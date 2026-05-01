高知県からアニメ業界へ！プロの技術「中割り」を学ぶ「アニメの基礎講座」開催決定！

株式会社アニハッチ

株式会社アニハッチ（本社：東京都、代表取締役：鈴木英樹、以下アニハッチ）は、高知県から受託した「令和8年度アニメーション作画基礎講座実施委託業務」について、より多くの方に本講座の受講をご検討いただけるよう、受講者募集説明会（オンライン）を令和8年５月15日（金）及び17日(日)に計２回開催いたします （詳細は後述をご参照ください）。

本事業は、高知県と地元金融機関が中心となって産学官金連携により推進する「高知県アニメプロジェクト」の一環として実施するものであり、県内における専門的なアニメーション教育環境の構築と将来的に行われるアニメ教育をサポートできる人材の育成を目的としています。

■ 開催の背景と目的

高知県では、アニメクリエイターの育成を通じてアニメ関連企業を本県に呼び込むことで、県内にアニメ産業を集積し、若者や女性の雇用創出や地域産業活性化につなげることを目的として「高知県アニメプロジェクト」を推進されています。

現在、地方におけるアニメ人材の育成の大きな壁となっているのが「教育の地域格差」と「専門的な指導人材の不足」です。これらの課題を解決するため、本講座ではプロの技術を基礎から学べる「オンライン教材」と、実技指導を行う「対面講義」を組み合わせたハイブリッド型の教育手法を導入します。専門家が常駐せずとも高い学習効果が得られる環境を構築し、以下の「両輪の育成」を柱として推進します。

１．受講者募集説明会（オンライン）

- 次世代クリエイターの育成（生徒・学生など一般向け）あらゆる作画職種の土台となる、アニメ制作の基礎「中割り（動画）」技術を習得します。絵を描くスキルだけでなく、プロの現場で通用する「絵を動かす力」を養います。- 教育サポート人材の育成（教育者・指導希望者向け）「中割り」の技術習得のほか、子どもを始めとした学習者に対する指導方法やコミュニケーションについてレクチャーします。県内で将来的に行われるアニメ教育において、専門的な技術を持つ講師をサポートできる人材「教え手（サポート人材）」を養成することで、持続可能な教育体制の確立を目指します。

講座の応募方法やカリキュラムの詳細に加え、アニメ業界の魅力を伝える受講者募集説明会を開催します。また、当日ご参加いただけない方に対しては、編集動画を後日アーカイブとしてご視聴いただきます。

