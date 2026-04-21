アミフィアブル株式会社(本社：東京都目黒区、代表取締役：河村 隆一、以下「アミフィアブル」)と株式会社ProVision(本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：仙波 厚幸、以下「ProVision」)は、ソフトウェアテスト・QA領域における品質保証サービスの高度化を目的として、協業に関するMOUを締結いたしました。

本協業により、アミフィアブルが開発・運用するAI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat(エスプレット)」と、ProVisionが長年培ってきた第三者検証・品質コンサルティングの実務知見を掛け合わせることで、企業の品質保証活動における効率化、標準化、高度化を支援してまいります。

また、両社はテスト自動化の導入・運用にとどまらず、品質課題の可視化から改善提案、運用定着までを見据えた実効性の高いソリューション提供を推進してまいります。









■協業の背景

ソフトウェア開発を取り巻く環境は急速に変化しており、開発スピードの向上と継続的な品質確保の両立がこれまで以上に求められています。加えて、複雑化するシステムや多様化するユーザーニーズに対応するため、テスト・QA領域においても、属人的な運用から脱却し、再現性のある品質保証体制を構築することが重要になっています。

アミフィアブルは、AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」の開発・運用を通じて、テストケース生成から結果検証までのテスト工程全体の自動化を支援しています。

一方、ProVisionは、第三者検証を中心に、品質コンサルティング、脆弱性診断、テスト自動化など幅広いQAサービスを展開し、多様な業界・開発現場における品質課題の解決を支援してきました。

両社はこれまでの取り組みを通じて、テスト工程の自動化技術と品質検証の現場実務を組み合わせることで、単なる効率化にとどまらない、より実効性の高い品質保証サービスの提供が可能になることを確認してきました。今回のMOU締結は、こうした知見をもとに、顧客企業の品質保証活動をより高い水準で支援していくためのものです。









■今後の取り組み

・Esplatを活用したテスト自動化支援の強化

テスト設計、実行、検証の各工程においてEsplatの活用を進めることで、テスト工程全体の効率化と品質向上を図ります。





・品質保証ソリューションの共同開発・高度化

ProVisionが有する第三者検証・品質コンサルティングの知見と、アミフィアブルのテスト自動化技術を掛け合わせ、顧客課題に応じた実効性の高いQAソリューションの提供を推進します。





・人材交流および運用知見の相互共有

両社メンバーが実務を通じて連携し、テスト自動化設計、レビュー観点、運用ノウハウなどの知見を共有することで、人材育成と体制強化を進めます。





・共同提案および市場開拓の推進

既存顧客・新規顧客の双方に向けて共同提案を進めるとともに、セミナー、展示会、広報活動などを通じて、ソフトウェアテスト・QA領域における新たな価値提供を推進してまいります。









■Esplat(エスプレット)の概要

Esplatは、テストケース生成～結果検証までのテスト工程全体を自動化するソフトウェアテスト向けAI搭載テスト工程自動化プラットフォームです。網羅的なテストケースの自動生成により高品質なソフトウェアテスト自動化を実現できることが最大の強みとなっています。

2025年8月にはUI／UXを大きく見直し、新たなユーザーにとっても直感的に操作しやすいインターフェイスへと刷新、エンタープライズ向けにカスタマイズ対応を行っていた機能を標準機能として取り込むなど大幅アップデートを実施、日々進化を続けています。

独自のコンセプトに基づき特許権(特許第6902814号)を取得しており、類似のサービスを提供できない高い参入障壁を築き上げています。









■本協業におけるProVisionの役割

ProVisionは、本協業において、長年にわたり培ってきた第三者検証・品質コンサルティングの知見を活かし、顧客企業ごとの開発体制や品質課題に応じた最適なテスト・QAプロセスの設計・運用を担います。

アミフィアブルのEsplatを活用することで、テスト自動化の実効性を高めるとともに、品質保証業務の標準化・高度化を推進し、より再現性の高い品質マネジメント支援を提供してまいります。









■代表コメント

・アミフィアブル株式会社 代表取締役 河村 隆一

ProVision様との協業により、Esplatを活用したテスト自動化の取り組みを、より実務に即した形で推進できると考えています。ProVision様が培ってきた品質検証の知見と、当社のテスト自動化・品質管理支援のノウハウを掛け合わせることで、より多様なニーズに応え、お客様の品質保証活動に貢献してまいります。





・株式会社ProVision 代表取締役社長 仙波 厚幸

当社はこれまで、第三者検証を中心としたソフトウェアテスト・QA事業を通じて、多くのお客様の品質向上を支援してまいりました。今回、アミフィアブル様のEsplatと当社の品質検証・QA運用の知見を掛け合わせることで、テスト自動化の実効性をさらに高め、より高度で再現性のある品質保証体制の構築を支援できると考えています。今後も両社の強みを活かし、お客様の開発現場における品質課題の解決に貢献してまいります。









■事業部門担当者コメント

・アミフィアブル株式会社 AIビジネスセンター センター長 木村 栄太郎

これまでの両社での取り組みの中で、ソフトウェアテスト・QA事業に精通したProVision様であれば、当社のEsplatの機能を最大限に活用し、効率化・品質向上効果を高めていただけるものと確信しています。本MOUによって、両社でより幅広い業界に価値提供していけるようになったことに感謝しております。





・株式会社ProVision クオリティマネジメント事業部 事業部長 古屋 繁之

アミフィアブル様のEsplatは、テスト工程全体の効率化と品質向上の両立に大きな可能性を持つソリューションだと考えています。当社がこれまで現場で培ってきた第三者検証・品質改善の知見と組み合わせることで、単なる自動化導入にとどまらず、お客様の品質保証活動そのものを高度化する支援が可能になります。今後は両社で連携し、より実効性の高いQAサービスとして展開してまいります。









■会社概要

・アミフィアブル株式会社

所在地 ： 東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー6階

代表者 ： 代表取締役 河村 隆一

URL ： https://www.amifiable.co.jp/

事業内容： AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」の開発及び運用





・株式会社ProVision

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー40階

代表者 ： 代表取締役 仙波 厚幸

URL ： https://www.pro-vision.jp/

事業内容： ソフトウェアテスト・QA事業(第三者検証・品質コンサルティング・

脆弱性診断・テスト自動化など)、開発事業、DX支援事業