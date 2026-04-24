静岡県伊豆市・道の駅伊豆月ケ瀬(所在地：静岡県伊豆市、運営：株式会社村の駅)は、今年のゴールデンウィークにあわせ、2つの特別企画を期間限定で開催いたします。

4月25日(土)からは「月ケ瀬テラスキッチン」にて、伊豆の食材を中心に盛り込んだ3～4人前相当のボリューム満点な“デカ盛りグルメ”企画「みんなで食べよう月ケ瀬の味覚」をスタート。続いて4月27日(月)からは、「月ケ瀬リバーサイドスタンド」にて、旬のメロンと当店人気のミルクソフトを掛け合わせたご褒美スイーツ「メロンフェア」を開催します。

伊豆観光の“記憶に残る食体験”をご提供します。

公式サイト： https://www.izutsukigase.com/





道の駅伊豆月ケ瀬のワクワクグルメ登場





■ みんなで食べよう月ケ瀬の味覚(デカ盛りグルメ)

伊豆ならではの味覚(天城軍鶏、伊豆産しいたけ、生わさび、あまご等)や駿河湾のしらす・桜えびを使用し、“山・川・海”の恵みを一度に味わえるインパクト抜群のメニューです。

各メニューは3～4人前を想定したボリュームで、家族連れを中心にシェアしながら楽しめる内容となっています。もちろんお一人で挑戦もOK！

満足度の高い“デカ盛りグルメ体験”をご提供します。“伊豆の味覚を豪快に味わう”をテーマに、ボリューム満点の特別メニューを「月ケ瀬テラスキッチン」にて期間限定で販売いたします。





開催期間：2026年4月25日(土)～5月10日(日)予定

販売場所：月ケ瀬テラスキッチン(道の駅 伊豆月ケ瀬内)

※いずれの商品も数量限定・店内飲食限定でのご提供となります





【メニュー】

＜月ケ瀬 清流の恵み蕎麦＞(3,980円税込)





月ケ瀬 清流の恵み蕎麦





目の前を流れる川をイメージした特製そば。

静岡のしらす・桜えび、伊豆の椎茸・天城軍鶏・あまごを贅沢に盛り込み、仕上げは擦りたての生わさびで。伊豆の自然を一皿で味わえる一品です。

※3食限定／総重量1kg以上

アレルギー：卵・乳成分・蕎麦・小麦・エビ・サケ・サバ・鶏肉・大豆

(本製品で使用しているシラスは、エビ・カニ・イカが混ざる漁法で採取しています)









＜あまご山絶景丼＞(4,980円税込)





あまご山絶景丼





天城山を見立てた豪快な海鮮丼。伊豆のあまごと駿河湾のしらす・桜えびを含む全10種の具材を盛り込んだ、“川の幸×海の幸”の贅沢な一杯。擦りたての生わさびとともにお楽しみいただけます。※3食限定／総重量1kg以上

アレルギー：卵・小麦・乳成分・エビ・サケ・大豆

(本製品で使用しているシラスは、エビ・カニ・イカが混ざる漁法で採取しています)





＜月ケ瀬の幸全部載せカツカレー＞(4,380円税込)





月ケ瀬の幸全部載せカツカレー





天城軍鶏・あまご・椎茸の3種のカツを豪快に盛り付けた特製カレー。

カレーだけで約1kgという圧倒的なボリュームに、伊豆の味覚を一皿に凝縮した、食べ応え抜群のメニューです。※3食限定

アレルギー：乳成分・小麦・卵・サケ・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン









■メロンフェア

旬を迎えるみずみずしいメロン(静岡県産ほか)と、天城高原牛乳を使用した濃厚でまろやかなミルクソフトを組み合わせた、初夏にぴったりのスイーツです。





開催期間：2026年4月27日(月)～5月10日(日)予定

販売場所：月ケ瀬リバーサイドスタンド(道の駅 伊豆月ケ瀬内)

※いずれの商品も数量限定での販売となります。





【メニュー】

＜メロンが器！？いのしし駆け上がりソフト＞(1,500円税込)

メロンが器！？いのしし駆け上がりソフト





メロン半玉を大胆に器にし、ミルクソフトを山に見立てて盛り付けたインパクト抜群の一品。メロンの果汁とミルキーなソフトが混ざり合う、贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

※1日5食限定予定

アレルギー：乳成分









＜ごろごろメロンパフェ＞(880円税込)

ごろごろメロンパフェ





メロンをたっぷり使用したご褒美パフェ。伊豆産ニューサマーオレンジのゼリーとサクサクのサブレフレークがアクセントとなり、最後の一口までお楽しみいただけます。

アレルギー：乳成分、小麦、オレンジ、大豆









＜メロンとミルク＞(600円税込)

メロンとミルク





ミニサイズのワッフルコーンにメロンとミルクソフトをぎゅっと詰め込んだスイーツ。コンパクトながら満足感のある一品で、食べ歩きにもおすすめです。

アレルギー：乳成分、小麦、大豆









■道の駅 伊豆月ケ瀬について

「伊豆の魅力をあなたに伝えたい」をコンセプトに、伊豆の野菜や果物をはじめ、各種お土産品を豊富に取り揃えております。

地元生産者との連携を大切にし、地域に根ざした食材を中心に取り扱うことで、ここでしか出会えない“伊豆らしさ”を発信しています。

また、わさびやしいたけ、天城軍鶏やズガニ、あまごなど、山の幸・川の恵みを生かした多彩な食文化を、お食事としてご提供しております。

目の前を流れる狩野川を望む開放的なロケーションの中で、訪れるお客様に伊豆の魅力を五感で感じていただき、心に残るひとときと笑顔をお届けいたします。





道の駅伊豆月ケ瀬





■店舗情報

所在地 ： 〒410-3215 静岡県伊豆市月ケ瀬78-2

営業時間 ： 9:00～17:00(レストラン・カフェは16:00ラストオーダー)

定休日 ： 無休

電話番号 ： 0558-79-3977

URL ： https://www.izutsukigase.com/