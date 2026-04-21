デイブレイク、東京都のスタートアップ支援事業「SusHi Tech Global Startups」に選出

デイブレイク株式会社

特殊冷凍ソリューション事業を展開するデイブレイク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：木下昌之）は、東京都が推進するスタートアップ支援事業「SusHi Tech Global」において、「SusHi Tech Global Startups」第3弾の選定企業に採択されたことをお知らせいたします。

SusHi Tech Global Startupsについて

東京都は、令和7年11月に策定したスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP ＆ SCALEUP」において、「グローバル×スケールアップ」を新たな柱に掲げ、世界での飛躍的成長を目指すスタートアップへの支援を強化しています。本取り組みの一環として実施されている「SusHi Tech Global」事業では、サステナブル社会の実現に挑む有望なスタートアップを「SusHi Tech Global Startups」として100～150社規模で選定し、成長フェーズに応じた支援を提供。今年4月に発表された第3弾では新たに10社が選出され、累計77社となりました（※1）。

「SusHi Tech Global Startups」への採択背景

デイブレイクは、自社開発の特殊冷凍機「アートロックフリーザー」の冷凍技術を軸に、食の品質保持や流通発展に取り組んでいます。また、特殊冷凍機の販売にとどまらず、冷凍技術と独自のレシピ開発を掛け合わせることで、海外輸出を見据えた冷凍寿司の開発を推進。2025年6月にはアメリカへの輸出を実現しました（※2）。国内における冷凍機導入の実績に加え、日本の食文化をグローバルへ展開させてきた取り組みが評価され、この度の選出に至りました。今後は、「SusHi Tech Global Startups」の一員として、冷凍技術を通じて日本の食産業の発展に貢献してまいります。

（※1）”SusHi Tech Global”第3弾スタートアップを決定！(https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/04/2026040703)

（※2）デイブレイクの冷凍寿司が米国ミツワマーケットプレイスで販売開始(https://www.d-break.co.jp/news/press-250623-frozensushi/)

デイブレイクの「冷凍寿司」について

デイブレイクの冷凍寿司は、特殊冷凍機「アートロックフリーザー」の高度な冷凍技術と独自レシピの融合によって開発された高品質な冷凍寿司です。「高品質」と「環境変化に強い安定性」を兼ね備え、温度変動リスクのある長期輸送でも品質を保持。寿司の解凍工程で最も難しいとされる冷蔵解凍にも対応し、解凍後も握りたての味わいを再現します。2025年6月には米国の日系スーパー「ミツワマーケットプレイス」で販売を開始。日本国内で開発された冷凍寿司が米国小売市場へ定番商品として本格導入される初の事例となり、現地でも高い評価を獲得しています。

デイブレイクの特殊冷凍機「アートロックフリーザー」について

「アートロックフリーザー」は、デイブレイクの食材研究データを踏襲し、独自に開発した特殊冷凍機です。2021年10月の発売以降、導入先は約700社を越え、多くの食品事業者に支持されています。一般的な冷凍の場合、細胞内の水分が氷に変わるときに細胞が損傷。特殊冷凍は、急速かつ均一に凍結することで氷結晶が小さく生成され、細胞の損傷を減らし、うまみ成分の流出を防ぎます。さらに、冷風の循環に技術が加わり、食品に与えるダメージを低減。素材本来の風味や食感を保ち、調理済みの食品も、できたての味を再現します。「アートロックフリーザー」は、これまで難しいとされていた食品の冷凍を可能にするとともに、従来を上回る高品質な冷凍食品を生み出しています。

デイブレイク株式会社について

「作り手から食べ手までのより良い未来を創造する」をミッションとして掲げ、特殊冷凍機に特化した国内唯一の専門会社として2013年創業。食品事業者への特殊冷凍機の販売および導入支援、特殊冷凍食材「アートロックフード」の流通事業など、特殊冷凍テクノロジーを活用したソリューション事業を展開。デイブレイクは、これからも特殊冷凍のパイオニアとして、食品流通のあらゆる課題を解決する事業を展開・推進してまいります。

https://www.d-break.co.jp/