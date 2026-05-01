結婚式場の“営業育成格差”をAIで是正。成約率90％トップ営業の思考を再現した営業育成AI「KiRiFUDA」提供開始

写真拡大 (全2枚)

株式会社sawan


株式会社sawan（本社：大阪府吹田市、代表取締役：高橋 和希）は、


結婚式場向け営業育成AIサービス


「KiRiFUDA（キリフダ）」 の提供を開始したことをお知らせします。


KiRiFUDAは、成約率90％を誇るトップ営業の思考・判断基準・トーク設計をAIに実装し、


属人的だった営業教育を標準化することで、ウェディング業界の営業育成課題を解決するサービスです。


■ 背景 ウェディング業界の“営業育成格差”が深刻化






近年、結婚式場業界では、


若手プランナーの早期離職、育成の属人化、エース営業への依存、支配人のマネジメント負荷増大


といった課題が顕在化しています。


特に営業教育においては、


「トップ営業の感覚が言語化されず、再現できない」


という構造課題が存在し、営業力の差がそのまま会場業績に直結しています。



■ KiRiFUDAが解決すること トップ営業の“感覚”をAIで標準化


KiRiFUDAは、


接客準備・ロープレ・接客中相談・振り返り / 改善


までを一気通貫で支援。


トップ営業の暗黙知を“再現可能な営業スキル”へ変換します。



■ 導入効果


先行導入会場では、


3ヶ月で成約率8％改善


4ヶ月で成約率12％改善


を実現。


通常1年程度かかる営業育成を約半年まで短縮することを目指します。



■ 利用料金


月額：33,000円（税込）


初回導入限定：初月50％OFF（16,500円）


※地域限定・導入枠に限りあり



■ 代表コメント


結婚式を増やすには、


集客だけでなく“営業力”の底上げが必要です。


KiRiFUDAを通じて、


ウェディング業界の営業教育を標準化し、


結婚式をもう一度“当たり前”にしたい。


― 株式会社sawan 代表取締役 高橋 和希



■ 今後の展望


株式会社sawanは、


KiRiFUDAを通じて


「ウェディング業界の営業スタンダードを変える」


ことを目指し、3年で300会場導入 を目標に展開してまいります。


■ 会社概要


会社名：株式会社sawan


代表者：高橋　和希


所在地：大阪府吹田市


事業内容：


・結婚式場運営受託


・営業支援 / 営業代行


・新規接客コンサルティング


・営業育成AI「KiRiFUDA」運営


■ 本件に関するお問い合わせ


株式会社sawan　広報担当


Mail：info@sawan-info.com


URL：https://sawan0301.com