5/26開催　当社登壇セミナー「従業員のやる気を引き出すインセンティブ制度の選び方」

ミュージックセキュリティーズ株式会社

ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、DIG税理士法人（DIGグループ、本社：福岡市中央区）が主催するオンラインセミナー「従業員のやる気を引き出すインセンティブ制度の選び方」に登壇いたします。

本セミナーでは、企業が直面する「人材の定着」「モチベーション向上」といった課題に対し、株式を活用する手法および株式を活用しない手法の双方から、最適なインセンティブ制度の設計方法を解説いたします。

このような方へおすすめ

- インセンティブ制度を検討しているが、具体的な進め方が分からず止まっている- 従業員のモチベーションや定着に課題を感じているが、有効な打ち手が見えていない- 制度導入に関心はあるものの、リスクや運用負担を懸念して踏み切れていない

セミナー参加のメリット

- 自社に適したインセンティブ制度の「選び方」と判断基準が分かる- 株式を活用する方法と、活用しない方法の違いや適用シーンを整理できる- 自社の状況に応じた制度設計の方向性が明確になり、次の一手が見える

アジェンダ

- 従業員に株式を持たせるインセンティブ設計- 株式を活用しないインセンティブ設計のアプローチ- 質疑応答



セミナー概要

日時：2026年5月26日(火) 15:00～16:00

開催場所：オンライン（zoom）

参加費：無料

登壇者：

DIGグループ

副代表税理士 小山寛史



ミュージックセキュリティーズ株式会社 営業部 執行役員

田村 恭一郎



↓下記申込フォームよりお申込みください↓

従業員のやる気を引き出すインセンティブ制度の選び方 | DIG税理士法人(https://dig-group.co.jp/blog/seminar/260526)



本件の問い合わせ先

ミュージックセキュリティーズ

Email：mspr@musicsecurities.com

Tel：03-5948-7301



ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会





【ご留意事項】

・当社が取り扱うファンドには、所定の取扱手数料（別途金融機関へのお振込手数料が必要となる場合があります。）がかかるほか、出資金の元本が割れる等のリスクがあります。

取扱手数料及びリスクはファンドによって異なりますので、詳細は各ファンドの匿名組合契約説明書をご確認ください。

本セミナーでは、当社が取り扱うファンド・サービスの勧誘を行う場合がございます。