シンプロメンテ株式会社が「現場Hub」を導入。全国55,000店舗の店舗設備トータルメンテナンスを業務一元管理システムで効率化

現場Hub株式会社

全国55,000店舗以上のトータルメンテナンスを手がける店舗設備のシンプロメンテ株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：内藤 秀雄）（以下､シンプロメンテ）は、現場Hub株式会社（東京都渋谷区、代表取締役CEO：岡田 光正）（以下､現場Hub）が提供する業務一元管理システム「現場Hub」を導入しました。協力会社との現場コミュニケーション・作業報告をデジタル化することで、少ない人員でより多くの現場を管理できる体制の構築を目指します。

◆ 業界が直面する構造的課題

建設や設備メンテナンス業界は、複数の構造的課題が同時に押し寄せています。

- 人材不足・高齢化：建設業における人材の高齢化と若手離れが加速し、現場を担う人材の確保が慢性的に困難な課題となっています。そのため、一人ひとりが対応できる現場数の拡大が生産性向上の最重要課題となっています。- 時間外労働規制：2024年4月から建設業にも適用された時間外労働の上限規制により、業務全体の効率化が課題となっています。電話・メール、Excel、FAX等の非効率的なコミュニケーション削減や情報共有の圧倒的な工数を削減し、限られた時間内で現場を完結させるオペレーション改革が急務となっています。- 業務効率化による生産性向上：資材費など外部要因によるコスト上昇が避けられない中、企業が自社で改善可能な領域として"業務の生産性"への注目が高まっています。限られた人員で、いかに多くの現場を回すか--この課題に対応するため、業務全体の可視化と効率化が急務となっています。

こうした環境変化の中、「業務全体の標準化による属人化の解消」と「品質を維持したまま事業を拡大できる基盤づくり」が重要な経営課題となっています。現場Hubは、案件管理・予定・報告書・請求など、あらゆる情報を一元管理することで、業務効率化を実現します。

◆ 現場Hub 選定の決め手- 既存報告書書式をそのまま活用：既存報告書の複数書式を登録し、現場から直接作成・提出可能- 基幹システムとのデータ連携：CSV/APIインポートで二重入力を解消し、管理コストを削減- 協力会社アカウントの追加コストゼロ：アカウントを無料で発行でき、協力会社との連携をスムーズに行うことが可能- 写真、図面の容量無制限：枚数・容量の上限なく現場写真を一元管理◆ 現場Hub導入による課題解決への期待

シンプロメンテ株式会社 事業本部 空調企画部 高島 輝一朗 様

「建設業全体の人材不足・高齢化を受け、業務の効率化は待ったなしの課題でした。

これまで担当者が毎日メール/Excel等で協力会社と施工情報を共有していましたが、

現場Hubの導入で、現場の見える化・情報共有や報告業務の効率化を実現し、

より多くの案件を安心して動かせる体制を整えていきたいと考えています。」

◆ 現場Hubについて

現場Hubは、案件進捗、予定、写真、報告などのあらゆる現場情報の一元化を実現するクラウド型業務管理システムです。PCとスマートフォンで直感的に操作でき、ITツールに不慣れな方や年配の方にも安心してご利用いただけます。日々の業務効率を劇的に向上するとともに、現場情報の蓄積・活用によるスピード感ある顧客対応や保守・更新工事の提案による売上向上にも貢献します。

サービスに関するお問い合わせ :https://gembahub.co.jp/contact?utm_source=website&utm_medium=lp&utm_campaign=contact_inquiry&utm_content=contact_upper#download◆ 会社概要

会 社 名：現場Hub株式会社

代表取締役：岡田 光正

設 立 年：2022年4月

資 本 金：2億3732万円（資本準備金含む）

所 在 地：東京都渋谷区神泉町８－１ フォーラム渋谷神泉7階

【本件に関するお問い合わせ】

現場Hub 広報担当 Email：info@gembahub.jp URL：https://gembahub.co.jp/