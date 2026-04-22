株式会社ジョイフル本田(本社：茨城県土浦市、代表取締役社長：平山 育夫)は、2026年4月24日(金)、栃木県栃木市箱森町に新業態店舗「ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店」を開業いたします。

本店舗は、プロ向け資材を取り扱う「ジョイフル本田資材館」に、当社の強みである農業・園芸関連のカテゴリーを融合した店舗です。建設資材、電設資材、工具、住宅設備機器など、建設・設備・リフォーム分野におけるプロフェッショナルの多様な現場ニーズに応えるとともに、農家のお客様に向けた肥料、土、除草剤、農機具、ハウス部材など、専門性の高い農業資材も取り揃えております。また、花苗、野菜苗、ガーデニング用品を展開し、一般のお客様もお楽しみいただける店舗になっています。

プロの資材調達から農業資材、野菜・花苗などの家庭菜園まで、お客様のニーズにお応えしてまいります。





ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店





■店舗の特徴

本店舗は、ジョイフル本田資材館に農業・園芸資材を融合し、以下の特徴を備えています。

・建設資材、電設資材、工具、住宅設備機器、作業衣料など、プロの現場ニーズに対応した商品を幅広く取り揃えています

・肥料、農工具、ハウス部材、農薬散布用ドローンや農業用トラクターなどを取り扱い、農家のお客様が必要とする商品を展開しています

・植物苗、園芸資材など、個人の家庭菜園分野の商品を充実させています









■幅広い業種に対応した品揃え





幅広い業種に対応した品揃え





■各種サービス

木材カット、作業服刺繍、作業ズボン裾上げ、印鑑・ゴム印製作、名刺作成、カッティングシート加工、ヘルメット名入れ、エンジン機械修理(刈払機・耕うん機・チェンソー)など、プロの業務を支える多彩なサービスを展開します。また、本店舗では、新たに農業用トラクタータイヤの交換サービスを開始いたします。









■今後の展開

当社は今後も、プロのお客様の利便性向上と一般のお客様のライフスタイル提案の両立を図る店舗開発を推進してまいります。本店舗を新たな業態モデルと位置付け、さらなる店舗展開およびサービス向上に努めてまいります。









■店舗概要

店名 ：ジョイフル本田資材館 FARM GARDEN+ 栃木箱森町店

所在地 ：〒328-0075 栃木県栃木市箱森町42-28

TEL ：0282-88-0022

営業時間 ：月～土曜 7:00～20:00／日曜・祝日 9:00～20:00

休業日 ：年末年始(12/31、1/1～1/3)

売場面積 ：4,900m2(1,482坪)

敷地面積 ：10,956m2(3,314坪)

駐車台数 ：85台

交通アクセス：東北自動車道 栃木ICより車で約10分(約4km)









【会社概要】

株式会社ジョイフル本田

代表者 ：代表取締役社長 平山 育夫(ひらやま いくお)

本社所在地：茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号

設立年月日：1975年12月15日

事業内容 ：ホームセンター事業、住宅リフォーム事業

店舗数 ：ホームセンター 17店舗、専門小売店 15店舗、商業施設 1店舗