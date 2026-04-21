【松屋】初夏の陽気に誘われて 松屋へ行こう！　お得な「サイドメニュー1品無料サービス券」配布開始

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年4月21日（火）10時よりお得な「サイドメニュー無料サービス券」の配布を開始いたします。

松屋フーズ創業60周年を記念し、「忙しい日常の中でも、手軽に・お得に・満足感のある食事を楽しんでいただきたい」という想いから実施する、お得なキャンペーンです。

■メインメニュー1品につき、サイドメニュー1品が無料に！

店内飲食およびお弁当にて、メインメニューをご購入いただいたお客様に、「サイドメニュー1品無料サービス券付」を配布いたします。次回店舗をご利用の際、メインメニュー1品につき、サイドメニューサービス券1枚利用可能です。選べるサイドメニューは全4種類。

「おいしいだけじゃ物足りない！」選べる楽しさと満足感を、ぜひこの機会にご体験ください。

※店舗在庫がなくなり次第、配布終了となります。

企画名：「サイドメニュー1品無料サービス券」配布

期 間：2026年4月21日（火）10時 ～ 配布開始

※店舗在庫がなくなり次第、配布終了となります。

内 容：店内飲食およびテイクアウトにて、メインメニューを購入されたお客様に

サービス券を配布します。

次回メインメニュー1品購入ごとに、サービス券を1枚利用可能

対象商品：ポテサラ、生玉子、キムチ、みそ汁

※生玉子を半熟玉子に変更することはできません。

※みそ汁は、お持ち帰りのみ対応可能です。

対象店舗：全国の松屋

（成田空港第3ターミナル店、羽田イノベーションシティ店、高速PA・SA店舗を除く）

※サービス券をご利用の際は、食券受け渡し時に、従業員へお渡しください。

※松弁ネット・モバイルオーダー・券売機・ドライブスルー・電話予約のお弁当注文に対応可。

※各種デリバリーは対象外となっております。

※各店舗のサービス券在庫がなくなり次第、配布終了となります。

※サービス券は、他のサービス券、優待券、お食事券、との併用はできません。

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