日時： 令和8年５月15日（金） 18:00 ～ 19:30

令和8年５月17日（日） 10:00 ～ 11:30



形式： オンライン（Zoomミーティング）



主な対象：

・高知県内のアニメーション制作に興味のある中学生、高校生、大学生、専門学校生など

・高知県内のアニメーション制作を行う若手クリエイターなど

・高知県内で将来的に行われるアニメ教育をサポートできる人材としての活躍を目指す方



主な内容：

・講座概要とスケジュールの説明

・中割り講座説明・講師ビデオメッセージ

・応募方法の説明

・アニメ業界セミナー「アニメ業界の魅力・キャリア・将来」

・質疑応答



申込フォーム：https://peatix.com/event/4990201

説明会参加料：無料

申込み締切り： 令和8年5月14日（木）正午まで



注意事項

※当日ご参加いただく場合、Zoomでの視聴可能な環境が必要です。

※アーカイブをご視聴希望の場合、5月18日以降に視聴URLをご案内いたします。

※両日ともに説明会の内容は同じものとなります。どちらかの日程にご参加ください。

２．「アニメの基礎講座 ～NAKAWARI：絵を動かす技術を身につけよう！～」（本講座）

本講座は抽選で選定された受講生が約8か月にわたりプロの技術を学ぶプログラムです。

また、アニメーションの技術を習得されたい方のための講座に加え、サポート人材を目指す方には教育者向けの講座も同時に開催いたします。

説明会へのご参加又はアーカイブでの視聴をされた方のみ、本講座へのお申込みが可能となります。



実施期間： 令和8年6月14日(日) ～ 令和9年２月末 （予定）



学習形態： 自主学習及びフォローアップ講座（いずれもオンライン）・対面講座を実施

自主学習 ： オンライン教材「NAKAWARI講座」の動画視聴と課題制作

フォローアップ講座： オンライン講座による質疑応答・実演解説（8月及び10月）計２回

対面講座 ： オリエンテーション(6/14)、作品制作講習(12月)、成果発表会(２月)計３回



参加費：無料

別途資材費：5,000円/名（トレース台及びアニメーションタップのレンタル料）

※ご自身でご用意いただく場合、当該費用は発生いたしません。

※6月14日(日)に費用を徴収し、上記資材をお渡しします。



主な募集対象：

高知県内のアニメーション制作に興味のある中学生、高校生、大学生、専門学校生など

高知県内のアニメーション制作を行う若手クリエイターなど

高知県内で将来的に行われるアニメ教育をサポートできる人材としての活躍を目指す方



募集人数 ：計30名（うち5名はサポート人材）



応募条件 ：自主学習及びフォローアップ講座（いずれもオンライン）・対面講座に全てご参加いただける方



対面講座会場：高知県立大学・高知工科大学永国寺キャンパス地域連携棟

（所在地：高知市永国寺町６番２８号高知県産学官民連携センター「ココプラ」内）

講師： 遊佐かずしげ 氏

（アニメーター/アニメ監督、『おじゃる丸』『ガッチャマン』『うる星やつら』等に従事）

講師からのコメント：

NAKAWARI講座の講師を務めるアニメーターの遊佐かずしげです。

この講座は、アニメーションが完成するまでの工程を学び、絵を動かす楽しみを知ることができます。アニメーションのあらたな魅力も発見していただけたら嬉しいです。高知県で皆さんとお会いできることが楽しみです。皆さんのご参加お待ちしております。



協力：株式会社トムス・エンタテインメント

株式会社トムス・エンタテインメント様からのコメント：

アニメーターへの第一歩は、正しい基礎を学ぶことから始まります。 本講座の後半では、弊社の制作現場の視点に触れていただけるよう、弊社の制作作品である『それいけ！アンパンマン』を題材にした課題を用意しました。 高知県が目指す『どこにいても質の高いアニメ教育を受けられる環境』の実現に向け、協力できることを嬉しく思います。 あなたが描いた絵に命が吹き込まれ、動き出す瞬間の感動を、ぜひこの講座で体感してください 。



■ お申込みについて

本講座への受講を希望される方は、募集説明会へのご参加後、別途ご案内をする「本申込み」のお手続きをお願いいたします。申込みフォームより必要事項をご記入の上、お申込みお願いいたします。

選考方法： 定員を超える場合は、抽選にて受講者を決定させていただきます。

申込期限：６月１日（月）１７時まで

結果通知： 6月5日(金)以降、当選された方へのみ順次事務局から詳細をご案内いたします。

（参考）説明会後の流れ

受講者募集説明会への参加 （5月15日(金)・17日(日)開催）

受講本申込み （6月1日(月)17時〆）

抽選・結果通知 （6月5日(金)以降、順次ご案内）

オリエンテーション （6月14日(日)） ※初回の対面講座

動画教材受講 (6月～12月) ※自主学習

フォローアップ講座 (オンライン配信／8月・10月各１回)

アニメーション制作講座 (12月)※対面講座

作品発表会 （2月）※同上



【補足事項】

・本講座は、県内の中高生・大学生・専門学校生等の「受講生枠」と、教育スキル習得を目指す「サポート人材育成枠」の2枠で募集いたします。

・オンライン教材の視聴環境（PCやタブレット、インターネット回線）は受講者ご自身の負担でご用意いただく必要があります。

・受講には作画作業に伴う、アニメーション用具（トレース台・アニメーションタップ）のご用意が必要です。アニメーション用具はレンタルして頂くことが可能です（別途資材費として5,000円/名を徴収いたします）。

■高知県アニメプロジェクトについて

高知県の取組と、地元金融機関が中心となって実施している「高知アニメクリエイター聖地プロジェクト」を中心に、産学官金連携の推進体制のもと、アニメクリエイターの育成を通じてアニメ関連企業を呼び込むことで、県内にアニメ産業を集積し、若者や女性の雇用の創出や地域産業活性化につなげるための取組を行っています。

本プロジェクトは、本県が直面する深刻な人口減少問題と、日本のアニメ業界が抱える人材不足という二つの課題を同時に解決する取組であると考えております。

■株式会社アニハッチについて

アニメーション制作に関わる技術を体系化し、次世代クリエイターを育成する教育支援企業。プロのノウハウを凝縮した動画教材の企画・制作や、オンラインでの教育支援、ワークショップなどを展開している。

公式サイト： https://anihatch.com/

■株式会社トムス・エンタテインメントについて

トムス・エンタテインメントは、クリエイティブとビジネス・プロデュースの両立により、IP（知的財産）創出からお客様満足度の向上まで、「アニメーション制作事業」「映像ライセンスビジネス」「マーチャンダイジングビジネス」を軸に、ワンストップで推進する総合力を有しています。代表作：『ルパン三世』『それいけ！アンパンマン』『名探偵コナン』など。

公式サイト：https://www.tms-e.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 講座の応募・説明会について

株式会社アニハッチ

東京都千代田区神田猿楽町2-8-11

担当 松田（contact@anihatch.com）