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グラニフ、漫画『怪獣８号』とのコレクションアイテムを2026年5月12日(火)より発売
Tシャツやバッグなど全14アイテムを展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年5月12日(火)より、漫画『怪獣８号』とのコレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内一部店舗にて発売いたします。
2020年から2025年まで『少年ジャンプ+』で連載された、松本直也氏によるバトル漫画『怪獣８号』。累計発行部数1,900万部(※電子版含む)を突破しており、現在は全16巻が発売中。
舞台は、怪獣発生率が世界屈指の日本。防衛隊員を目指していた日比野カフカは、ある日謎の生物によって身体が怪獣化し、「怪獣８号」となってしまう。それでも幼馴染・ミナとの約束を果たすため、防衛隊員として仲間たちと共に怪獣に立ち向かう。本コレクションでは、怪獣８号を中心に市川レノや四ノ宮キコルをはじめとする、日本防衛隊の個性豊かなキャラクターたちをモチーフにしたアイテムを展開いたします。『怪獣８号』の世界を存分に味わえるアイテムの数々をどうぞお楽しみください。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年5月1日(金)0:00から2026年5月11日(月)23:59までの期間、本コレクションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります。
©松本直也／集英社
全14種類を展開いたします。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_01410
本リリース掲載商品の取り扱い店舗 グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内一部店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：73店舗（国内72、海外1）※2026年5月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年5月12日(火)より、漫画『怪獣８号』とのコレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内一部店舗にて発売いたします。
2020年から2025年まで『少年ジャンプ+』で連載された、松本直也氏によるバトル漫画『怪獣８号』。累計発行部数1,900万部(※電子版含む)を突破しており、現在は全16巻が発売中。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年5月1日(金)0:00から2026年5月11日(月)23:59までの期間、本コレクションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります。
©松本直也／集英社
全14種類を展開いたします。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_01410
本リリース掲載商品の取り扱い店舗 グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内一部店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：73店舗（国内72、海外1）※2026年5月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/