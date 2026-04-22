「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて、ワンダーシェアーの『Filmora』『PDFelement』が連続受賞

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて、PDF編集ソフト『PDFelement（PDFエレメント）』と動画編集ソフト『Filmora（フィモーラ）』が、複数部門で「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

■「ITreview Grid Award」とは

ITreview Grid Awardとは、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」が、集まったユーザーレビューをもとに、四半期に一度、優れた製品を表彰するアワードです。

2026年4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、顧客満足度と認知度の双方に優れた製品が「Leader」として選出されました。「Leader」は、多くのユーザーから支持を得た製品に贈られる称号です。当社受賞製品は以下の通りです。

受賞一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/20603/table/955_1_062ea6639e97d7c271b13d96b35fdc5f.jpg?v=202604220151 ]

PDF編集ソフト『PDFelement』は2つのカテゴリでの受賞、動画編集ソフト『Filmora』は24期連続での受賞となり、ユーザーからの支持を着実に積み重ねています。今後も提供価値の向上に努め、より満足いただける製品づくりに取り組んでまいります。

＜PDFelementの受賞カテゴリ＞

・PDF編集ソフト部門：https://www.itreview.jp/categories/pdf-editor

・OCRソフト部門：https://www.itreview.jp/categories/ocr

＜Filmoraの受賞カテゴリ＞

・動画編集ソフト部門：https://www.itreview.jp/categories/video-editing

■受賞製品の概要

PDFelement（PDF編集ソフト）

PDFelementは、PDFの作成・編集・変換・結合・署名・OCRなど、業務で求められる機能を幅広く備えたオールインワンのPDF編集ソフトです。AI機能による要約・翻訳・情報抽出の自動化で、文書業務のスピードと精度を向上させます。個人利用から法人運用まで、さまざまな場面での業務効率化を支援します。

♦PDFelementのレビュー

OCRの精度がなかなか良い。さらに 画像の位置合わせが直感的で細かい調整もしやすい。グリッドや寸法線のガイドが効いてて、ちょっとした資料作成が捗ります。（情報通信・インターネット、20人未満）

https://www.itreview.jp/products/pdf-element/reviews/221305

PDFの閲覧から編集、OCR処理まで一通りの作業を一つのソフトで完結できる点が非常に便利です。特に、スキャンした書類をOCRでテキスト化し、ページの並べ替えや抽出を行うといった一連の作業がスムーズに行えるため、紙資料のデジタル化に役立っています。また、クレジット明細の不要部分を黒塗りするなどの簡単な加工や、領収書への氏名・日付入力といった実務的な用途にも対応でき、日常業務での汎用性が高いです。※一部抜粋 （その他専門職、300-1000人未満）

https://www.itreview.jp/products/pdf-element/reviews/241717

出典：アイティクラウド株式会社, ITreview

ITreview評価：https://www.itreview.jp/products/pdf-element/reviews

法人向け公式サイト：https://pdf.wondershare.jp/business/(https://pdf.wondershare.jp/business/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_itreview-grid-award&utm_content=text_25179613_2026-04-21)

Filmora（動画編集ソフト）

Filmoraは、シンプルで直感的な操作性と豊富な機能を兼ね備えた動画編集ソフトです。専門知識がなくても短時間でクオリティの高い動画を制作でき、製品紹介・営業資料・研修・採用動画など、ビジネスシーンに幅広く対応します。AI機能による字幕生成・翻訳・ノイズ除去などの自動化で、動画制作の効率化と内製化を支援します。

♦Filmoraのレビュー

製品企画時のモック作成に利用していますが、テキストテロップと無料エフェクトと簡単な動画の切り貼りのみでオリジナリティ抜群な動画が作れてしまいます。エフェクトが秀逸で種類も3000以上あるので組み合わせには困らないと思います。（情報通信・インターネット、20人未満）

https://www.itreview.jp/products/wondershare/reviews/50831

社内説明用に撮影した動画の編集に利用しております。初心者の方でも、マニュアルがなくとも直感的に操作できるため、行いたいこと（主に、動画のトリミング, テロップ挿入、動画の変換)が簡単に行うことができます。（その他製造業、1000人以上）

https://www.itreview.jp/products/wondershare/reviews/163067

出典：アイティクラウド株式会社, ITreview

ITreview評価：https://www.itreview.jp/products/wondershare/reviews

法人向け公式サイト：https://filmora.wondershare.jp/video-editor-business.html

■ワンダーシェアー法人向け製品の特長

1. AIによる業務効率化

AI機能により作業の自動化・高速化を実現し、短時間で高品質なアウトプットが可能です。業務負担の軽減と生産性向上に貢献します。

2. コストパフォーマンスの高さ

サブスクリプションと買い切り型の両方に対応し、企業の運用方針に合わせて柔軟に選択できます。必要な機能を適切なコストで導入できます。

3. 誰でも使いやすい操作性

シンプルで直感的なUIにより、専門知識がなくてもすぐに活用できます。属人化を防ぎ、組織全体での活用を促進します。

4. セキュリティへの対応

SSO対応による認証管理の一元化に加え、ISO27001に準拠した情報セキュリティ体制を整備しています。

5. 柔軟な導入・運用環境

仮想環境（VM）・LAN・オフライン環境など、さまざまなネットワーク要件に対応した導入が可能です。自動・サイレントインストールにも対応し、導入時の負担を軽減します。

6. 統合ライセンス管理

ライセンス・デバイス・権限を一元管理し、効率的かつ統制の取れた運用を実現します。

■法人向け無料トライアルのご案内

現在、法人のお客様向けに1ヶ月間の無料トライアルを提供しています。導入検討にぜひご活用ください。

1ヶ月間無料トライアルお申し込みページ：https://forms.gle/6E6tsxLrYRFNjzxC6

ワンダーシェアー法人向けサイト：https://www.wondershare.jp/business/

■ 株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて

2003年の会社設立以来、Wondershare（ワンダーシェアー）は、さまざまなシーンで活躍する革新的かつ実用性の高いソフトウェアの開発に取り組んでいます。「wonderful（素晴らしい）」を「share（共有）する」という企業理念のもと、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく、便利で簡単にすることを目指して活動しています。

＜法人部お問い合わせ先＞

法人部マーケティングマネージャー 保土田真紀

mail：m.hotoda@wondershare.com

＜公式サイト・各種SNS＞

公式ホームページ：https://www.wondershare.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/Wondershare_jp

YouTube：https://www.youtube.com/@WondershareJapan