テクノロジーで気軽な住み替えをサポートする株式会社property technologiesのグループ会社である株式会社サンコーホーム（本社：秋田県横手市）は、大仙市を中心に多くの地域の皆様にご愛顧いただいたショールーム「住まいの専門館」を2026年4月25日（土）に大幅にリニューアルオープンします。

体感型ショールーム『住まいの専門館』について

昨今のリフォーム需要の高まりを受け、本ショールームは、新築からリフォームまで、住まいに関するあらゆるお悩みやご要望にワンストップでお応えする「体感型ショールーム」へと生まれ変わります。これから家づくりを考える方が、不安なく、楽しみながら理想の住まいをイメージできる場を目指します。

新ショールームのコンセプトと特徴

新しい「住まいの専門館」は、1階を「リフォーム・設備」、2階が「新築」とフロアごとにテーマを明確にし、より分かりやすく充実した内容としました。

１階－リフォーム・設備のフロア ～見て、触れて。理想のリフォームをカタチに～

カタログだけでなく、実際の製品を見て、触れて、体感いただけます。ご自身やご自宅に最適な商材、サイズ感、配置を実感いただけるよう、それぞれのコーナーを充実させました。 最新の設備の展示はもちろん、断熱、屋根、外壁のリフォームコーナーや、実証機を使っての体感コーナーなど、ここでしか味わえない展示を各種ご用意。

２階－新築フロア ～目で見るだけではわからない“性能”を体感～

実際の性能を体感できるコーナーを充実。性能は数値や見るだけではわからないことが多く、体感することでその魅力や自分たちの暮らしとの相性がわかります。なかでも今回の目玉は、【県南初展示！秋田の冬を再現した巨大冷蔵庫で体感する「断熱性能体感」】です。他にも実際の揺れを起こして体感する制震装置や、模型で見る構造、「家づくり最新情報」など、家づくりをされる方には是非見ていただきたい内容を展示しています。

ショールーム「住まいの専門館」 概要

ショールーム名：住まいの専門館 支店名：サンコーホーム大曲支店 住 所：〒014-0044 秋田県大仙市戸蒔字錨126 TEL：0187－86－3777 営業時間：9:00～18:00

株式会社サンコーホームについて

https://www.sanko-home.co.jp/

安心の長期保証で、永く住み継がれる家。秋田No.1ビルダー。 新築住宅年間着工棟数で17年連続秋田県No.1※。宮大工から始まった創業90年の歴史を有する地域密着の地元ビルダー。 現代の新技術・新材料を組み合わせて生まれる性能（耐震性・耐久性・省エネルギー性）とデザイン、安心の保証を兼ね備えた長く住み継がれる住宅が強み。 秋田の気候に即した全館冷暖房ダブル空気清浄システムの採用や、建物においても最長60年保証を行う等、お客様に寄り添った住まいづくりを大切しています。 社名の由来は、｢お客様の幸せ｣｢社員の幸せ｣｢会社の幸せ｣この“三つの幸せ”を実現したいという想いのつまった社名です。これからもサンコーホームは、安全・安心なまちづくりへの貢献を通じて成長していく所存です。 ※リビング通信社調べ ＜会社概要＞ 会社名：株式会社サンコーホーム 代表者：代表取締役社長 三浦 一之 URL：https://www.sanko-home.co.jp/ 本社：秋田県横手市赤坂字舘ノ下155 創業：1935年10月 設立：1990年6月1日 事業内容：注文住宅の販売及び設計、施工、住宅リフォーム等 株主構成：株式会社property technologies 100％（東京証券取引所グロース市場、証券コード：5527）

株式会社property technologies（プロパティ・テクノロジーズ）について

https://pptc.co.jp/

「UNLOCK YOUR POSSIBILITIES. ～テクノロジーで人生の可能性を解き放つ～」というミッションを掲げています。 年間36,000件超の不動産価格査定実績やグループ累計約15,000戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル（住まい）×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向け、手軽でお客様にとって利便性の高い不動産取引を提供しています。 ＜会社概要＞ 会社名：株式会社property technologies 代表者：代表取締役社長 濱中 雄大 URL：https://pptc.co.jp/ 本社：東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階 設立：2020年11月16日 上場：東京証券取引所グロース市場（5527）