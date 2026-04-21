【espresso Displays 新商品】個性を彩る全5色展開！400nits高輝度パネルを搭載したポータブルモニター「エスプレッソ ライト 15」を発売！

銀一株式会社

espresso Displays（エスプレッソディスプレイズ）は、オーストラリア・シドニー発のポータブルディスプレイメーカーです。

ブランド名の「エスプレッソ」は、エスプレッソのように少量でもパワフルで、インスピレーションを引き出し、生産性を高める存在でありたいという思いから名付けられました。エスプレッソが一杯で集中力とエネルギーをもたらすように、エスプレッソディスプレイズの製品も薄型で持ち運びやすいボディながら、どこでもパフォーマンスを最大限に引き出せるデバイスとして、そのコンセプトを具現化しています。

2026年4月28日(火)、同社より、手軽に持ち運べる高品質なポータブルディスプレイ「エスプレッソ ライト 15」（全5色）を発売いたします。

「エスプレッソ ライト 15」で場所を選ばず、最高のパフォーマンスを。

薄さ9.5mm/700gの超軽量ボディに、400nits高輝度パネルを搭載。日差しの強い窓際やカフェでも鮮明な表示を実現します。

USB-C一本で、出張先でも瞬時にデュアルディスプレイ環境が完成。ブラックやミントなど、5色の豊富なカラーで、あなたのワークスタイルを演出します。

ハイブリッドワークやプレゼンなど、どこでも生産性を高める、新しいパートナーです。

◆ エスプレッソ ライト 15

エスプレッソディスプレイズ :https://ginichi.site/espressodisplays日本国内向けブランドサイトです。新商品情報だけでなく、ラインナップ・対応アプリケーションの詳細や、取り扱い販売店情報をご覧いただけます。

価格：オープンプライス

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g151319/(https://www.ginichi.com/shop/g/g151319/)

「エスプレッソ ライト 15」は、場所を選ばず、あらゆるシーンで活躍するベストなポータブルディスプレイを目指して開発された15.6インチのポータブルディスプレイです。

一般的なポータブルモニターの多くが200～300nits程度の輝度であるのに対し、本製品は400nitsの高輝度パネルを搭載。フルHD解像度、100% sRGBの色再現性を備えながら、重量わずか700g、薄さ9.5mmという圧倒的な携帯性を実現しました。

製品特徴

■ 400nitsの高輝度ディスプレイ：場所を選ばず、常に鮮明なワークスペースを

最大輝度400nitsを実現したことで、オフィス内はもちろん、日差しの強い窓際やカフェのテラス席など、従来のモニターでは画面が見づらかったさまざまな環境でも、鮮明な表示を可能にします。100% sRGBの色域により、資料作成から動画の視聴まで、コンテンツをありのままの美しい色彩で映し出します。

■ USB-Cケーブル1本でつながる。スマートなセッティングを実現

デバイスとUSB-Cケーブル1本で接続できる「プラグ・アンド・プレイ」設計を採用。重いACアダプターや複雑な設定は不要です。ケーブルをつなぐだけで、移動中の新幹線や出張先のホテルが、瞬時に生産性の高いデュアルディスプレイ環境へと変わります。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど、多様なデバイスに対応可能です。

■ スタイルに合わせて選べる5色のカラーバリエーション

ブラック、ホワイト、ミント、パープル、オレンジの全5色をラインナップ。PC/ABS樹脂を採用したボディは、薄さ9.5mm、本体重量700gと、バッグに収まりやすく持ち運びに最適なサイズ感です。ワークスタイルやライフスタイルに合わせて選べる豊富なカラー展開で、デスクまわりに彩りを添えます。

■ 数秒でセットアップ。「エスプレッソ スタンド プラス」

付属のマグネット式スタンド「エスプレッソ スタンド プラス」は、本体背面に磁力で吸着し、わずか数秒でセットアップが完了します。人間工学（エルゴノミック）に基づいた設計により、長時間のデスクワークでも疲れにくい快適な視線角度に調整可能です。収納時もスタンドを装着したまま、スマートに持ち運べます。

■ espressoFlow：外部ディスプレイをより快適に活用するアプリケーション

espressoFlow（エスプレッソフロー）は、外部ディスプレイの使用体験を向上させるために設計された無料の設定アプリケーションです。このアプリを使用すると、ディスプレイの輝度やコントラスト、カラーモードの調整が可能で、画面の向きやミラーリングの切り替えも簡単に行えます。

また、Glide（グライド）機能をオンにすると、マウスカーソルを画面端に移動させた方向にディスプレイ配置が自動で切り替わり、ノートPCとセカンドディスプレイの間を直感的に移動できます。

macOSおよびWindows OSに対応しており、誰でも無料で利用できる柔軟で便利なアプリケーションです。詳細やダウンロード方法については、エスプレッソディスプレイズ 国内ブランドサイト内ページ(https://ginichi.site/espressodisplays/espressoflow)をご覧ください。

