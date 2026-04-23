全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、『【推しの子】』（原作）、『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』（いずれも集英社）などで知られる漫画家赤坂アカ氏と株式会社集英社ゲームズと共同で制作する世界創造謎解きアドベンチャーゲーム『カミとミコ』を本日4月23日（木）発売しました。また赤坂アカが作詞を務めるによる本作の主題歌「ナミダとカタチ」を発表。さらに書店でのキャンペーンや本作のディレクターを務めるSCRAP代表の加藤隆生によるトークショーを開催することをお知らせいたします。 ★特設サイト：https://realdgame.jp/s/kamitomiko/

世界創造謎解きアドベンチャーゲーム『カミとミコ』本日4月23日（木）発売

本日4月23日（木）発売となる『カミとミコ』とは、"カミ"となって、古代から現代まで人類の歴史に起こる数々の課題を、転⽣して時代を越えるミコと共に現代知識と謎解きで解決する世界創造謎解きアドベンチャー。シナリオとキャラクターデザインは『【推しの子】』（原作）、『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』などで知られる漫画家赤坂アカ。謎解き制作はリアル脱出ゲームのパイオニア、SCRAP代表の加藤隆生。共同制作には集英社ゲームズと、豪華クリエイター陣による予想外の展開と謎が楽しめる新作ゲームです。 本作はいますぐプレイ版と特装版「カミとミコの想世記」の2種類で発売。お好みの方をお選びいただけます。 いますぐプレイ版は、購入後に届くメールに記載のURLからゲームを楽しめます。 特装版「カミとミコの想世記」は数量限定で、いますぐプレイ版と同じくゲームを楽しめるURLに加えて設定資料集や特典謎など、豪華特典が付いてきます。

主題歌「ナミダとカタチ」を発表！ ミュージックビデオの一部を先行公開

『カミとミコ』の主題歌「ナミダとカタチ」を発表いたします。楽曲は作詞を赤坂アカが自ら務め、作曲と編曲はSCRAPのほぼすべての楽曲を手がける伊藤忠之が担当。歌は4人組ロックバンドtricotでボーカルを務める中嶋イッキュウ。さらに後日公開を予定している、ゲーム本編映像を用いて作られたミュージックビデオから一部を先行公開いたします。ミュージックビデオのフルバージョンの公開と、主題歌の各種ストリーミングサービスおよびダウンロードサイトでの配信や販売は今後行なう予定です。本作をプレイしながら、続報をお待ちください。 ・「ナミダとカタチ」ショートMV先行公開：https://youtu.be/2HcENp1KmQQ

全国の書店でコラボキャンペーン開催

本作の発売を記念して、2026年4月23日（木）より順次、全国39書店にてコラボキャンペーンを開催。キャンペーン開催店舗で特装版「カミとミコの想世記」を購入すると、オリジナルカード（全1種）をプレゼントいたします。カードは本作のヒロインであるミコをメタリック装飾で彩った豪華なデザイン。各店舗なくなり次第終了です。 また書泉ブックタワー、紀伊國屋書店 新宿本店、HMV & BOOKS SHIBUYAの3店舗ではミコのビッグパネルを特別展示。パネル展示は4月23日（木）から5月24日（日）までの期間限定ですので、ぜひお見逃しなく。 ・キャンペーン詳細：https://hon-hikidashi.jp/event/127825/

公式Xでカウントダウンイラスト&謎企画を開催中

『カミとミコ』公式Xでは、4月16日（木）から毎日、カウントダウンイラスト&謎解き企画「ミコのカミ様探し2」を開催中です。本日4月23日（木）時点ですべての謎が公開されていますので、今からでもチャレンジ可能です。ミコからの謎を最後まですべて解き明かして、想いを受け取ることができるでしょうか？ ・『カミとミコ』公式X：https://x.com/kamiandmiko ・「ミコのカミ様探し2」解答入力ページ：https://www.scrapmagazine.com/hint/countdown-kamitomiko/

