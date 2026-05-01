不動産クラウドファンディング『LSEED＃27』５月６日（水）より一般募集開始！

株式会社ランドネット

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用し、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下当社）は、不動産クラウドファンディング『LSEED（エルシード）＃27』の一般募集を、５月６日（水）より開始いたします。

不動産流通業界においてトップクラスの取引実績を持つランドネットが、物件選定から運用・管理まで手掛け、低リスクかつ安定した運用を追究いたします。

なお、今回の募集金額は7,681万円で、年予定利回りは4.0％、運用予定期間は１年で、10,000円から出資いただけます。

本ファンドでは、前回の『LSEED＃26』へご応募いただいた投資家のみなさまに、一般募集に先駆けた【優先応募】の機会を設けさせていただきました。

今後も投資家のみなさまにとって魅力のあるファンドを企画してまいります。

【LSEED＃27募集ページ】

https://lseed.net/crowdfunding/fund/62aa4aff-fe77-4879-932c-1ffb669e2f77(https://lseed.net/crowdfunding/fund/62aa4aff-fe77-4879-932c-1ffb669e2f77?utm_source=lseed&utm_medium=banner&utm_campaign=lseed_27-prtimes)

【LSEEDクラファン紹介キャンペーンページ】

https://lseedinvestment.studio.site/campaign01(https://lseedinvestment.studio.site/campaign01?utm_source=lseed&utm_medium=banner&utm_campaign=lseed_cp1-news)

※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

【スキーム】

【ファンド詳細】

ファンド名 ：LSEED＃27

募集金額 ：76,810,000円

運用予定期間：１年 2026年５月16日（土）～2027年５月15日（土）

年予定利回り：4.0％（年利）

期中配当 ：なし（償還時分配）

募集方式 ：先着

予定優先劣後割合：投資家（優先出資部分）90％、当社（劣後出資部分）10％

最低出資金 ：10,000円

最高出資金 ：10,000,000円

優先募集期間：2026年５月５日（火）18：00～2026年５月６日（水）17：59

一般募集期間：2026年５月６日（水）18：00～2026年５月11日（月）17：59

譲渡可能期間：2026年８月16日（日）～2027年２月15日（月）

※運用開始後３か月間と終了前３か月間は譲渡不可。

分配及び払い戻し予定日：2027年５月17日（月）

募集ページ：https://lseed.net/crowdfunding/fund/62aa4aff-fe77-4879-932c-1ffb669e2f77(https://lseed.net/crowdfunding/fund/62aa4aff-fe77-4879-932c-1ffb669e2f77?utm_source=lseed&utm_medium=banner&utm_campaign=lseed_27-prtimes)

【途中換金について】

本ファンドでは、運用期間中に出資金の換金が可能な期間を設けております。

「換金」とは、当社への契約上の地位の譲渡を意味しており、当社による承諾が条件となります。当社の判断により、換金をお受けできない場合もございますので、必ず事前にご確認ください。

なお、換金については、出資額と同額のお支払いが保証されるものではありません。分配金については、損益計算を行った上で利益が生じた場合には別途当社からお支払いいたします。（元本と分配金は別々の振り込みとなりますのでご注意ください。）

詳細は、公式サイトおよびアプリより、必ずご確認ください。

【直近のファンド（LSEED＃26）の募集結果について】

2026年３月に募集いたしました『LSEED＃26』は、募集金額5,941万円に対し127.5％の7,574万円のご応募をいただきました。

【運用実績について】

これまでに＃シリーズとして累計26本のファンドを組成・提供してまいりました。そのうち、計算期末を迎えた21本のファンドすべてにおいて、「配当遅延ゼロ」「予定利回り達成率100%」を維持しております。

今後も上場企業として、信頼いただけるファンド実績を積み重ねてまいります。

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮 章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,074万1,575円（2026年1月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp