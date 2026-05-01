『プロ野球スピリッツA』初となる野球漫画コラボ「MAJOR セレクション第1弾」を本日から開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』 （以下、プロスピA）において、人気野球漫画『MAJOR』とコラボレーションした期間限定スカウト「MAJOR セレクション第1弾」を本日5月1日（金）から開始したことをお知らせします。第2弾は、5月8日（金）から。

本コラボでは、プロ野球選手の皆様に事前アンケートを実施。その中で、「MAJORのことが大好き」と回答した選手たちが本スカウトに登場します！それぞれが好きなキャラクターを選手の背景に落とし込み、今までの『プロスピA』にはない特別なデザインとなっています。

さらに、今回のコラボを記念して、期間中にログインした方全員に「Aランク『MAJOR』プレイヤー選択契約書(第1弾)」を5月1日(金)から、「Aランク『MAJOR』プレイヤー選択契約書(第2弾)」を5月8日(金)から配布します（※）。お気に入りのデザインの選手をゲットして、特別なコラボを楽しみましょう！

また、作者の満田拓也先生やコラボスカウトに登場する選手のサイン入りアクリルボード、MAJOR全巻セットなど豪華賞品が当たる「MAJOR×ドリームチャレンジ」も合わせて開催！

「パワプロ・プロスピ公式」チャンネルでは、山崎康晃投手（横浜DeNA）と佐藤都志也選手（千葉ロッテ）のインタビュー動画を公開中！軍手でバッティングセンターのボールをキャッチするシーンを再現しようと試みた思い出や、MAJORから学んだこと、好きなシーンなど、たっぷりと語っています！

※配布期間・時間については、ゲーム内お知らせをご確認ください。

「パワプロ・プロスピ公式」チャンネルでは、山崎康晃投手（横浜DeNA）と佐藤都志也選手（千葉ロッテ）のインタビュー動画も公開中！

漫画「MAJOR」とは

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9XreqV9NoAM ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=XinUU0dlq6c ]

「MAJOR（メジャー）」は、満田拓也氏による作品で、1994年から2010年にかけて、小学館の「週刊少年サンデー」で連載された野球漫画です。主人公の茂野吾郎が、様々な困難を乗り越えながら野球選手として成長していく姿が描かれており、TVアニメ化もされました。現在は、「MAJOR」の続編として「MAJOR 2nd（メジャーセカンド）」が連載されており、シリーズのコミックス累計販売部数は5,500万部を突破しています。

第1弾・第2弾の登場選手一覧

■第1弾開催期間：5月1日(金) 15:00~5月8日(金) 14:59

＜購入2回目・4回目＞

・Sランク「『MAJOR』プレイヤー第1弾」1人確定。

＜購入6回目＞

・Aランク以上の選手1人確定。さらに「Sランク 『MAJOR』プレイヤー選択契約書(第1弾)」つき。

＜2回目・4回目・6回目以外の購入時＞

・Aランク以上の選手1人確定。

■第2弾開催期間：5月8日(金) 15:00~5月15日(金) 12:59

＜購入2回目・4回目＞

・Sランク「『MAJOR』プレイヤー第2弾」1人確定。

＜購入6回目＞

・Aランク以上の選手1人確定。さらに「Sランク 『MAJOR』プレイヤー選択契約書(第2弾)」つき。

＜2回目・4回目・6回目以外の購入時＞

・Aランク以上の選手1人確定。

コラボキャンペーン「MAJOR×ドリームチャレンジ」を開催！満田拓也先生らのサイン入りアクリルスタンドなどを当てよう！

『MAJOR』とのコラボを記念して、豪華賞品が抽選で当たる「MAJOR×ドリームチャレンジ」を開催！作者・満田拓也先生やコラボスカウトに登場する選手のサイン入りアクリルボードや、オリジナルクリアファイル、『MAJOR』全巻セットなどが当たります。

期間中に『プロスピA』へのログインやミッション達成でポイントを貯めることで、キャンペーンに参加できます。ぜひ、ご参加ください。

実施期間：5月1日(金)15:00~15日(金)14:59

詳細は：https://pawaspi-point.konami.net/campaign/detail/campaign_2026_05a?utm_source=web_ppc_slide&utm_medium=referral&utm_content=260501&utm_campaign=web_ppc_cp(https://pawaspi-point.konami.net/campaign/detail/campaign_2026_05a?utm_source=web_ppc_slide&utm_medium=referral&utm_content=260501&utm_campaign=web_ppc_cp)

『プロ野球スピリッツA』

7,200万ダウンロード突破（2026年4月時点）！プロ野球選手を360度から撮影し、そのデータを元に3Dモデルデータとしてゲーム中に再現する「3Dスキャン」技術を採用し、モバイルゲームとは思えない美麗なグラフィックと臨場感を実現。手軽な操作で野球アクションや選手の育成を楽しむことができる、本格派プロ野球ゲームアプリです。プレーヤーは、実在のプロ野球選手を収集・育成して最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、優勝を目指します。さらに、試合情報や選手データなどのプロ野球情報も充実。対戦だけでなくプロ野球情報ツールとしてもお楽しみいただけます。

権利表記

■タイトル：プロ野球スピリッツA（エース）

■メーカー：KONAMI

■ジャンル：野球・アクション

■対応OS：

iPadOS15.0以降

iOS15.0以降

Android OS7.0以降の端末

※64bit版かつOpenGLES3.2対応端末

■価格：基本プレー無料（アイテム課金制）

■著作権表記：

一般社団法人日本野球機構承認 (C)2026 SAMURAI JAPAN

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.

日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2025年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。 Getty Images

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

データは、(株)共同通信デジタル/Japan Baseball Data (株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。

(C)満田拓也／小学館

(C)Konami Digital Entertainment

iPhone、およびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

Android、 Google Play(TM) は、Google Inc. の商標または登録商標です。

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。