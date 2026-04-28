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第9回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（大阪）へ出展します
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2026年5月13日（水）〜15日（金）インテックス大阪で開催される「第9回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（大阪）」へ出展します。
塗料・塗装設備展 コーティングジャパンは、機能性塗料や塗装設備・表面処理技術などが出展し、塗料・塗装技術の最前線に出会える専門展示会です。
当社ブースでは、環境負荷の低減と高機能性・高意匠性を兼ね備えた製品群を展示。持続可能な社会の実現に貢献する技術を、わかりやすくご紹介します。
■ 第9回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（大阪）開催概要
日時 ：2026年5月13日（水）〜15日（金） 10時〜17時
場所 ：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
出展ブース ：日本塗料工業会 ペイントパビリオン内（5号館 ブース番号K2-32）
入場 ：事前登録制（無料）
共催 ：日本塗料工業会
展示会サイト：https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/visit/coat.html
■ 当社展示予定製品
＜自動車補修用塗料＞
人を第一に考えたサステナブルなボディーショップを実現
「レタンWBエコ EV システム4.0」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/pdf/No130-All-Water-Based-Catalog.pdf
「AIカラーシステム」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/pdf/No098-AI-Color-Catalog.pdf
＜建築用塗料＞
無機有機ハイブリッド技術とラジカル制御技術の融合
「ラグゼMUKI」
https://www.kansai.co.jp/luxemuki/
超厚膜 湿式外断熱・遮音工法
「Z-wall」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/823.pdf
＜工業用塗料＞
より高い品質と効率性を求めるプロ仕様の金属下塗塗料
「メタルグリップPro」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/09/470.pdf
再現性の高い塗装品質と熟練度に左右されにくい粉体塗料
「ニッシンパウダー 粉体カラーカードシステム」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2026/04/Nissin-powder.pdf
＜新規開発品＞
藻類生育促進材による藻場再生とブルーカーボンへの貢献
「藻類育成促進剤（開発品）」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2026/04/algae-growth-promoting-material.pdf
日本塗料工業会のペイントパビリオン内、当社ブースへぜひお立ちよりください。
■ 会社概要
会社名 ：関西ペイント株式会社
本社 ：大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 28階
代表者 ：代表取締役社長 毛利 訓士
設立 ：1918年5月
事業内容：「各種塗料の製造・販売」「配色設計」「バイオ関連製品および電子材料関連製品の製造・販売」
URL ：https://www.kansai.co.jp/
■ 関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【お客さまからのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 日本事業部門 太田代
E-mail：ootasi@als.kansai.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 経営企画本部 戦略部 広報G 水島
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
塗料・塗装設備展 コーティングジャパンは、機能性塗料や塗装設備・表面処理技術などが出展し、塗料・塗装技術の最前線に出会える専門展示会です。
当社ブースでは、環境負荷の低減と高機能性・高意匠性を兼ね備えた製品群を展示。持続可能な社会の実現に貢献する技術を、わかりやすくご紹介します。
■ 第9回塗料・塗装設備展 コーティングジャパン（大阪）開催概要
日時 ：2026年5月13日（水）〜15日（金） 10時〜17時
場所 ：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
出展ブース ：日本塗料工業会 ペイントパビリオン内（5号館 ブース番号K2-32）
入場 ：事前登録制（無料）
共催 ：日本塗料工業会
展示会サイト：https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/visit/coat.html
■ 当社展示予定製品
＜自動車補修用塗料＞
人を第一に考えたサステナブルなボディーショップを実現
「レタンWBエコ EV システム4.0」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/pdf/No130-All-Water-Based-Catalog.pdf
「AIカラーシステム」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/pdf/No098-AI-Color-Catalog.pdf
＜建築用塗料＞
無機有機ハイブリッド技術とラジカル制御技術の融合
「ラグゼMUKI」
https://www.kansai.co.jp/luxemuki/
超厚膜 湿式外断熱・遮音工法
「Z-wall」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/products/decorative/fm/catalog_pdf/823.pdf
＜工業用塗料＞
より高い品質と効率性を求めるプロ仕様の金属下塗塗料
「メタルグリップPro」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/09/470.pdf
再現性の高い塗装品質と熟練度に左右されにくい粉体塗料
「ニッシンパウダー 粉体カラーカードシステム」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2026/04/Nissin-powder.pdf
＜新規開発品＞
藻類生育促進材による藻場再生とブルーカーボンへの貢献
「藻類育成促進剤（開発品）」
https://asset.kansai.co.jp/uploads/2026/04/algae-growth-promoting-material.pdf
日本塗料工業会のペイントパビリオン内、当社ブースへぜひお立ちよりください。
■ 会社概要
会社名 ：関西ペイント株式会社
本社 ：大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 28階
代表者 ：代表取締役社長 毛利 訓士
設立 ：1918年5月
事業内容：「各種塗料の製造・販売」「配色設計」「バイオ関連製品および電子材料関連製品の製造・販売」
URL ：https://www.kansai.co.jp/
■ 関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【お客さまからのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 日本事業部門 太田代
E-mail：ootasi@als.kansai.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 経営企画本部 戦略部 広報G 水島
E-mail：koho@als.kansai.co.jp