベア）

【JeMO推薦コメント】栃木県宇都宮市出身の15歳の若手ドライバー。既にもてぎのカートレース/X30クラスを中心に実績を残している実力派で、子供達のインストラクターも務める有望株がUNIZONEにチャレンジ！/【自己紹介・意気込み】今回2回目となるiRacingレースに挑戦します。前回は悔しい結果となりましたが、その経験を大切にしながら少しずつ成長を重ねています。今回は車両やコースの違いにも丁寧に向き合い、練習を積み重ねながら自分らしい走りを出来るように頑張ります。良い結果に繋げられるよう、最後まで落ち着いて全力で挑みます。

神風クラッシュ（ストリーマー）

【JeMO推薦コメント】F1の実況解説やゲーム実況を中心に活躍されているストリーマー。昨シーズンのUNIZONEではミラー配信にて連携させていただきましたが、今シーズンは遂にレーサーとしても参戦！/【自己紹介・意気込み】普段はF1ゲームのみプレイしてますが、今回初めてのiRacingということで 全力で楽しんでいこうと思います。

UNIZONEドライバー

長 和樹（恒志堂レーシング北海道）

齊藤 祐太（岩手馬コレーシング）

佐々木 藍咲（東京ヴェルディレーシング）

百瀬 翔（遠州ハママツモータース）

石野 弘貴（名古屋OJA）

新谷 昇馬（Saishunkan Sol 熊本）

UNIZONEについて

UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。

eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。

これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。

UNIZONEオフィシャルサイト(https://unizone-emotorsport.com/)

UNIZONEオフィシャルX(https://twitter.com/UNIZONE_eMS)

UNIZONEオフィシャルInstagram(https://www.instagram.com/unizone_emotorsport/)

UNIZONEオフィシャルYouTube(https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport)

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）法人概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/38_3_598c89c76bf1e1ad0444e551a4157ca3.jpg?v=202605010651 ]