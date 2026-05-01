診断で終わらせないAIO/LLMO対策--東大発sai X aid、実装支援サービス開始

株式会社sai X aid

東京大学発のAI実装企業 株式会社sai X aid（本社：東京都文京区／代表：甲斐凛太郎）は、2026年4月1日、生成AI検索における露出最適化（AIO／LLMO）の 技術実装まで一気通貫で支援する専門サービス「sai X Boost」（以下、本サービス）の提供を開始します。本サービスは、業界で主流となっている「月額制ツール」「診断レポート」とは異なり、Webサイトの構造化データ・サイト設計・コンテンツ実装まで sai X aid のエンジニアが直接担当する伴走実装パートナーモデルです。

sai X Boost のサービス図

■ 背景：「ツールは契約した、レポートも届いた、でも実装が進まない」

ChatGPT、Gemini、Perplexity、Google AI Overviewsなど、生成AIが検索の起点になる動きが加速し、従来のオーガニック検索流入が減少する一方で、AI経由のトラフィックが急増する構造変化が起きています。AIO（AI Optimization）／LLMO（LLM Optimization）への投資が急速に拡大している背景には、この市場変化があります。

しかし現場では、新しい構造的な課題が生まれています。

- 業界の主流は「月額制ツール」：モニタリング・分析・キーワード追跡などのSaaSが多数登場しているが、ツールを契約してもサイトの実装は自社のエンジニアリソースでやる必要がある

- 「診断レポート止まり」のサービスも多数：現状把握はできるが、「で、誰がそれを実装するのか？」が空白のまま

- 結果として、マーケティング責任者の現場では「ツール導入とレポート受領は終わったが、構造化データもサイト改修も手付かず」という状態が頻発

sai X aidはこの「実行の空白」こそ最大の機会損失と捉え、ツール提供でも診断でもなく、実装そのものを請け負うサービスとして本サービスを開始します。実際の支援実績では、わずか2ヶ月でAI経由トラフィックが約6倍、AI経由の問い合わせが約10倍となるなど、実装まで踏み込むことで明確な成果が出ています（詳細は後述）。

■ サービス概要：AIO／LLMOを"事業に効く実装"まで完遂する

本サービスは、生成AI検索におけるブランド可視化を、診断から技術実装、効果測定まで一気通貫で提供する月額型の伴走支援サービスです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162205/table/2_1_119f7cc97be77014b0e6d1d4396e67cf.jpg?v=202605010351 ]

■ 5つの特徴

１. 「ツール」でも「診断」でもなく、実装を巻き取る

業界の主流であるSaaSツール提供や診断レポート納品とは異なり、sai X aidのエンジニアが直接Webサイトに手を入れて実装します。マーケティング責任者は依頼するだけで、AIO／LLMO対策が前進します。

２. エンジニアが構造まで踏み込んで実装

コンテンツ修正やリライトに留まらず、HTMLの構造、構造化データの設計、サイトアーキテクチャまで含めて見直します。具体的な実装範囲は以下の通り：

- 構造化データ（JSON-LD / schema.org） の設計・実装

- Semantic SEO / サイト構造（IA） の再設計

- llms.txt 設置・AI Bot 対策

- E-E-A-T 設計（権威性・信頼性シグナルの整備）

- FAQ / HowTo / Article schema 実装

３. 主要6 LLM への露出を継続トラッキング

ChatGPT／Claude／Gemini／Perplexity／Copilot／Google AI Overviews の主要6 LLM におけるブランド・キーワードの露出と引用構造を継続的にモニタリングし、改善サイクルを回します。

４. 既存のAI導入支援との一気通貫

sai X aidの既存サービス「AXトータルサポート」「AI-BPO」と統合運用が可能。社内でのAI活用と、社外のAI検索における被引用最適化を、同一ベンダーで設計できます。

■ 実装による改善実績

sai X Boostのサービス提供を経て、以下のような改善実績が確認されています（自社調べ／2026年2月1日時点）。

◆ オーガニック検索からAI検索へのトラフィック構造シフト（Google）

ある実装支援案件（2025年10月～2026年2月）では、市場全体のオーガニック検索流入の減少を、AI検索からの流入が補って上回る結果が得られました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162205/table/2_2_029baf314e55caa44eb2c6643776b993.jpg?v=202605010351 ]

- AI経由トラフィック：2ヶ月で約 6倍（+598%）に急拡大（208pt → 1,244pt）

- AI経由の問い合わせ：施策前と比較して約 10倍 に増加

- 「成約前提の顧客」が多数を占める（ヒアリング調査結果より）

- 同期間にオーガニック検索流入は約 60% 減少（2.5万pt → 0.9万pt）。従来のSEOのみでは市場変化によるトラフィック損失を防げないフェーズに突入しており、AI検索への対応が事業成長に直結する状況となっています。

◆ ユーザー行動の変化（同案件のヒアリングから）

- 以前: 検索結果のリンクや広告から流入

- 現在: AIの回答で認知し、選択している

- ユーザーは「探す」手間を省き、AIが推奨する情報を信頼する傾向が強まっています。

※本数値は特定案件における結果であり、業種・既存サイト状態・施策範囲により改善幅は異なります。

■ 代表コメント

「AIO／LLMOの市場には優れたモニタリングツールも、精緻な診断サービスも揃いつつあります。しかし現場では『ツールは入れた、レポートも届いた、で、誰が実装するの？』という壁にぶつかっています。私たちは、その実装を巻き取るために動きます。実際にエンジニアが構造まで踏み込んで実装した案件では、わずか2ヶ月でAI経由のトラフィックが約6倍、問い合わせが約10倍に増えました。しかも、AIの回答経由で訪れるユーザーは『すでに比較を終え、選定段階で訪問する』成約前提の顧客が多い傾向があります。AIO／LLMOはコンテンツの問題ではなく、Webサイトの構造そのものをAIにとって理解可能な形に作り変える技術プロジェクトです。」

（sai X aid 代表 甲斐凛太郎）

■ 今後の展望

- 業種特化版（金融／医療／法務など、規制業種でのコンプライアンス両立型LLMO実装）

- 既存のAI-BPO／AXトータルサポートとの統合エンタープライズプラン

- 実装事例の継続的な発信と、改善数値の蓄積による業界貢献

「AIに使われる側」のWebサイト最適化を、ツールでも診断でもなく "実装" で実現する選択肢を、日本企業に提供してまいります。

■ 会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/162205/table/2_3_71eebaf2ec8b30c9bf3a0a09f5a7c433.jpg?v=202605010351 ]