発売記念、ディレクター加藤隆生によるトークショー開催

本作の発売を記念して、4月28日（火）19:00より東京ミステリーサーカス（東京都新宿区歌舞伎町1丁目27-5）にて本作のディレクターを務めるSCRAP代表の加藤隆生による開発秘話トークショー&サイン会を行ないます。司会にリアル脱出ゲームファンにはおなじみの青木たつや氏を迎え、ここだけでしか聞けない開発トークを展開します。 終了後には加藤隆生による『カミとミコ』特装版「カミとミコの想世記」へのサイン会を実施。当日に東京ミステリーサーカスで購入した方と、事前に購入のうえ当日お持込の方にサインを行ないます。 オンラインや事後配信はございませんので、この貴重な機会をぜひお見逃しなく。 ・イベント情報、チケット購入：https://ticket.mysterycircus.jp/index.php?dispatch=products.view&product_id=591 ※着席いただけるチケットの数には限りがあります。

配信ガイドライン公開

発売に合わせて本作の配信ガイドラインを公開。ご自身でプレイした本作の動画やキャプチャ、それに伴う感想や考察の配信は大歓迎です。配信に使用できる素材も配布中です。期間によって配信可能な範囲が決まっておりますのでガイドラインをご確認のうえ、ぜひ配信をお楽しみください。 ・配信ガイドライン：https://www.scrapmagazine.com/kamitomiko-gameplay-guideline/ ・素材ダウンロード：https://realdgame.jp/s/kamitomiko/assets/downloads/stream_items.zip ついに発売となった『カミとミコ』。今後も最新情報は『カミとミコ』公式Xや無料のメルマガ「カミ様レター」にて発信予定です。ゲーム本編はもちろん、今後の展開にもぜひご期待ください。

『カミとミコ』主題歌について

■楽曲名：ナミダとカタチ ■歌：中嶋イッキュウ ■作詞：赤坂アカ ■作曲／編曲：伊藤忠之 ■ショートミュージックビデオ先行公開：https://youtu.be/2HcENp1KmQQ

『カミとミコ』 概要

◼︎特設サイト：https://realdgame.jp/s/kamitomiko/ ◼︎『カミとミコ』公式X：https://x.com/kamiandmiko ◼︎『カミとミコ』告知トレーラー第2弾：https://youtu.be/agWZWQ-DBzU ◼︎ジャンル：世界創造謎解きアドベンチャー ◼︎プレイ人数：1人 ◼︎価格 ・いますぐプレイ版 ：3,500円（税込） ・特装版「カミとミコの想世記」 ：6,930円（税込） ◼︎購入 ・いますぐプレイ版 スクラップチケット（スクチケ）：https://scrapticket.jp/events/?shop_id=106&content_code=kmtmk ・特装版「カミとミコの想世記」 SCRAP GOODS SHOP（通販）：https://www.scrapgoods.jp/c/kamitomiko/gd2541 楽天：https://item.rakuten.co.jp/scrapgoodsshop/kamitomiko Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/486837009X 全国のリアル脱出ゲーム店舗、東京ミステリーサーカス、全国の書店 ◼︎体験版URL：https://realdgame.jp/p/kamitomiko/trialstart/ ※すでに体験版をプレイしている方は製品版にセーブデータを引き継いで続きから遊ぶことができます。 ◼︎プラットフォーム：スマートフォン／PC／タブレットの各種ブラウザ ◼︎シナリオ／キャラクターデザイン：赤坂アカ ◼︎企画／制作／販売：SCRAP ◼︎共同製作：集英社ゲームズ ©SCRAP / 赤坂アカ / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

〈補足情報〉赤坂アカとは

『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』（全28巻）、『【推しの子】』（原作、全16巻）、『恋愛代行』（原作、全4巻）など数々のヒット作を手掛ける漫画家。 現在は『週刊ヤングジャンプ』にて『メルヘンクラウン』を連載中。

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉集英社ゲームズとは

集英社ゲームズは、出版とゲーム、業界の垣根を超えて生まれた新しい会社です。出版業界が持つ、新しい才能を見つけて育てる力。ゲーム業界が持つ、作品を開発して届ける力。2つの力をかけ合わせてまだ見ぬ新たなゲームをつくり、世界に広げる挑戦をしていきます。 ☆「集英社ゲームズ」オフィシャルサイト：https://shueisha-games.com/ ☆「集英社ゲームズ」公式Xアカウント：https://x.com/ShueishaGamesJP