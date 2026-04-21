福島県岳温泉のホテル「mt. inn」、本格オールインクルーシブ始動へ

株式会社mt. inn

福島県二本松市・岳温泉のホテル「mt. inn（マウントイン/ 福島県二本松市岳温泉1-7）」は、カフェ・バーでのドリンクサービスが滞在中ずっとフリーになるお得なオールインクルーシブプランを販売開始しました。

今回の取り組みは、mt. innが今後進める大きな転換の第一歩です。5月のゴールデンウィーク明けからはパブリック空間を中心とした設備投資・改装に入り、6月後半からは地域体験も含めた、県内では珍しい他にはない本格的な体験型オールインクルーシブへと進化していきます。

その先行体験の機会として、2026年4月21日より、4月から6月の平日限定・先着100組でモニタープランを販売開始します。通常20,000円相当の商品を、9,800円（お一人様、税別・入湯税別）で提供し、お客様の声を取り入れながら、6月以降の本格展開へつなげていきます。

本リリースのポイント

mt. innが目指す大きな転換

改装後の過ごし方のイメージ。玄関は芝生になり焚火などが行われます。また様々なアクティビティが行われ、体験のHub, Gate, Startlineとなります。- オールインクルーシブを先行開始。まずはカフェ・バーでのドリンク、軽食、夕食時ドリンク、温泉などを含む新しい滞在を提供。- 4月21日より、4～6月の平日限定・先着100組で先行モニタープランを9,800円（一人当たり料金、税別・入湯税別）で販売開始。本来20,000円相当。- 5月のゴールデンウィーク明けから、ロビー・芝生広場・リラックスルームなどパブリック空間を中心に改装を実施予定。6月初旬には完成。- 6月後半からは、地域体験を組み込んだ「他にはない本格的な体験型オールインクルーシブ」へ進化予定。

mt. innが目指しているのは、単なる「飲み放題やバイキング付きの宿」ではありません。AI化や自動化が進む時代だからこそ、これからより価値が高まるのは、人が届ける体験そのものだと考えています。

そこでmt. innは、ロビーにあるシグネチャーカフェ・バーと、岳温泉・あだたらエリアで蓄積してきたアクティビティのノウハウを掛け合わせ、「飲み放題」ではなく「体験し放題」へと軸足を移していきます。

今回先行して始まるのは、その入口となる新しいオールインクルーシブです。そして設備投資と空間刷新を経て、6月後半からは、地域体験まで含めた本格的なオールインクルーシブへ進化します。mt. innは、地域体験へのHub、Gate、Startlineとなることを目指します。

先行して始まる新しいオールインクルーシブ内容

- ラウンジでのドリンクサービス（14:00～23:00、翌朝7:30～10:00） ※スタッフによる手作りカクテルや地元のお酒、ドラフトビールなどを含む- 夕食（福島県産グリルを中心とした創作コース料理）および夕食時のドリンクフリー- 朝食ビュッフェ- 源泉かけ流し温泉- 湯上がりアイス、マシュマロ焼き体験、ピザなどの軽食、夜のお茶漬けなどの軽食- ドライブシミュレーターによるサーキット体験- ファットバイクのレンタサイクル

一般的なセルフサービス型の飲み放題ではなく、スタッフが一杯ずつお作りするカクテルやドラフトビール、ワインにお酒、滞在中に自然に楽しめる軽食・体験を組み合わせることで、「人が価値をつくる滞在」を届けていきます。

5月の設備投資・改装で、空間そのものを刷新

mt. innでは、2026年5月のゴールデンウィーク明けから5月中を中心に、パブリック空間を中心とした改装を予定しています。今回の先行開始は、その大きな転換のスタートです。

- 外観の改装- 屋外の芝生広場（焚火場）の新設- 体験型ピザ窯の導入- 日帰り利用客も使えるリラックスルームの整備- ドライブシミュレータールームのアップグレード- ロビー空間の改装- その他パブリック空間の改装

これによりmt. innは、「泊まる場所」から「過ごしたくなる場所」へと進化していきます。

特に本格ピザ窯の導入や芝生広場はmt. innの滞在を象徴するシーンを創り上げることでしょう。

6月後半からは、体験を含む本格オールインクルーシブへ

リラックスルームが誕生します。ゆっくりとご滞在いただけます。ロビーもより洗練された落ち着いた雰囲気になります。ここでシグネチャーカフェバーで作られたドリンクをお愉しみください。外観もmt. innらしい木を使ったものへ進化していきます。mt. innのロゴはよるの岳温泉でも象徴的な明かりとなるでしょう。

6月後半、mt. innは現在のオールインクルーシブをさらに進化させ、地域体験まで含めた、他にはない本格的なオールインクルーシブの提供を目指します。単に館内で完結するだけでなく、岳温泉・あだたらエリアの魅力そのものを滞在の中に組み込んでいく構想です。

- 地元名産をつくるワークショップ- ファットバイクツアー、薪割り体験などの各種アクティビティ- 宝探しなどのファミリーでも楽しめる体験- 本格窯でつくるピザづくり体験- 朝さんぽ、モーニングヨガなどのモーニングプログラム- 焚火ナイトや夜のまち歩きなどのイブニングプログラム- 近隣アクティビティ施設と連携した体験- ロビーラウンジでの定期イベント

「ドリンクも楽しめる宿」から、「滞在そのものが体験になる宿」へ。6月後半からのmt. innは、その象徴となる商品を本格的に展開していきます。

先行モニタープラン概要

プラン名

平日限定・先着100組 先行モニターオールインクルーシブプラン

販売開始日

2026年4月21日

販売期間

2026年4月～6月限定

価格

お一人様 9,800円（税別・入湯税別）

販売チャネル

mt. innウェブサイト、他（オンライン旅行会社など）

https://mt-inn.jp/

参加条件

SNSでの発信、クチコミ、および簡単なアンケートへの回答

本プランは、6月後半からの本格スタートに向けて、お客様の声を取り入れながらサービスを磨き上げるための先行販売です。mt. innの新しいオールインクルーシブの始まりを体験いただくための最初の100組を募集します。

お問い合わせ先

株式会社mt. inn

mt. innは集え遊び人、きっかけはここからをキャッチコピーにした福島県岳温泉（だけおんせん）にある温泉宿。2019年開業。1989年の建物を少しずつ改装しながら進化を続けてきた。登山客、ドリフト客などユニークな客層集客が特徴。館内にはドリフトシミュレーターやシグネチャーカフェバーなどがある。自社ではAdatara Activityというアクティビティブランドを立ち上げて催行。そのバー体験とアクティビティ体験を組み合わせて、今回本格的なオールインクルーシブサービスを中心とした体験の宿へと進化する。

住所 : 〒964-0074 福島県二本松市岳温泉1-7

TEL：0243-24-5234

URL：https://mt-inn.jp/

担当：総支配人 村松俊伊 / 広報 鈴木美砂子

Email：company@mt-inn.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d63660-5-fa5ddb5884fca34697d8674a58a89c68.pdf