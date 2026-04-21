モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」で「HELLO CYCLING」のサービス提供を開始

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）は、2024年9月から株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」）が展開するシェアリングエコノミープラットフォームアプリ「ShareSPOT」でシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」のサービスを提供しています（※1）が、このたび、2026年4月21日からモバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」のアプリ内に搭載されたシェアリングエコノミープラットフォーム「ShareSPOT」においても、シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」のサービス提供を開始したことをお知らせします。

※1 「ShareSPOT」で「HELLO CYCLING」の提供を開始(2024年9月)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000113324.html

「CHARGESPOT」は、日本全国のコンビニ、駅、商業施設など約6万カ所に設置されている持ち運び可能なモバイルバッテリーのシェアリングサービスアプリです。今回のサービス提供開始により、「CHARGESPOT」ユーザーは新たに会員登録・決済方法を登録せずHELLO CYCLINGの自転車の解錠・返却までを「CHARGESPOT」アプリ内の「ShareSPOT」で完結できるようになります。

OpenStreetは今後も、多くの方々にご利用いただけるようサービスを改善していくとともに、マルチモビリティのシェアリングサービスの提供を通じて、移動の利便性向上や暮らしやすいまちづくりの促進を目指します。

■CHARGESPOT(TM)内での「ShareSPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約6万台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。※台数は2026年3月時点

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/(https://www.openstreet.co.jp/)