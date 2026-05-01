結婚式場の“営業育成格差”をAIで是正。成約率90％トップ営業の思考を再現した営業育成AI「KiRiFUDA」提供開始
株式会社sawan（本社：大阪府吹田市、代表取締役：高橋 和希）は、
結婚式場向け営業育成AIサービス
「KiRiFUDA（キリフダ）」 の提供を開始したことをお知らせします。
KiRiFUDAは、成約率90％を誇るトップ営業の思考・判断基準・トーク設計をAIに実装し、
属人的だった営業教育を標準化することで、ウェディング業界の営業育成課題を解決するサービスです。
■ 背景 ウェディング業界の“営業育成格差”が深刻化
近年、結婚式場業界では、
若手プランナーの早期離職、育成の属人化、エース営業への依存、支配人のマネジメント負荷増大
といった課題が顕在化しています。
特に営業教育においては、
「トップ営業の感覚が言語化されず、再現できない」
という構造課題が存在し、営業力の差がそのまま会場業績に直結しています。
■ KiRiFUDAが解決すること トップ営業の“感覚”をAIで標準化
KiRiFUDAは、
接客準備・ロープレ・接客中相談・振り返り / 改善
までを一気通貫で支援。
トップ営業の暗黙知を“再現可能な営業スキル”へ変換します。
■ 導入効果
先行導入会場では、
3ヶ月で成約率8％改善
4ヶ月で成約率12％改善
を実現。
通常1年程度かかる営業育成を約半年まで短縮することを目指します。
■ 利用料金
月額：33,000円（税込）
初回導入限定：初月50％OFF（16,500円）
※地域限定・導入枠に限りあり
■ 代表コメント
結婚式を増やすには、
集客だけでなく“営業力”の底上げが必要です。
KiRiFUDAを通じて、
ウェディング業界の営業教育を標準化し、
結婚式をもう一度“当たり前”にしたい。
― 株式会社sawan 代表取締役 高橋 和希
■ 今後の展望
株式会社sawanは、
KiRiFUDAを通じて
「ウェディング業界の営業スタンダードを変える」
ことを目指し、3年で300会場導入 を目標に展開してまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社sawan
代表者：高橋 和希
所在地：大阪府吹田市
事業内容：
・結婚式場運営受託
・営業支援 / 営業代行
・新規接客コンサルティング
・営業育成AI「KiRiFUDA」運営
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社sawan 広報担当
Mail：info@sawan-info.com
URL：https://sawan0301.com