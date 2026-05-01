【星野リゾート】もっと自由に、ずっと一緒に。気軽な愛犬旅のために宿泊規約を42施設で改定

星野リゾート2026年4月21日に開業する「OMO7横浜」には愛犬と宿泊できるドッグフレンドリールームが32室

星野リゾートは全国の愛犬と泊まれる施設において、2026年3月1日より利用規約を改定。これまで宿泊要件としていた混合ワクチンの接種頻度を、1年に1回から、国際的に参照されているガイドラインに沿った3年に1回へ見直しました。これは、最新の獣医学的な知見に基づき、愛犬の健康維持と、施設における安全な滞在環境を高い次元で両立させるための対応です。また、海外からお越しの愛犬向けに、入国時の検疫証明書での宿泊も新たに受け入れます。星野リゾートは、すべてのお客様の安全を確保しながら、愛犬とご家族の思いに寄り添った「ドッグフレンドリーな旅」をこれからも提案していきます。

規約改定の背景

本改定は、「愛犬の健康を守りながら、共に旅を楽しんでほしい」という思いから実施します。これまで一般的だった「毎年接種」に対し、国際的なガイドラインが推奨する「3年周期」という最新知見を参考に規約を適正化しました。これにより、毎年の接種が負担となり旅行を控えていたシニア犬や、繊細な体質の愛犬も、より安心して滞在を選択いただけますことを目指します。また、海外からの渡航犬についても、入国時の検疫証明書による確認をもとに、当社の衛生管理基準に基づき受け入れを可能としました。一方で、未接種の場合は宿泊不可とするルールを改めて明確化し、すべてのお客様が安全に過ごせる環境をこれまで以上に徹底してまいります。

星野リゾート 愛犬ルーム規約

https://x.gd/bXoRI

星野リゾートは「愛犬も大切なゲスト」と考えます

星野リゾートでは「愛犬も大切なゲスト」という理念のもと、飼い主様と愛犬が同じ目線で旅を楽しめる環境づくりを推進しています。2022年以降、受け入れ体制を急速に拡充し、現在は全国42施設で多様な滞在スタイルを提案しています。単に「泊まれる」場所の提供に留まらず、専用アメニティの充実はもちろん、愛犬と気兼ねなく過ごせる客室等を提供しています。私たちは、愛犬を家族の一員としてお迎えし、旅先での制約を最小限に抑えることで、すべての飼い主様が愛犬と共に心からリラックスできる滞在の実現を目指しています。

愛犬と楽しむ星野リゾート

https://hoshinoresorts.com/jp/sp/pet/

愛犬と泊まれる星野リゾートの施設

＜OMO＞

愛犬家のポイントとなるアクセスのよい都市ホテル。32室の愛犬ルームを要する「OMO7横浜（＊1）」など、愛犬と宿泊できる。客室数が多く、大型犬と宿泊できるホテルも。

＊1 2026年4月21日開業

OMO7横浜OMO5東京五反田OMO7大阪

■対象施設：OMO7横浜、OMO5東京五反田、OMO7大阪、OMO7旭川、OMO5函館、OMO5金沢片町、OMO5京都祇園、OMO3京都東寺、OMO関西空港、OMO7高知、OMO5熊本

＜リゾナーレ＞

想像を超える体験が溢れるリゾートホテル。大自然に囲まれた「リゾナーレ八ヶ岳」や「リゾナーレトマム」では大型犬も宿泊可能。愛犬と一緒にのびのびと散策やアクティビティ、お食事を満喫できます。また、阪急うめだ本店ベビー・子供服フロアの「HugFamily Weeks～私たち家族のカタチ～」に参画。同フロアでは、2026年5月20日～6月16日まで、家族の一員である愛犬との思い出を深める「フォトキャンペーン」や「宿泊券プレゼント」を提供予定です。

＊２Hankyu HugFamily https://hankyu-dept-hugfamily.commmune.com/view/home

リゾナーレ八ヶ岳リゾナーレ下関リゾナーレ那須

■対象施設：リゾナーレトマム、リゾナーレ那須、リゾナーレ八ヶ岳、リゾナーレ熱海、リゾナーレ下関

＜星のや＞

独創的なテーマで圧倒的非日常へいざなうラグジュアリーブランド。戸建てタイプでプライベート感のある「星のや軽井沢」など、周辺の散策も楽しめます。

星のや沖縄星のや富士星のや軽井沢

■対象施設：星のや軽井沢、星のや富士、星のや沖縄

＜界＞

「王道なのに、あたらしい。」をテーマに全国に展開する温泉旅館。温泉露天風呂付き客室や専用ドッグランを備えた「界 鬼怒川」や「界 由布院」、大型犬も宿泊できる「界 草津」など、愛犬と一緒に日本の四季や温泉をゆったりと堪能できます。

界 由布院界 鬼怒川

■対象施設：界 ポロト、界 秋保、界 鬼怒川、界 草津（2026年6月7日開業予定）、界 仙石原、界 箱根、界 伊東、界 アンジン、界 遠州、界 アルプス、界 奥飛騨、界 長門、界 霧島、界 別府、界 由布院

界 雲仙

＜BEB＞

コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。20~30 代の若い世代にもっと旅をしてほしいという思いのもと、いつもの仲間と「すきな時に」「すきな場所で」「すきなように」過ごせる施設を展開しているホテルブランド。駅直結で便利な「BEB5土浦」や、星野エリアでの散策も楽しめる「BEB5軽井沢」など、愛犬と気軽に楽しい時間を過ごせます。

BEB5土浦BEB5軽井沢

■対象施設：BEB5土浦、BEB5軽井沢

＜そのほかの個性的な施設＞

日本や世界に展開する個性際立つ宿泊施設。プライベートドッグラン付き客室がある「青森屋」や、サイズ・頭数制限なしで無料宿泊でき、レストラン同伴も可能なハワイの「サーフジャック ハワイ」など多彩です。

磐梯山温泉ホテルトマム

■対象施設：青森屋、奥入瀬渓流ホテル、磐梯山温泉ホテル、トマム ザ・タワー、サーフジャック ハワイ

星野リゾートについて

1914年に軽井沢に星野温泉旅館を開業し、2026年に112周年を迎えます。所有と運営を一体とする日本の観光産業でいち早く運営特化戦略をとり、2005年に創業の地である星野温泉旅館を改築し、「星のや軽井沢」を開業。その後、2011年に「界」「リゾナーレ」ブランドの展開を開始し、2017年には海外で初めての「星のや」ブランドである「星のやバリ」を開業しました。2018年には「OMO」、 2019年に「BEB」、2025年には「LUCY」と新たなブランドを展開し、「旅を楽しくする」をテーマに国内外で旅を提案しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/jp/