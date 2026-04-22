PicoCELA、シリコンバレー開催の「Wi-Fi World Congress USA 2026」にて独自無線技術を披露。

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 古川浩、以下「PicoCELA」）は、2026年4月13日（月）から15日（水）まで、米国カリフォルニア州マウンテンビューのComputer History Museumで開催された世界最大級のWi-Fi関連イベント「Wi-Fi World Congress USA 2026」に出展・登壇いたしました。

本イベントにおいてPicoCELAは、屋内・屋外向けの最新ラインナップを展示するとともに、グローバル市場における「無線メッシュ技術の再定義」をテーマとした講演を行い、世界各国のパートナー候補から高い関心を集めました。

■ 出展ハイライト：屋内外を網羅するスケーラビリティを実証

PicoCELAのブースでは、屋内向け最新モデル「PCWL-0501」および屋外向けハイエンドモデル「PCWL-0510」の2機種を展示しました。

環境を問わないシームレスな展開: 利用シーンの異なる2モデルを同時に紹介することで、PicoCELAの無線メッシュ技術が、広域かつ複雑な環境下でもシームレスかつスケーラブルに適用可能であることを証明しました。

技術進化の継続性と互換性: 新旧世代の製品を並行して展示することで、技術進化の継続性と、既存の導入環境との高い互換性を提示しました。これにより、導入済みのユーザーに対する段階的なアップグレードの容易さと、長期的な投資価値を求めるグローバル企業の担当者へ強くアピールしました。

■ 登壇レポート：「Reinventing Wi-Fi mesh with PicoCELA」

イベント最終日の4月15日（水）には、PicoCELAのグローバルビジネスを担当する近藤が登壇いたしました。

スピーカー: 近藤純史（GM of Corporate Strategy & Global Business）

講演タイトル: Reinventing Wi-Fi mesh with PicoCELA

講演内容: 従来の無線技術の常識を打ち破るPicoCELA独自の技術が、グローバルな通信インフラの課題をどのように解決できるかを紹介しました。

会場からは、特に配線不要で広域なWi-Fi空間を構築できる独自の無線メッシュ技術に対し、インフラコスト削減や迅速な設置の観点から具体的な相談が相次ぎました。

■ 代表取締役 古川浩のコメント

「今回のWi-Fi World Congress USAへの参加は、PicoCELAが誇る『配線不要の広域Wi-Fi空間構築』という価値を、シリコンバレーというイノベーションの聖地で改めて示す重要なステップとなりました 。PCWL-0501とPCWL-0510の展示を通じて、技術の進化と安定した継続性を直接体験していただき、世界中のパートナーと共に持続可能な通信インフラを創造していきたいと考えております。」

PicoCELA株式会社について

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称： PicoCELA株式会社

住所： 東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役： 古川 浩

上場市場： 米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容： 無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL：https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

2025年：WiFi NOW Awards 2025「Best Wi-Fi Startup Award」ファイナリスト選出

2022年：令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

2021年：High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

2020年：第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知財情報部門受賞 / 第5回JEITAベンチャー賞 受賞 / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

2019年：Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択 / 内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

2018年：JR東日本スタートアップ大賞受賞 / Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択