＜＋CLOTHET/クロスクローゼット＞が、伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーションにて期間限定ポップアップストアを開催

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧 隆太）が運営する、生地への徹底したこだわりとテーラー監修のデザインで話題のDtoCブランド＜＋CLOTHET/クロスクローゼット＞が、2026年5月27日(水)～6月2日(⽕)の期間、伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーションにてポップアップストアを開催いたします。

今回のポップアップストアでは、植物由来の天然系抗菌剤NordShield(R)を用いて加工を施すリニューアルを行った「テーラードポロシャツ」を先行販売いたします。

また、今季の新商品を含む「リネンジャージーコレクション」や、累計販売5万枚を突破した定番人気の「テーラードTシャツ」など、春夏におすすめのアイテムを中心にラインナップしています。

「＋CLOTHET/クロスクローゼット」について

"世界中の素晴らしい生地（CLOTH）をあなたのクローゼット（CLOSET）に届けたい"

2018年にスタートした＜クロスクローゼット＞は、160年以上の歴史をもち、テキスタイルへの知見を有するスタイレム瀧定大阪株式会社が、業界で活躍しているテーラー監修のもと、原材料の調達から生地開発、製造までを一貫して行うブランド。

「スビンプラチナム」「TECHWOOL(R)」など、世界各地で調達した原料をもとに作られたこだわりの生地で、数多くのヒット作を生みだしている。



Website：https://crossclothet.jp

Instagram：https://www.instagram.com/crossclothet_official/

Facebook：https://www.facebook.com/crossclothet.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@crossclothet3826

+CLOTHET 伊勢丹新宿店 ポップアップストア概要

日程

5月27日(水) ～ 6月2日(火)

営業時間

10:00 ～ 20:00

会場

伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション

東京都新宿区新宿3-14-1

ご留意事項

・会場にてご購入、お持ち帰りいただくことが可能です。

・スペースに限りがあるため全商品はご覧いただけません。

| ポップアップストア先行販売

オンラインストアで5月30日(土)より販売を予定しているリニューアルテーラードポロシャツを、ポップアップストアでは一足早くお買い求めいただけます。

- Suvin Platinum Renewal Tailored Polo-shirt

希少超長綿スビンプラチナムを使用。襟に美しいロール感を持たせつつ前開きを狭めたデザインにより、上質でエレガントな表情に仕上げたワンボタンのテーラードポロシャツです。

人気の美しいシルエットやディテールはそのままに、今季、植物由来の天然系抗菌剤NordShield(R)を用いて加工を施すリニューアルを行いました。

| 販売予定商品

ポップアップストアで展開するラインナップの中から、特におすすめの商品をご紹介します。

この他、春夏に最適な定番アイテムや新商品もご用意しております。

- Linen Jersey collection

暑い夏でも快適に過ごせる人気素材、リネンジャージーを使用したコレクションです。麻の独特のシャリ感がもたらす肌離れの良さと快適な伸縮性を併せ持ち、大人の夏を爽やかに彩ります。今季登場したホリゾンタルカラーシャツやショートパンツ等の新作もポップアップストアでご用意しております。

商品はこちら：https://crossclothet.jp/collections/linen-jersey

- 【Renewal】Suvin Platinum Knit Polo-shirt

希少超長綿スビンプラチナムを使用した、ソフトな風合いと着心地の良さ、美しい編み目が特徴のニットポロシャツです。手洗いにて家庭洗濯可能な上に、今季、編地を調整することで「型崩れしにくい襟」にアップデート。また襟のロール感が出やすくなったことで、さらにエレガントな表情に仕上がりました。

商品はこちら：https://crossclothet.jp/products/clf-80048-009

- Suvin Platinum Tailored T-shirt

累計販売5万枚を突破したブランド定番商品です。希少超長綿スビンプラチナムならではのとろける肌触りとテーラード技術を応用したパターンによる快適な着用感は「一度着用すると他のTシャツには戻れない」という声を多く頂戴しています。

商品はこちら：https://crossclothet.jp/products/clk-60060-001

- GIZA45 Dress T-shirt

昔から高級ドレスシャツに使用されてきたGIZA45の圧倒的な光沢とハリ感、そしてこれからの時期に嬉しい接触冷感性を兼ね備えたドレスTシャツです。クロスクローゼットの新たな定番を目指して数年かけて開発した自信の一着です。

商品はこちら：https://crossclothet.jp/products/cls-60058-001

- 【Renewal】Hybrid Cotton Dress T-shirt

透けにくいと人気のしっかりとした厚みとハリのある素材、ハイブリッドコットンを使用したドレスTシャツです。今季リニューアルを行い、程よくゆとりのあるリラックスフィットにアップデート。GIZA45ドレスTシャツと同じデザインとなっています。

商品はこちら：https://crossclothet.jp/products/clm-60081-001

- TECHWOOL(R) Tropical collection

ウール本来の吸放湿性に加え、特殊加工によりウール100%ながらナチュラルストレッチ、接触冷感性に優れた多機能ウール素材TECHWOOL(R)トロピカルを使用したコレクションです。シャツ生地のように軽く、着ていることを忘れさせるほどの着心地を実現しています。

商品はこちら：https://crossclothet.jp/collections/techwool-tropical

ポップアップストア開催期間中の常設ショールーム「＋CLOTHET Fitting Lab」営業日について

伊勢丹新宿店ポップアップストア開催期間中 5/27(水) ～ 6/2(火) の常設ショールーム「＋CLOTHET Fitting Lab」(代官山駅/恵比寿駅より徒歩6分) の営業日は下記日程のみとなります。予めご了承ください。

営業日

・5月30日(土)

・5月31日(日)

営業時間

10:00 ～ 20:00

所在地

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目12-7 B1F

営業スケジュール・詳細はこちら :https://crossclothet.jp/pages/fitting-lab

■ CONTACT

info@crossclothet.jp

電話：03-5770-5274

撮影商品のリース・取材などに関してはこちらまでご連絡ください。

【スタイレム瀧定大阪株式会社】

1864年創業の繊維専門商社。テキスタイル、原料、アパレル製品、ライフスタイルの4つの分野で事業を展開し、国内市場においてトップシェアを確立したテキスタイル事業を軸にグローバルに事業を拡大しています。近年では、当社のサステナビリティ方針に沿った付加価値の高い新たな商品やサービスの開発に取り組んでいます。

会社URL：https://www.stylem.co.jp/