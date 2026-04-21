大好評を受け、早くも再開催。POP-UPイベント第4弾【美活カフェ2026 Bloom at 東京ミッドタウン日比谷】を5月8日（金）～10日（日）にて

株式会社再春館製薬所

株式会社再春館製薬所（本社：熊本県上益城郡益城町、代表取締役社長：西川正明、以下再春館製薬所）は、2026年5月8日（金）から5月10日（日）までの3日間、東京ミッドタウン日比谷にて、漢方の考え方を日常に取り入れる楽しさを提案するPOP-UPイベント「美活カフェ2026 Bloom at 東京ミッドタウン日比谷」を開催します。同会場では本年1月にもイベント第3弾にあたる「美活カフェ 2026」が行われ、今回のイベントは、その大盛況を受け、早くも再開催が決定したイベントとなります。

■「美活カフェ2026 Bloom at 東京ミッドタウン日比谷」の見どころ

【美活カフェ2026 Bloom at 東京ミッドタウン日比谷】会場イメージ

第4弾となる本イベントのテーマは、『「ありがとう」はカタチになる。』。毎回好評を博す、「直感で選んだものを、漢方発想で分析するコンテンツ」を通して自分の体を知って労わる「ご自愛アイテム」や、開催期間中の「母の日」のギフトにも最適なヘラルボニーとコラボレーションした特別なギフトもご用意しています。このコラボレーションにあるのは、再春館製薬所が約40年以上前から、「仲間たち」と呼ばれる障がい者雇用を率先して行っているという背景です。チームを組み、緻密かつ正確さが求められる検品・梱包などで得意を活かす高い集中力と技能を持つ彼らは、なくてはならない存在。社内で最も多くのチャレンジを生み続ける「仲間たち」と、ヘラルボニ―のアーティスト──両者への敬意と感謝を「カタチ」にしたコラボレーションが、特製のタオルハンカチとして実現しました。

同タオルハンカチを含む製品とのセット販売に加え、会場内で体験できる「漢方理念にもとづく体験」も一新。春の環境変化でバランスを崩しやすい心身を整える「パーソナル養生体験」や、最新のAI肌分析など、五感を通じて“今の自分の状態”と向き合いつつ、大切な人や自分自身への「ありがとう」を贈るきっかけを提供します。

■「美活カフェ」開催の目的

「美活カフェ」は、人体と自然のつながりを重んじる「天人合一（てんじんごういつ）」の思想に基づき、肌や体に備わる“元の状態に戻ろうとする回復力”（＝自己回復力）のヒントが「漢方発想」にあることの理解を深める目的で、2024年より開催するPOP-UPイベント。毎回趣向を変えて実施される、「漢方の考え方を、五感を通して楽しむことでより自分ごとにできる」体験コンテンツも人気です。

■「美活カフェ」で体験いただけるメニュー

美活メニュー１.：「ありがとう」を「カタチ」にする「スペシャルギフト」のご提案

開催最終日は、大切な人へ感謝を伝える「母の日」にあたります。今回は、ヘラルボニーの独創的なアートと再春館製薬所のこだわりの今治産のタオルという、双方の想いを「カタチ」にしたタオルハンカチと一番人気の製品セットをパッケージにした、特製ギフトセットを展示・販売いたします。母の日の贈り物としてはもちろん、大切な身近な方への「ありがとう」の気持ちを届けるギフト、さらには体験コンテンツを通じて知ったご自身へすこやかさを贈る「美活」などの用途で、ご活用いただけます。

ドモホルンリンクル基本4点セット（ギフトセット）

美活メニュー２.：漢方理念に基づく「パーソナル養生体験」で春の揺らぎをセルフケア

心身がゆらぎやすい春の時季に合わせた独自の「パーソナル養生体験」として、苦手な季節をスキに変える「お守りカラー」分析体験を体験いただけます。自律神経や「気」の巡りが乱れがちな春に、のびのびとすこやかな気分に切り替えてくれるオリジナルブレンド茶「春のお茶 ジャスミンとローズのうららかブレンド」の試飲を楽しみながら、漢方視点で紐解くチェックで自身の体質を再確認できます。

美活メニュー３.：最新「AI肌分析」× 季節に合わせたパーソナルレクチャー

直感で選んだ２.の結果を受けて、実際の状態がどうかをロジカルにチェックする、最新のAI肌分析「素肌美チェック」を楽しめます。本年1月にリニューアルしたばかりの「ドモホルンリンクル」製品を、２.３.の結果に合わせて気軽にお試しできるほか、ご希望に応じて一人ひとりの肌に今すぐ取り入れられるスキンケア方法のカウンセリングも実施します。

「素肌美チェック」の体験製品の体験

美活メニュー４.：自分のリズムを深く知る「ポジティブリズム体験」

同様に、直感で選んだ２.で提案された体の傾向との答え合わせができる「マイリズムチェック」を通じて、日々の生活習慣や睡眠、食生活など、内側からのリズムを詳しく確認できるミニカウンセリングを実施。会場では、春の不調に寄り添う「薬膳スープ粥」や「ナイトケアコラーゲン」など、ブランドが提唱する「ポジティブリズム」に基づいた、健やかな毎日を支える製品の購入はもちろん、試食・試飲もいただけます。

