潜水艦用ソナー市場、CAGR 6.0%で安定拡大 - 2031年に68.79億米ドルへ
潜水艦用ソナー、潜水機用ソナー、自律型無人潜水機（AUV）用ソナー、遠隔操作型無人潜水機（ROV）用ソナーは、周波数、帯域幅、開口部、電力／SWaP、探知距離、分解能、走査幅、更新レート、環境適応性という基本的な要素を共通にするが、任務環境に応じて大幅に設計が調整されているのである。潜水艦搭載のソナーアレイは、複雑な音速プロファイル下での長距離捜索を目的とし、受動探知（ハイドロフォン開口部が大きいバウアレイ・フランクアレイ・曳航アレイを採用し、指向性指数（DI）が高い）と中低周波アクティブ探知（低周波アクティブ探知：約 1～5 kHz、中周波アクティブ探知：約 5～15 kHz）を重視するのである。その性能は、開口部の長さ、自機雑音の制御、高度なビームフォーミング／標的運動解析（TMA）技術に依存するのである。
一方、AUV・ROV・潜水機搭載のソナーペイロードは、中短距離用途に対応するため高周波帯（一般的に 300～1200 kHz）が中心となるのである。具体的な用途としては、前方視イメージング（探知距離 60～150 m、更新レート 10 Hz 以上）、マルチビーム測深機（走査幅 120～170°、測深分解能センチメートル級）、サイドスキャンソナー／合成開口ソナー（SAS：航跡方向分解能 3～5 cm、航速 2～4 ノット時の走査幅 100～300 m）、航法用ドップラー水準計（DVL：最大 200 m 深度まで海底追従可能）などが挙げられるのである。
ソナーシステムの核心技術ブロックとしては、パルス圧縮技術（FM／HFM 方式）、適応ビームフォーミング技術（MVDR 方式）、恒虚警率（CFAR）処理／検出前追跡技術、マルチスタティックネットワーク技術、エッジ側標的自動認識（ATR）／AI 技術、慣性航法装置（INS）と DVL、超短基線測位装置（USBL）／長基線測位装置（LBL）の高精度連携技術などがあるのである。また、現代のソナーシステムは、自律運用スタックとの連携を実現するため、ソフトウェア開発キット（SDK）やデータ配布サービス（DDS）／ロボットオペレーティングシステム 2（ROS 2）インターフェースを提供するのである。
ソナーの用途は、これらのパラメータ設計と明確に対応しているのである。具体的には、潜水艦探知攻撃戦（ASW）は、海洋規模の捜索と隠蔽追跡を目的とし、潜水艦や水上艦が曳航アレイ／船殻装着型ソナー（VDS）による中低周波アクティブ探知を実施するとともに、マルチスタティックコンセプトを採用するのである。機雷対処作戦（MCM）では、広域探査に AUV 搭載 SAS を、機雷の識別・処理に ROV 搭載高周波イメージングソナーをそれぞれ活用するのである。水文学調査や海底地形測量では、測量船・AUV・ROV 搭載のマルチビーム測深機やサイドスキャンソナーを用い、国際水路測量機関（IHO）の基準に準拠した測量を実施するのである。また、洋上風力発電や石油・ガス開発におけるインフラ点検では、ROV／AUV 搭載の高周波イメージングソナーと 3 次元再構成技術を活用し、視界ゼロの水域における AUV／深さ潜水艇（DSV）の航法・衝突回避にもソナーが活用されるのである。
ソナーシステムの選定基準としては、任務航速・飛翔高度における探知確率（Pd）／誤警報確率（Pfa）、センチメートル級のジオレジストレーション精度、探知あたりの消費電力、ATR 技術の成熟度、水温塩分深度計（CTD）データに基づく波形スケジューリングを実現する環境適応性、オペレータの作業負荷と可視化機能の充実度などが挙げられるのである。技術動向としては、機雷対処作戦における SAS の標準化、潜水艦探知攻撃戦の分散型／マルチスタティック化、ソフトウェア定義型デジタルアレイの普及、環境保護対策の強化に伴う低信号強度／低確認度（LPI）波形の開発などが見られるのである。
一方、AUV・ROV・潜水機搭載のソナーペイロードは、中短距離用途に対応するため高周波帯（一般的に 300～1200 kHz）が中心となるのである。具体的な用途としては、前方視イメージング（探知距離 60～150 m、更新レート 10 Hz 以上）、マルチビーム測深機（走査幅 120～170°、測深分解能センチメートル級）、サイドスキャンソナー／合成開口ソナー（SAS：航跡方向分解能 3～5 cm、航速 2～4 ノット時の走査幅 100～300 m）、航法用ドップラー水準計（DVL：最大 200 m 深度まで海底追従可能）などが挙げられるのである。
ソナーシステムの核心技術ブロックとしては、パルス圧縮技術（FM／HFM 方式）、適応ビームフォーミング技術（MVDR 方式）、恒虚警率（CFAR）処理／検出前追跡技術、マルチスタティックネットワーク技術、エッジ側標的自動認識（ATR）／AI 技術、慣性航法装置（INS）と DVL、超短基線測位装置（USBL）／長基線測位装置（LBL）の高精度連携技術などがあるのである。また、現代のソナーシステムは、自律運用スタックとの連携を実現するため、ソフトウェア開発キット（SDK）やデータ配布サービス（DDS）／ロボットオペレーティングシステム 2（ROS 2）インターフェースを提供するのである。
ソナーの用途は、これらのパラメータ設計と明確に対応しているのである。具体的には、潜水艦探知攻撃戦（ASW）は、海洋規模の捜索と隠蔽追跡を目的とし、潜水艦や水上艦が曳航アレイ／船殻装着型ソナー（VDS）による中低周波アクティブ探知を実施するとともに、マルチスタティックコンセプトを採用するのである。機雷対処作戦（MCM）では、広域探査に AUV 搭載 SAS を、機雷の識別・処理に ROV 搭載高周波イメージングソナーをそれぞれ活用するのである。水文学調査や海底地形測量では、測量船・AUV・ROV 搭載のマルチビーム測深機やサイドスキャンソナーを用い、国際水路測量機関（IHO）の基準に準拠した測量を実施するのである。また、洋上風力発電や石油・ガス開発におけるインフラ点検では、ROV／AUV 搭載の高周波イメージングソナーと 3 次元再構成技術を活用し、視界ゼロの水域における AUV／深さ潜水艇（DSV）の航法・衝突回避にもソナーが活用されるのである。
ソナーシステムの選定基準としては、任務航速・飛翔高度における探知確率（Pd）／誤警報確率（Pfa）、センチメートル級のジオレジストレーション精度、探知あたりの消費電力、ATR 技術の成熟度、水温塩分深度計（CTD）データに基づく波形スケジューリングを実現する環境適応性、オペレータの作業負荷と可視化機能の充実度などが挙げられるのである。技術動向としては、機雷対処作戦における SAS の標準化、潜水艦探知攻撃戦の分散型／マルチスタティック化、ソフトウェア定義型デジタルアレイの普及、環境保護対策の強化に伴う低信号強度／低確認度（LPI）波形の開発などが見られるのである。