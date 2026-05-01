株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、2026年5月1日付でBBDイニシアティブ株式会社を吸収合併したことに伴い、コーポレートサイトIR情報内の「トップメッセージ」を更新いたしました。

新たなトップメッセージでは代表取締役 篠田 庸介が、統合後の経営ビジョンとして 「AIを中核とした企業OSの完成」 を掲げ、独自のX-Tech-FDEモデルを軸にした成長戦略を発信しております。

▼ トップメッセージ（IR情報）

https://www.headwaters.co.jp/ir/message/

以上

- 商標について

記載されている固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

- 会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ： https://www.headwaters.co.jp/