やさしい日本語化を支援する「伝えるウェブ」、導入300件を突破！

アルファサード株式会社伝えるウェブの導入件数が、300件を突破しました！（2026年4月現在）

アルファサード株式会社 (代表取締役社長：森崎賢太郎/本社大阪市、以下「アルファサード」）が提供するやさしい日本語言い換えサービス「伝えるウェブ」は、2026年4月で導入300件を突破いたしました。「伝えるウェブ」をお選びいただき、また継続してご利用いただいている多くのお客様に感謝を申し上げます。

45の都道府県まで導入が広がり、300件のうち、都道府県・市区町村等の自治体ウェブサイトへの導入は200件を超えました。やさしい日本語の情報発信がますます広がっています。これからもご期待に応え続けられるよう、サービスの向上に努めてまいります。今後とも変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

「自治体・公共Week2026」出展決定！

2026年5月13日（水）～5月15日（金）に、東京ビッグサイトにて行われる「自治体・公共Week2026」に出展いたします。

「自治体・公共Week2026」ロゴ

現地で実際に「伝えるウェブ」および新サービスのAI字幕作成ツール「ジマクル」について、実際の画面をご覧いただきながらご説明いたします。ぜひアルファサードのブース（西展示棟 G17-8）にお立ち寄りください！詳細は下記ページをご覧ください。

https://tsutaeru.cloud/publicweek/

「伝えるウェブ」について

「伝えるウェブ」は、語彙の制限、分かち書き、短い文章への分割、ふりがなの追加などの処理を機械学習によるAIが自動で行う国内初のサービスです。

公式サイト：https://tsutaeru.cloud/

ホームページ一式を自動でやさしい日本語化するほか、「やさしい日本語エディタ」を利用することで、印刷物や掲示物のやさしい日本語化を強力に支援します。

東京都足立区役所様をはじめとする自治体や民間企業での導入が増え続けています。在留外国人の方は400万人を超え（2026年3月時点）、情報伝達やコミュニケーションの支援が求められています。

伝えるウェブは「やさしい日本語」での情報発信を支援します



やさしい日本語エディタの利用方法(動画)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b7jUxbLpdT4 ]



関連リンク

- 伝えるウェブ( https://tsutaeru.cloud/ )- 導入事例一覧 ( https://tsutaeru.cloud/cases/ )- 「多言語音声翻訳試作品（PoC）コンテスト」で、総務大臣賞 (最優秀賞) を受賞しました! ( https://tsutaeru.cloud/news/poc-contest.html )- 伝えるウェブによる「やさしい日本語」のわかりやすさアンケート結果公開( https://tsutaeru.cloud/news/enquete2020.html )主な導入先

東京都足立区様

https://www.city.adachi.tokyo.jp/

福岡県飯塚市様

https://www.city.iizuka.lg.jp/

岩手県久慈市様

https://www.city.kuji.lg.jp/gyosei/index.html

佐賀県鳥栖市様

https://www.city.tosu.lg.jp/

山形県最上郡鮭川村様

http://www.vill.sakegawa.yamagata.jp/

東京都江東区様

https://www.city.koto.lg.jp/

東京都福生市様

https://www.city.fussa.tokyo.jp/

福岡県古賀市様

https://www.city.koga.fukuoka.jp/

公益財団法人札幌国際プラザ（さっぽろ外国人相談窓口）様

https://www.sapporolife.info/

大阪メトロ様

https://www.osakametro.co.jp/

株式会社アクセスネクステージ (アクセス日本留学)様

https://www.studyjapan.jp/

西日本新聞社(新 移民時代 特設ページ)様

https://specials.nishinippon.co.jp/special/new_immigration_age/

特定非営利活動法人きずなメール・プロジェクト(やさしい日本語版)様

https://www.kizunamail.com/yasanichi/

バイザー株式会社様

https://www.locas.info/sugumailplus/

会社概要

会社名：アルファサード株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区北浜1-1-21

代表者：代表取締役社長 森崎賢太郎

事業内容：ソフトウェア開発事業、ウェブソリューション事業 等

URL：https://www.alfasado.net/