サマンサベガからバケーションシーズンにおすすめの「サンリオキャラクターズ」サマーコレクションが登場(ハート)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）は

“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”

をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、株式会社サンリオの「ハローキティ」、「シナモロール」、「マイメロディ」、「クロミ」コラボレーションコレクションを発売する。

■販売スケジュール

2026/5/1（金）～公式オンラインショップにて先行販売

※ミニショルダーバッグに関しては予約受付となります。販売日は5/13（水）からです。

2026/5/2（土）～サマンサベガ取扱店舗にて販売

※ミニショルダーバッグに関しては予約受付となります。販売日は5/13（水）からです。

2026/5/13（水）～全商品全国販売

■サンリオキャラクターズ コレクション 特集ページはこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2604e1/

かごバッグ \20,900‐

夏らしいかご素材とリボンモチーフを掛け合わせたサマンサベガらしいアイテム。

ハローキティをイメージしたホワイト、シナモロールをイメージしたライトブルーをそれぞれアクセントで使用。

かご素材のカラーにもこだわっているアイテム。

セットでついているハローキティのチャームは、浮き輪を持ってサングラスをかけている夏らしく遊び心のある可愛らしいデザイン、シナモロールのチャームはアイスを持った可愛らしいデザイン。

チャームは取り外し可能。

フリルかごバッグ \20,900‐

夏らしいかご素材にサマンサベガで人気のフリルデザインを掛け合わせたアイテム。

マイメロディをイメージしたピンク、クロミをイメージしたブラックをそれぞれアクセントで使用。

バッグの内装は2層式で、しっかり収納して頂けます。

可愛らしいフェイスのマイメロディとクロミをそれぞれデザインに落とし込んだチャームは

取り外し可能。

バッグの内装には、それぞれのキャラクターとネームをプリントしたタグがついていて、中までキャラクターの可愛さを詰め込んだデザイン。

ミニショルダーバッグ \16,500‐

サマンサベガで人気のミニショルダーバッグにそれぞれのキャラクターをイメージしたカラーやデザインを落とし込んだアイテム。

中央のビジューもそれぞれのカラーを取り入れ、キラッと光る大人可愛いデザイン。

バッグの背面には、キャラクターを型押しでデザインし

細部にまでキャラクターの可愛らしさが詰まったアイテム。

２wayバッグチャーム \5,500‐

キャラクターが夏を楽しんでいる様子をデザインした２wayバッグチャームは、大人気で今っぽい日焼けデザイン。

フラミンゴの浮き輪で遊んでいるハローキティとチェーン部分のスイカを持った、お友だちの“タイニーチャム”、

浮き輪に乗っているシナモロールとパフェを食べているお友だちの“みるく”、

アイスを持ったマイメロディとお花の飾りをつけたお友だちの“フラットくん”、

ビーチボートに乗ったクロミと浮き輪に乗っている子分の“バク”が可愛いバッグチャームは、チェーン部分から取り外して、ファスナーチャームとしても使用可能。

■サンリオキャラクターズコレクション 特集ページはこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2604e1/

■サマンサベガ公式オンラインショップ

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV

■サマンサベガ ブランドサイト

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company