■スペシャルギフト

ギフト１.：のどのうるおい対策に「ドモホルンリンクル のど飴」（１袋）

会場内で、指定のハッシュタグを付けたイベントの様子や体験した感想のInstagramのフィード投稿、もしくはXへの投稿で、累計出荷数約350万個超の大ヒットを記録中の、パイン株式会社とのコラボレーション商品「ドモホルンリンクル のど飴＜ライチ味＞」を進呈いたします。

▼指定ハッシュタグ

#PR #ドモホルンリンクル #東京ミッドタウン日比谷

※Instagramのストーリーズ投稿及び非公開アカウントで

の投稿は対象外となります。ご了承ください。

ギフト２.：再春館製薬所の商品をご購入いただいた方に進呈

会場内で、限定ギフトセットやその他のドモホルンリンクル製品、ポジティブリズム製品をご購入いただいた方に、会場限定の特典製品を進呈いたします。さらに2万円以上の購入でヘラルボニーのタオルハンカチも１枚贈呈します

※ギフトは数量限定につき、なくなり次第終了、または内容を変更する可能性があります。

※ギフトは各種お一人様1つ限りです。

■イベント概要

●イベント名称：自然のちから×自己回復力＝美活「美活カフェ2026 Bloom at 東京ミッドタウン日比谷」

●開催期間：2026年5月8日（金）～5月10日（日）

●時間：日程により開催時間が異なりますので、ご注意ください。

5月8日（金） 14:00～20:00 （最終受付19:30）

5月9日（土） 11:00~19:00（最終受付 18:30）

5月10日（日） 11:00~18:00 (最終受付 17:30)

●会場：東京ミッドタウン日比谷 1F アトリウム（東京都千代田区有楽町1丁目1-2）

●入場料：無料

【ヘラルボニ―について】

「異彩を、放て。」をミッションに、障がいのイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。国内外の障がいのある作家とIPライセンス契約を結び、自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、さまざまな形で異彩を社会に送り届ける多様な事業を展開。（https://www.heralbony.jp/）

【ドモホルンリンクルについて】

1974年、日本で初めて*1基礎化粧品にコラーゲン*2を配合して誕生した、漢方の製薬会社発スキンケアブランド。「年齢に負けない肌づくり」という想いを込めた造語が表すブランド名のとおり、肌が本来持つ力が”自走”できるように活かし、理想的な肌の状態に導きます。「人間も自然の一部」という漢方の考え方に製薬会社の先端サイエンス技術を掛け合わせて最大限に引き出し、人の力に活かす独自処方は、 「ただの化粧品でも、医薬品でもない」独自性の高いスキンケア。その時代にできることのベストを追求する「進化するロングセラー」として、研ぎ澄まされ続けています。（http://www.saishunkan.co.jp/domo/）

1 TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ（日本通信販売協会正会員社対象）

2 配合目的：保湿・肌をなめらかにする

【ポジティブリズムについて】

創業100周年を見すえた新たな指針となるキーメッセージ「ポジティブエイジカンパニー宣言」で示された4事業のうちの一つ、心身の健康で「健全な明日」を支える事業の中核を担うブランドです。「生体リズム」に着目した旧「Lashiku」ブランドの「現代社会を生きるための、漢方発想ライフスタイル商材」という独自設計に、「人間も自然の一部」という漢方理念をさらに強めた手法と「食・入浴などを新たな基軸でとらえ直す発想」が加わり、パワーアップ。日々の「活動（ON）／休息（OFF）」を切り替えるスイッチ（自律神経／時計同調／深部体温）と、人が影響を受けるリズム（日内リズム／週周リズム／季節リズム）を掛け合わせ、生体リズムの最適化を図る製品やサービスを提案します。（https://www.saishunkan.co.jp/positive/）

【再春館製薬所について】

1932年熊本で創業の、「痛散湯」や「ドモホルンリンクル」をはじめ、漢方理念に基づく医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売を行う「漢方の製薬会社」。「人間も自然の一部」という着想で選び抜いた原料の潜在力を製薬会社の技術で最大限に引き出し、自然界の強靭な生命力を人の力に活かすものづくりが特徴です。「自然・人・社会の循環」を目指す、「自然とつながり、人とつながる明日を」という企業理念のもと、自然から受ける恩恵への“恩返し”としてのサステナビリティ活動、本社を構える熊本県益城町に対する、自社運営の「ふるさと納税サイト」を通じた復興支援など、多角的な観点で理念の実践を追求します。2032年の創業100周年に向け、「明日が楽しみと思える毎日をつくりたい」という意志を込めた「ポジティブエイジカンパニー宣言」を発表。独自性の高い「漢方発想のソリューション」の提案を、「お客様・社員とその家族・協力者・地域・地球」に継続的に行う中長期的な事業計画を推進中です。（https://www.saishunkan.co.jp/）