スキンケアブランド『パーフェクトワン』誕生20周年 6月1日、感謝の想いを届けるspecialサイトを公開

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』の20周年を記念し、感謝の想いを届けるspecialサイトを2026年6月1日（月）に公開いたします。

【お客さまとともに歩んだ20年】

シンプルスキンケアを提案するブランド『パーフェクトワン』は、 “オールインワンスキンケア”という考え方がまだ広く知られていなかった2006年に誕生しました。「シンプルでありながら本格的なスキンケアをお届けしたい」という想いのもと、多くのお客さまに支えられ、2026年5月に20周年を迎えました。これまで長くご愛用くださっているお客さまをはじめ、ブランドを支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。20周年を新たな出発点とし、これからもお客さまの声を原点に、世界中のひとりでも多くの方に笑顔あふれる毎日をお届けしてまいります。

【パーフェクトワン20周年記念specialサイト】

20年のご愛顧への感謝を込めたspecialサイトを、2026年6月1日（月）に公開いたします。

本サイトでは、『パーフェクトワン』の歩みを振り返るヒストリーや、お客さまからのメッセージ、社員がブランドへの想いを語るインタビューなどを、数か月にわたり順次公開してまいります。そのほかにも、20周年ならではの特別なコンテンツを通じて、ブランドの世界観をより深くご体感いただける配信を予定しています。

■公開日：2026年6月1日（月）

■サイトURL：https://www.shinnihonseiyaku.co.jp/s/contents/perfectone/20th/

【パーフェクトワンについて】

多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、オールインワン市場において9年連続国内売上No.1※1、累計販売実績9,000万個※2を突破しています。

▶おかげさまで『パーフェクトワン』は、誕生から20周年を迎えました。記念のspecialサイトもぜひご覧ください。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2025」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2024年実績）※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2026年2月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワン公式SNSアカウント】

LINE：https://lin.ee/a26yuL7

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/

X（旧Twitter）：https://x.com/PERFECTONE_JP