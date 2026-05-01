株式会社ブログウォッチャー(本社：東京都港区、代表取締役社長：新村 生、以下「ブログウォッチャー」)は、本日2026年5月1日付で、株式会社unerry(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：内山 英俊、以下「unerry」)による当社の全株式の取得が完了し、同グループへ参画いたします。また、5月11日より、unerryと同じくフレキシブルオフィス「WeWork日比谷パークフロント」へ本社移転することをお知らせいたします。





ブログウォッチャー、unerryグループへ参画





ブログウォッチャーおよびunerryは、いずれも位置情報業界においてトッププレイヤーの一角を担い、位置情報データを中核とした大規模なデータ基盤を保有し、これを活用した事業・サービスを展開しています。また、2024年の業務提携を通じて高い共通性を確認し、データ・技術・顧客基盤の拡大と両社の強みをより一体的に発揮するため、今回のグループ参画に至りました。





本日よりunerryグループの一員として新たな一歩を踏み出し、今後あらゆる産業でAI活用が一層進むことを見据え、『AI Ready』なデータ基盤とサービスの提供を通じた、さらなる持続的な成長を目指してまいります。





なお、本参画後もお客様とのお取引内容や窓口に変更はございません。また、データの取り扱いについては、従来と同様の考え方のもと、プライバシーに配慮しながら適切に運用してまいります。unerryとの連携により、これまで以上に深いニーズにお応えし、お客様の事業成長への貢献を一層強化してまいります。









■ 株式会社ブログウォッチャー 代表取締役社長 新村 生 コメント

ブログウォッチャーは「データで人と社会によい選択と行動を」という理念のもと、位置情報データの活用に取り組んでまいりました。unerry社との業務提携を経て、生活者のプライバシーを最重要とする姿勢やデータビジネスの難しさに対する葛藤や価値創出への思想が共通している一方で、培ってきた顧客資産やドメイン知識が良い意味で異なることを実感し、共にグループとして歩む決断に至りました。





両社のデータ基盤が統合されることで、リアルな行動データの量と質が飛躍的に向上し、大規模な人流があるエリアだけではなく、ローカルエリアや特定の圏域においても確度の高い分析が可能になります。生活者の多様な行動傾向やコンテクストに基づいたサービスを提供できる世界が、いよいよ現実のものになろうとしています。





両社のメンバーには、この統合によって広がった機会と可能性を、自分たちらしく楽しんでほしいと思います。お互いのリスペクトを大切にしながら、「よし、やってみよう」という挑戦を一つずつ積み重ね、unerryグループとして社会に新しい価値を届けてまいります。









■ 株式会社unerry 代表取締役社長CEO 内山 英俊 コメント

ブログウォッチャー社とは、2024年の業務提携以降、観光領域などを中心に共創を重ねてきました。その中で、両社が長年培ってきた位置情報データの取得・加工・活用技術、そしてプライバシーに対する真摯な向き合い方において、高い親和性があると実感してきました。





今回、同じグループとして新たな一歩を踏み出すことで、両社の強みを掛け合わせ、グローバルに見ても存在感のある年間約1兆件規模のリアル行動データを、『AI Ready』な形で整備・活用する基盤が整います。これは単なる人流データ量の拡大にとどまらず、生活者の移動・購買・メディア接触といった行動をより統合的に捉えられるようになります。こうしたデータの活用により、AIによる現実世界の理解や予測精度が向上し、“世界を理解する力”を飛躍的に引きあげていきます。





インターネット上の情報だけでは到達できない、リアルとデジタルが融合したワールドモデルの構築に向けて、両社で新たな価値創出に向けた挑戦を加速していきます。日本発で世界に通用するデータインフラの構築を着実に進め、生活者・企業・社会にとって、よりよい意思決定を支える存在へと進化してまいります。









■新本社概要

所在地 ： 〒100-0011 東京都千代田区内幸町ニ丁目1番6号

日比谷パークフロント 19階(WeWork内)

アクセス ： 都営地下鉄 三田線 内幸町駅(4a出口)直結

東京メトロ 千代田線・日比谷線・丸ノ内線 霞ヶ関駅(C4出口)直結

東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅(10番出口)徒歩5分

各線 新橋駅(日比谷出口) 徒歩9分

移転予定日： 2026年5月11日

※お祝い花について下記ご確認ください。





オフィス写真 copyright: WeWork





■お祝い花について

オフィス移転時にお取引先の皆さまからいただく祝い花を辞退し、代わりに寄付窓口を設けることを決定しました。集まった寄付金は、「こころの花束」を通じて、国内外の医療活動の支援に使われます。

ご寄付の方法や受付については、下記フォームをご覧ください。

https://kokoronohanataba.hp.peraichi.com/unerry

本申し込みは、本日より【2026年7月末まで】受け付けております。









詳しくは、こちらもご覧ください。

株主変更のお知らせ

https://www.blogwatcher.co.jp/news/s5q8LW1K

ブログウォッチャーがunerryグループにジョイン ― 2つのデータカンパニーが、ONE TEAMになる日 / unerry&ブログウォッチャー 代表インタビュー

https://www.unerry.co.jp/blog/oneteam/









■株式会社ブログウォッチャーについて

会社名 ： 株式会社ブログウォッチャー

代表取締役社長： 新村 生

設立 ： 2007年4月

本社所在地 ： 〒108-0023 東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル 5F

※発表日時点

URL ： https://www.blogwatcher.co.jp/

「データで人と社会によい選択と行動を」という理念のもと、位置情報データプラットフォームによる位置情報関連サービスを開発・提供。SDKの提供や分析、広告配信、データ連携など、広告、都市開発、観光、不動産分野のデータ活用を支援する、多様なソリューションを展開しています。





▼利用する位置情報データについて

ブログウォッチャーが活用しているデータは、提携アプリをダウンロードしていて、かつ位置情報取得を許可したユーザーの情報のみを利用しています。

・データの取得・活用についての詳細： https://www.blogwatcher.co.jp/terms/

・データの取り扱いやプライバシー保護の取り組みを、イラスト付きでやさしく解説

「位置情報をONにするとどうなるの？」： https://www.blogwatcher.co.jp/safety_of_locationinformation





▼運営メディア

・人流データを可視化する情報発信メディア「まちログ」： https://www.blogwatcher.co.jp/machilog









■株式会社unerryについて

会社名 ： 株式会社unerry

代表取締役社長CEO： 内山 英俊

設立 ： 2015年8月

本社所在地 ： 〒105-6901 東京都港区虎ノ門4-1-1

神谷町トラストタワー 23F(WeWork 内)※発表日時点

URL ： https://www.unerry.co.jp/

リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank( https://www.beaconbank.jp/ )」を運営する2015年創業のデータカンパニーです。GPSおよびビーコン技術を活用し、約150のスマートフォンアプリから取得する約8.5億ID(うち国内約2.4億ID)の屋内外の人流ビッグデータをAIで解析。「心地よい未来を、データとつくる。」というミッションを掲げ、OMOマーケティング支援や、スマートシティの実現に向けた事業等を展開しています。