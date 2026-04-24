1997年の映画をもとに誕生し、トニー賞作品賞含む９部門にノミネートされた傑作コメディ・ミュージカル『フル・モンティ』。世界中を笑いと涙で包んできたブロードウェイミュージカルが、2026年夏、日米合同制作として新たに生まれ変わります。

チケット先行販売開始を明日、4/25(土)に控えた本日、山本耕史が演じるジェリー役の元同僚で、ゆりやんレトリィバァ務めるジョージーの夫であるデイヴ役に、グレッグ・ヒルドレスの出演が決定。舞台版『アナと雪の女王』ブロードウェイ公演のオラフ役オリジナルキャストや『シカゴ』のエイモス・ハート役、『カンパニー』、『ベルサイユの女王』などに出演経歴を持つブロードウェイで活躍する実力派。国境を超えて集結するキャストと共に、世界トップクラスのステージをお届けします。 全編英語上演で描かれる、男たちの友情と再生の物語。 笑って、さらけ出して、思い切って踏み出す。『フル・モンティ』をぜひ劇場でご体感ください。 チケット最速先行販売は4月25日(土)10:00より開始いたします。詳細は公式ホームページよりご確認ください。https://fullmonty2026.jp

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=4RNuDUDyYAA

映像スポット：https://youtu.be/4RNuDUDyYAA

●ストーリー

ニューヨーク州の郊外にある街・バッファロー。今は閉鎖された製鉄所で働いていたジェリーは失業中で、職安に通う日々をすごしている。一人息子ネイサンの教育費も払えず、離婚した元妻パムに親権を奪われそうになっていた。職安には親友のデイブや元上司のハロルドなど、かつての仲間たちも同じように仕事を探しに通っている。そんなある日、ジェリーとデイブは女性たちが男性ストリップショーに熱狂している光景を目にする。その中にはデイブの妻ジョージーの姿もあった。男性ストリッパーの肉体美などについて興奮気味に話している様子に衝撃を受けたジェリーは「自分たちもストリップで一儲けできるのでは」と思い立つ。 メンバーに集まったのは体型にコンプレックスを抱えるデイブ、内気なマルコム、社交ダンス経験のある元上司ハロルド、年配のホース、そして自信満々のイーサンなど事情も性格もバラバラな男たち。慣れないダンスに悪戦苦闘しながらも、彼らは少しずつ心を通わせていく。やがて彼らは、”全てをさらけ出す” という大胆なアイデアに挑もうとするが、さまざまな壁が立ちはだかるーー。はたして、６人の男たちは自分自身の殻を破り、人生を変える一歩を踏み出すことができるのか？！

●ミュージカル『フル・モンティ』とは-

1997年のイギリスの同名映画『フル・モンティ』をもとに、舞台をニューヨーク州の田舎町バッファローにうつし舞台化されたブロードウェイミュージカル。2000年10月にブロードウェイ初演を迎え、翌2001年のトニー賞には作品賞を含む９部門にノミネート。トニー賞のほか、ドラマ・デスク賞（1部門受賞、10部門ノミネート）、アウター・クリティックス・サークル賞（1部門受賞、6部門ノミネート）、ドラマ・リーグ賞にもノミネートされ、好評を博した。日本では2002年に東京、大阪、福岡で来日公演を開催。2014年には日本語上演版（演出：福田雄一、主演：山田孝之）が行われた。そして2026年夏、初の日米合同のキャストで上演される『フル・モンティ』が誕生する。

●映画『フル・モンティ』

公開：1997 イギリス映画 配給：20世紀フォックス 監督：ピーター・カッタネオ 脚本：サイモン・ビューフォイ 出演：ロバート・カーライル/トム・ウィルキンソン/マーク・アディ/スティーブ・ヒューイソン/ポール・バーバー/ヒューゴ・スピアー/エミリー・ウーフ/ウィリアム・スネイプ © 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved. ディズニープラスのスターで配信中

●プロフィール

デイヴ役：グレッグ・ヒルドレス / Greg Hildreth ★NEW

主なブロードウェイ出演作：『シカゴ』『ベルサイユの女王』『カンパニー』『バラの刺青』『アナと雪の女王』『シンデレラ』『ピーター＆ザ・スターキャッチャー』『ブラッディ・ブラッディ・アンドリュー・ジャクソン』。オフ・ブロードウェイ出演作：『I Can Get It for You Wholesale（CSC）』『ハムレット（パブリック・シアター）』『Moscow Moscow Moscow Moscow Moscow Moscow（MCC）』『ロバー・ブライドグルーム（ラウンドアバウト；ルシール・ローテル賞ノミネート）』。映画／テレビ出演作：「エルズベス」「マエストロ」「イーヴィル：超常現象捜査ファイル」「ドクター・デス」「ジ・アメリカンズ」「ラジウム・ガールズ」「グッド・ワイフ」「ミュータント・ニンジャ・タートルズ：影＜シャドウズ＞」「ラスト・ウィーク・トゥナイト with ジョン・オリバー」「ロイヤル・ペインズ ～セレブ専門救急医」「ウォール・ストリート：マネー・ネバー・スリープス」「キングス」

他キャストのプロフィールは、公式HP（https://fullmonty2026.jp ）にてご確認ください。

公演概要

日米合作ブロードウェイミュージカル「フル・モンティ」

＜東京公演＞ 2026年8月19日(水）～９月７日（月）全２４回公演 会場：東京国際フォーラム ホールC ＜大阪公演＞ 2026年9月1０日(木）～９月１４日（月）全７回公演 会場：新歌舞伎座

生演奏、全編英語上演、日本語字幕あり

公式HP：https://fullmonty2026.jp

脚本：テレンス・マクナリー 作詞・作曲：デイヴィッド・ヤズベック 原作：映画「フル・モンティ」 演出：トレイ・エレット 振付：ポール・マギル 音楽スーパーバイザー：キャサリン・A・ウォーカー オーケストレーション：ハロルド・ウィーラー ボーカルおよび付随音楽編曲：テッド・スペリング ダンス音楽編曲：ゼイン・マーク 出演：山本耕史、Adam Chanler-Berat、Greg Hildreth、ゆりやんレトリィバァ、John Hemphillほか 【チケット料金（全席指定・税込）】 東京公演＜＜ S席17,500円、A席11,500円、B席6,000円 大阪公演＜＜ ・特別席：昼公演18,000円、夜公演17,000円 ・S席：昼公演16,500円、夜公演15,500円 ・A席：昼公演11,500円、夜公演10,500円 ・サイドシート：昼公演9,000円、夜公演8,000円 【チケット先行販売】 最速先行＞＞４月２５日（土）より プレイガイド先行＞＞５月１１日（月）より ＊詳細は公式HP（https://fullmonty2026.jp ）にて 一般発売日：６月６日(土)10:00AM ※東京公演のB席は、一般発売日から販売致します。 ※未就学児入場不可 ※車いす席に関しましてはS席をご購入頂き、各お問い合わせ先へお電話ください。 ※営利目的のチケット転売は禁止とさせていただきます。 ※出演者変更によるチケットの払い戻しは致しません。 ※開演に遅れますと劇場内にご入場いただけない時間帯がございます。 【お問い合わせ】 ＜東京公演＞キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00） ＜大阪公演＞キョードーインフォメーション（祝日を除く月～金曜 12:00-17:00） 0570-200-888 主催（東京）：キョードー東京 主催（大阪）：関西テレビ、キョードー大阪 後援：J-WAVE（東京公演のみ）、FM802/FM COCOLO（大阪公演のみ）、アメリカ大使館 企画制作・招聘：キョードー東京