第9回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（大阪）へ出展します

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関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2026年5月13日（水）〜15日（金）インテックス大阪で開催される「第9回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（大阪）」へ出展します。

塗料・塗装設備展 コーティングジャパンは、機能性塗料や塗装設備・表面処理技術などが出展し、塗料・塗装技術の最前線に出会える専門展示会です。

当社ブースでは、環境負荷の低減と高機能性・高意匠性を兼ね備えた製品群を展示。持続可能な社会の実現に貢献する技術を、わかりやすくご紹介します。

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■　第9回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（大阪）開催概要

日時 ：2026年5月13日（水）〜15日（金）　10時〜17時

場所 ：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）

出展ブース ：日本塗料工業会　ペイントパビリオン内（5号館　ブース番号K2-32）

入場 ：事前登録制（無料）

共催 ：日本塗料工業会

展示会サイト：https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/visit/coat.html

■　当社展示予定製品

＜自動車補修用塗料＞

人を第一に考えたサステナブルなボディーショップを実現

　「レタンWBエコ EV システム4.0」

https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/pdf/No130-All-Water-Based-Catalog.pdf

　「AIカラーシステム」

https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/pdf/No098-AI-Color-Catalog.pdf

＜建築用塗料＞

無機有機ハイブリッド技術とラジカル制御技術の融合

　「ラグゼMUKI」

https://www.kansai.co.jp/luxemuki/

超厚膜　湿式外断熱・遮音工法

　「Z-wall」

https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/823.pdf

＜工業用塗料＞

より高い品質と効率性を求めるプロ仕様の金属下塗塗料

　「メタルグリップPro」

https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/09/470.pdf

再現性の高い塗装品質と熟練度に左右されにくい粉体塗料

　「ニッシンパウダー　粉体カラーカードシステム」

https://asset.kansai.co.jp/uploads/2026/04/Nissin-powder.pdf

＜新規開発品＞

藻類生育促進材による藻場再生とブルーカーボンへの貢献

　「藻類育成促進剤（開発品）」

https://asset.kansai.co.jp/uploads/2026/04/algae-growth-promoting-material.pdf

　　

日本塗料工業会のペイントパビリオン内、当社ブースへぜひお立ちよりください。















■　会社概要

会社名　：関西ペイント株式会社

本社　　：大阪市北区梅田1丁目13番1号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス 28階

代表者　：代表取締役社長　毛利 訓士

設立　　：1918年5月

事業内容：「各種塗料の製造・販売」「配色設計」「バイオ関連製品および電子材料関連製品の製造・販売」

URL　　：https://www.kansai.co.jp/

■　関西ペイントについて

関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。

本件に関するお問合わせ先

【お客さまからのお問い合わせ先】

関西ペイント株式会社　日本事業部門　太田代

E-mail：ootasi@als.kansai.co.jp

　

【報道関係者からのお問い合わせ先】

関西ペイント株式会社　経営企画本部　戦略部　広報G　水島

E-mail：koho@als.kansai.co.jp