■ 主な活用シーン

ハイブリッドワーク： 自宅、オフィス、外出先など、場所を問わず効率的な作業環境を構築。

対面プレゼンテーション： 商談や打ち合わせ時に画面を共有し、スマートな情報伝達をサポート。

出張・移動中： 限られたスペースでも画面を拡張し、移動時間を有効に活用。

店舗・フロント業務： スタイリッシュな接客ツールや、POSシステムのサブディスプレイとして。

製品スペック

・カラー / 品番 / JANコード：

ブラック / 900-00047 / 9356717010544

ホワイト / 900-00060 / 9356717010629

オレンジ / 900-00061 / 9356717010636

ミント / 900-00062 / 9356717010643

パープル / 900-00063 / 9356717010650

・同梱物：エスプレッソケーブル USB-C 1m（パープル）、エスプレッソスタンドプラス、クリーニングクロス

ディスプレイ本体

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50753/table/172_1_62c93d1f85d7d85f3b611c6d8b40a8ed.jpg?v=202604210751 ]

エスプレッソ スタンド プラス

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50753/table/172_2_e377552809d6b9eca12b472998208be4.jpg?v=202604210751 ]◆ 動画公開中

販売中の「エスプレッソ 17 プロ」「エスプレッソ 15 プロ」を徹底解説！

普通のポータブルディスプレイとは一線を画す、「エスプレッソディスプレイズ」のプレミアムな機能をご紹介。

また、生産性を大幅にアップできる機能をアンロックする、ソフトウェアについても細かく解説をしています。

エスプレッソディスプレイズって何？ほかのモニターと何が違う？？にお答えします。



【徹底解説】作業効率アップ！ポータブルなのに4Kや広色域や強化ガラスやスタンドまで備えた「エスプレッソディスプレイズ」とは（ハードウェア編） [CLOSET] #17

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dIslJM3dCp8 ]



【徹底解説】ディスプレイ×ソフトウェアで真価を発揮！「エスプレッソディスプレイズ」FlowとJotを使って生産性を爆上げ！（ソフトウェア編） [CLOSET] #18

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=etnxrUbvNws ]

＜エスプレッソディスプレイズ向けソフトウェア＞

・espressoFlow（エスプレッソフロー）：https://ginichi.site/espressodisplays/espressoflow

・Jot（ジョット）：https://ginichi.site/espressodisplays/jot

エスプレッソディスプレイズ（espresso Displays）

エスプレッソディスプレイズは、オーストラリア・シドニー発のポータブルディスプレイメーカーです。急速に変化し、多様化する働き方の中で、どこにいても最高のパフォーマンスを求めるプロフェッショナルなクリエイターや、移動の多いビジネスパーソンのために、4人の友人、Will Scuderi（ウィル スクデリ）、Scott McKeon（スコット マキューアン）、Fabian Maritato（ファビアン マリタート）、Gary Caldarola（ゲイリー カルダローラ）によって設立されました。

彼らがモバイルディスプレイの開発に踏み切ったきっかけは、ウィルとスコットが大学で小さなノートパソコンの画面に限界を感じたことでした。理想の製品を探し続けたものの、既存の選択肢では満足することができず、自分たちで理想のディスプレイを作る決意を固めました。2019年に開始したKickstarterで資金調達に成功し、1年間で100万ドル以上の売上を達成。2020年、2021年、2023年のGood Design Awardを受賞したほか、2021年にはタイム誌のThe Best Inventions of 2021に選出、2024年のCES Innovation Awardsを獲得するなど、世界中から注目を集めています。

ブランド名の「エスプレッソ」は、エスプレッソのように少量でもパワフルで、インスピレーションを引き出し、生産性を高める存在でありたいという思いから名付けられました。エスプレッソが一杯で集中力とエネルギーをもたらすように、エスプレッソディスプレイズの製品も薄型で持ち運びやすいボディながら、どこでもパフォーマンスを最大限に引き出せるデバイスとして、そのコンセプトを具現化しています。

エスプレッソディスプレイズの製品は、世界中から厳選された高品質なコンポーネントを使用しているため、信頼性と耐久性に優れ、そしてシンプルかつ洗練されたデザインが特徴です。ディスプレイを持ち出して、あらゆる場所を生産的なワークスペースへ変身させ、さらなるパフォーマンスを発揮しましょう。

日本国内ブランドサイト：https://ginichi.site/espressodisplays



【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

※ 銀一株式会社は、エスプレッソディスプレイズ製品の日本総代理店です。

※ エスプレッソディスプレイズ製品は全国の特約販売店のほか、銀一オンラインショップでもお求めいただけます。

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