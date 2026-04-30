株式会社リムズキャピタル(本社：〒101-0054 東京都千代田区、代表取締役：三平 裕毅)が運営する会員制不動産情報提供サイト「不動産みっけ」(URL： https://fudousanrimawari.jp/ )は、AI(人工知能)を活用した「AI物件検索機能」および、詳細な収支予測を可能にする「高精度投資シミュレーション機能」を新たにリリースいたしました。





本機能により、投資家は自分に最適な物件を瞬時に見つけ出し、複雑な税金計算や将来のキャッシュフローまでを網羅した精緻なシミュレーションをサイト上で簡単に行えるようになります。









■ 背景：不動産投資における「判断の難しさ」をAIが解消

不動産投資において、物件選びと同様に重要なのが「収支計画」です。しかし、利回りだけでなく、減価償却費の算出や所得税・住民税の節税効果、将来のキャッシュフロー推移を正確に把握するには専門的な知識が必要であり、多くの投資家にとってハードルとなっていました。

「不動産みっけ」は、これらの複雑な計算をAIで自動化し、初心者からプロの投資家まで、データに基づいた迅速な投資判断を支援します。









■ 新機能の主な特徴

1. AIによるパーソナライズ物件検索

希望の金額やエリアをチャット形式で入力するだけで、AIが膨大なデータの中から条件に合致する物件を瞬時に抽出します。探す手間を大幅に削減し、理想の投資物件へのスピーディーなアクセスを可能にします。





2. 年収に合わせた「精密シミュレーション」

ユーザーの年収などの情報を入力することで、より個人の状況に即した以下の試算が可能になります。

利回り計算：表面利回りだけでなく、実質利回りを算出。

減価償却費の自動計算：構造や築年数に応じた複雑な減価償却費を算出。

節税効果の可視化：不動産所得と給与所得の損益通算による節税額をシミュレーション。

将来キャッシュフローの予測：運営コストやローン返済を考慮した、長期的な手残り資金を予測。

上記を踏まえたうえで物件とユーザーの相性をランク化します。









■ 「不動産みっけ」について

「不動産みっけ」は、会員登録者数約3,000人の投資不動産情報プラットフォームです。

不動産投資をより身近に、よりスマートにすることを目指し、平日毎日高利回りの優良物件をメルマガで配信しております。

今回収益物件の掲載のみならず、投資家が「失敗しないためのツール」をAIにて提供することで、健全な資産形成をサポートしています。

URL： https://fudousanrimawari.jp/





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【会社概要】

社名 ： 株式会社リムズキャピタル

代表者 ： 代表取締役 三平 裕毅

所在地 ： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目11 三洋安田ビル

事業内容： 設計事務所を母体に不動産のリノベーション再販事業、不動産開発事業をメインに、不動産特定共同事業による不動産クラウドファンディングサービスであるBATSUNAGU(バツナグ https://www.batsunagu.com/ )を運営。BATSUNAGUでは、日本全国の遊休不動産や空き家・古民家を活用した地方創生・地域活性化事業を展開しております。地方公共団体や地方銀行様等とも連携しながら、プロジェクト構築から実行まで実施しております。