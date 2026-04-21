業界初! 安心性を追求した「iPhone用 準固体バッテリー」を新開発！

株式会社サンコネクション

近年、バッテリーには、安全性や信頼性へのニーズが一層高まっております。

特に、発熱、膨張、液漏れといったリスクへの関心が高まる中、当社ではこれらの課題に対応する新たな選択肢として準固体バッテリーの開発を進めてまいりました。

製品画像

iPhone 11 準固体バッテリー

夏場の温度の上昇、また落下や衝撃によるiPhoneの発火の心配はありませんか？

スマートフォンの爆発事故は、もはや他人事ではありません。最近では『突然爆発 』『バッグ内で発火』など身近な場所での事故が増えており、こうしたリスクへの関心は年々高まっています。

そこで注目したのが、今話題の [準固体バッテリー]です。

準固体バッテリーは、液体電解質をゲル状にすることで、発火や膨張のリスクを大幅に低減し、

落下や衝撃での燃焼や液漏れの心配が少なく、リチウムイオン電池よりも安全性に優れています。

また、高温・低温環境にも強く、幅広い動作温度範囲を実現しています。さらに、充放電回数にも優れており、約3,000回のバッテリーサイクルを実現しています。

これらの特徴を活かし、安全性の高いiPhone用 準固体バッテリーを開発いたしました。

第一弾として、まずはiPhone 11向けバッテリーから展開を開始いたします。

今後は、対応モデルを順次拡大し、より多くのお客様にご利用いただける製品ラインナップを目指してまいります。

「ただいま、交換作業をしていただける代理店を募集しております！！」

準固体バッテリーの特徴

バッテリーの構造

準固体バッテリーは

[固体電解質]を使用し、ゲル状構造により

リチウムデンドライトの成長を抑制します。

リチウムイオンバッテリーは

[液体電解質]を使用し、リチウムデンドライトの

成長がショートの原因となります。

本製品は、iPhone用 準固体バッテリーです。

従来のリチウムイオンバッテリーに代わる次世代バッテリーとして、発火や膨張のリスクを抑えることを目指して設計しております。iPhoneをより安心してご利用いただけるバッテリーソリューションとして、ご提案いたします。

革新的な準固体バッテリーを採用することで、安全性を従来製品より大きく向上させ、より安心してお使いいただけます。

毎日の暮らしに快適さをプラスし、お客様にSafetyとComfortをお届けしたいという思いをコンセプトに、本シリーズは誕生しました。



ただいま、交換作業をしていただける代理店を募集しております。

私たちサンコネクションは世の中にないもの新しいものを開発し、"新しい価値"を生み出し続けています。

※「業界初」は自社による調査結果に基づく表現です。

調査時期：2026年4月（インターネット調べ）

株式会社サンコネクション

101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-10-17 3F

TEL: 03-5213-4611

ホームページ : https://www.sunconnection.co.jp/

デジタル電気製品 企画・製造・販売をしている国内メーカーです。

20 年以上の製品開発の経験とお客様の要望に重視した高品質な製品を提供いたします。みなさんがよく知っている「あの商品」なども作ったりしています。